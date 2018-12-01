Самый необычный клуб Италии продали за 10 евро

Владелец «Палермо» Маурицио Дзампарини продает клуб голландским инвестором за символические десять евро. Команда рухнула в Серию В два года назад но, несмотря на все обещания Дзампарини вернуть его в элиту итальянского футбола, до сих пор борется за выход в высший дивизион.

«Палермо» в последнее время стал источником сумасшедших историй. Рассказываем вам самые главные, которые подчеркнут уровень сумасшествия вокруг команды.

Владелец любил менять тренеров

Сезон-2015/16: в «Палермо» отработали 7 тренеров (Давиде Баллардини и Джузеппе Якини – дважды). Сезон-2016/17 (последний для «Палермо» в Серии А): Дзампарини поменял пять тренеров. Сезон-2017/18: безумный владелец наконец-то доверился одному специалисту, Бруно Тедино, и почти вышел в Серию А. Болельщики стебали Дзампарини за то, что он потерял хватку и больше не увольняет тренеров. Функционер отвечал на это: «Я не потерял хватку, я просто не хочу это делать. Впервые за последнее время я нашел идеального тренера, который разделяет мою философию и мои методы работы».

Не очень понятно, о каких именно методах говорил Дзампарини: в прошлом сезоне «Палермо» стало худшей командой среди топ-8 Серии В по: а) проценту реализованных моментов (41% в каждом матче); б) проценту владения мячом (в среднем – 40,64% за матч). Скорее всего, непопадание в высший дивизион и дурацкая статистика вернули принципы Дзампарини: с июня командой руководит не Тедино, а Роберто Стеллоне.

Сейчас «Палермо» идет на первом месте, но команда влезла в долги (22,5 миллиона евро). Дзампарини, потерявший бизнес по продаже электроники, не смог в одиночку потянуть их и перепродал клуб голландской компании, занимающейся производством посуды, всего за 10 евро.

«Мне очень тяжело далось решение продать клуб. Мы нашли партнера с большими финансовыми возможностями, который обеспечит достойное будущее «Палермо», – сказал Дзампарини на прощальной пресс-конференции. Болельщики часто ругали его за резкие решения относительно главных тренеров, протестовали против него. Но фанаты в то же время благодарны ему за то, что в свое время Дзампарини привел в «Палермо» Кавани, Дибалу, Пасторе, Микколи и кучу других классных футболистов.

Президент-любитель тату и лимонов

Еще до вылета в Серию В Маурицио Дзампарини говорил о том, что «Палермо» нужен свежий взгляд и нестандартное мышление. Эти качества он нашел Поле Баккальини, которого назначил президентом команды за несколько месяцев до понижения в классе. Кстати, в перспективе Баккальини должен был стать основным владельцем «Палермо». Американец поднялся на автобизнесе и в течение пяти сезонов планировал завершить сделку по покупке клуба. С начала 2017 года он занял президентское место «Палермо», чтобы быть в курсе всех дел команды.

Баккальини раньше работал телеведущим. В 2015-м он закончил курсы по спортивному менеджменту. Правда, болельщики «Палермо» так и не поняли, чем именно (кроме обещанных денег) Баккальини привлек внимание Дзампарини. После появление в команде необычного президента фанаты очень часто выступали против него.

На это было несколько причин. Во-первых, у Баккальини очень необычная внешность для такой серьезной должности. Его руки, торс и ноги полностью забиты татуировками. Во-вторых, Баккальини с самого начала так и не понял, как правильно управлять командой. На первой пресс-конференции он пообещал через пару лет привести «Палермо» к доходам, которые позволят команде приобретать игроков уровня Месси и Роналду. Болельщики, видящие как быстро их команда летит в Серию В, крутили пальцами у висков. В-третьих, у Баккальини странные вкусы. Он очень любит лимоны и два года назад участвовал в акции по защите от уничтожения лимонов. Кроме того, он сделал огромный фотосет с лимонами для американского журнала. В этой истории есть пикантный момент: Баккальини был голым, когда фотографировался на фоне фруктов.

Дело закончилось через 5 месяцев отставкой Баккальини. Менеджер ни разу не подтвердил свои слова: все сделки проходили через Дзампарини, все обязанности президента опять же решал владелец. Кроме того, Баккальини задерживал транши на покупку «Палермо», и это окончательно выбесило Маурицио Дзампарини.

Бывший лидер сел в тюрьму из-за мафии

Фабрицио Микколи – один из ярчайших персонажей в «Палермо» за последние несколько лет. В то же время околофутбольными связями он сильно навредил своей репутации.

В начале этого года La Gazzetta dello Sport назвала Микколи одним из самых больших мучеников в истории итальянского футбола. В «Ювентусе» его преследовал Лучано Моджи, который обвинял в отвратительной форме и не давал играть. В «Бенфике» он играл по-настоящему круто, но получил травму колена, которая мешала до конца карьеры. Микколи спасал «Фиорентину» от вылета в Серию В, но флорентийцы по каким-то причинам постоянно задерживали ему зарплату. В итоге история Микколи закончилась тюрьмой.

В 2017-м Микколи позвонил его друг, физиотерапевт, и попросил бывшего футболиста помочь вытрясти деньги (12 тысяч евро) из своего приятеля, долго тянувшего с возвращением долга. Микколи пару раз лично ездил к должнику и просил его вернуть сумму, но без результата. На слушании дела судья говорил, что сначала бывший нападающий вел себя довольно вежливо, в следующие разы он давил на должника авторитетом. В итоге за Микколи сделали работу его друзья, относящиеся к мафии. Должника избили, угрожали преследованием его родных и в итоге выбили нужные деньги.

За это Микколи приговорили к 3,5 годам лишении свободы. Кроме того, в сицилийском суде до сих пор рассматривается дело по оскорблению Микколи памяти известного итальянского следователя Джованни Фальконе (до смерти он посадил за решетку четырех крупных главарей мафии).

Болельщики мстят судье мороженым

За «Палермо» болеют отбитые отбитые. В 2016-м, когда в гости к сицилийцам приехал «Интер», фанаты хозяев подожгли трибуну гостей и устроили драку на выходе со стадиона. В позапрошлом сезоне они 45 минут гудели и свистели, когда на матче «Палермо» впервые появился Пол Баккальини.

text text text Публикация от text (@palermocalcioit) 22 Сен 2018 в 7:58 PDT

Эмоции не стихли, даже когда команда вылетела в Серию В. Первое – на домашние матчи «Палермо» почти всегда приходит минимум половина стадиона. Второе – болельщики все так же тяжело переживают поражения команды. В прошлом сезоне, когда «Палермо» проиграло «Фодже» (1:2), один фанат так сильно расстроился, что спустился с верхнего яруса и запустил в арбитра рожком от мороженого.

Самое смешное, что дисциплинарный комитет не стал искать нарушителя, а наказал «Палермо» на 10 тысяч евро. И даже после отчета, который показал, что рефери Эудженио Аббатиста не получил никаких травм, комитет отправил судью на дополнительное больничное обследование.

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