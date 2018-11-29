Анчелотти полностью изменил «Наполи»

От футбола Сарри ничего не осталось.

Казалось бы, за несколько месяцев работы Карло Анчелотти в «Наполи» не изменилось практически ничего. Команда все еще идет второй в Серии А. В Лиге чемпионов Неаполь все так же имеет все шансы выйти в плей-офф ЛЧ (хотя для этого нужно обыграть «Ливерпуль»).

Карло Анчелотти летом выбрал самый неочевидный вариант из всех доступных и сделал правильный ход. От этого выиграл и тренер, который прервал цепочку из явных топ-клубов и принял вечно второй коллектив. От этого назначения выиграл и «Наполи», в котором произошло море полезных изменений.

Анчелотти поменял футбол «Наполи»

Чисто визуально: тактика неаполитанцев не изменилась. Все те же 4-2-3-1, которые при особой надобности превращаются в схему с двумя нападающими.

Главные же изменения заключаются в том, как команда начала играть при Анчелотти. Карло уничтожил все заготовки Маурицио Сарри, хотя построил футбол вокруг тех же игроков. За 4 месяца работы с командой произошел целый ряд важных изменений.

1. Передач стало заметно меньше. В среднем за один матч Серии А количество пасов снизилось на 11,87%. С одной стороны, уменьшение числа передач сказалось на результативности. Главной фишкой Сарри было умение организовать многоходовочку, которая приводила к забитому голу. С другой стороны, Карло этой особенностью пренебрег, и это изменение положительным образом повлияло на эффективности атак. Теперь футболисты «Наполи» не теряют возможности обострить игру у чужих ворот, а заканчивают каждый второй выпад опасным ударом.

2. Анчелотти наконец-то решил вратарскую проблему. В последнее время в воротах «Наполи» стоял Пепе Рейна. Кипер дико бесил болельщиков внезапными косяками. Анчелотти же на место ушедшего в «Милан» Рейны взял Карнезиса, Мерета и арендовал Оспину у «Арсенала». La Gazzetta dello Sport пару недель назад писала, что Анчелотти настолько впечатлен игрой Оспины, что зимой хочет подписать его на постоянной основе.

3. Атака «Наполи» стала сильнее. После прошлого взрывного сезона Мертенса болельщики волновались, что результативность нападающего станет резко ниже. Мертенс же спокойно выигрывает конкуренцию у Милика, а недавно забил сотый мяч за «Наполи».

4. Анчелотти научил «Наполи» перестраиваться по ходу игры, и это его главное отличие от Сарри. Анчелотти может выставить на матч с «ПСЖ» схему 4-4-2 и перестраиваться по ходу игры на расстановку с двумя нападающими, либо на 3-5-2.

Кроме того, при Анчелотти исчезла однобокость «Наполи». Сарри строил атаки команды через Лоренцо Инсинье: аутсайдеры не обращали на это внимание, но топы Серии А (вроде «Интера» и «Юве») перекрывали Инсинье сильной обороной. Теперь «Наполи» использует все зоны для создания атак. Правда, небольшой перевес в пользу одной линии все же есть: 41% от общего числа атакующих действий неаполитанцев прошли через центр.

Анчелотти изменил подход к тренировкам

В прошлом феврале Гамшик говорил: «Сарри зациклен на передачах. Не знаю, сколько я делаю их на тренировках. 100, 200, 500? Это – конек Сарри. Он научился так играть и подстраивает нас под свою тактику»

Через полгода все тот же Гамшик рассказал уже о работе с Карло Анчелотти. По словам Гамшика, теперь нет акцента на комбинационный футбол. Анчелотти создает баланс в игре «Наполи»: для этого он не перегружает футболистов однотипными упражнениями и не делает акцент только на комбинации. Анчелотти работает над усложнением игры команды. Например, учит фланговых защитников по бровке и перегружать фланг при своих атаках. Или тот же Гамшик теперь не только постоянно вертится ближе к нападению, но и помогает в центральной зоне.

Анчелотти играет в умный футбол, поэтому на тренировках заставляет игроков отрабатывать действия на двух позициях, делая их универсалами.

Анчелотти омолодил тренерский штаб

Средний возраст помощников Маурицио Сарри был больше отметки в 40 лет. Карло Анчелотти одним приглашением резко понизил ее.

Помощником Анчелотти стал его сын Давиде. У Давиде была абсолютно не выдающаяся карьера. Он поиграл до 22 лет, бросил это дело, прошел тренерские курсы и напросился в тренерский штаб отца в «ПСЖ». Позже Давиде Анчелотти помогал отцу в «Реале» и «Баварии» (занимался физподготовкой игроков). В «Наполи» же он стал одним из помощников Карло и, кажется, руководителем скаутского отдела команды. К примеру, он занимается просмотрами и отчетами по игрокам «Наполи», которые уезжают в расположения сборных. Кроме того, Давиде просматривает потенциальных новичков. С подписанием Фабиана Руиса связана забавная ситуация, главным героем которой стал именно Давиде Анчелотти.

О том, что Анчелотти-старший станет главным тренером «Наполи» стало известно в первых числах мая. Примерно в то же самое время он уже подготовил список тех людей, кого бы он хотел видеть в своем штабе в новом клубе – там был и его сын. С начала мая Давиде занимался поисками игроков для укрепления состава неаполитанцев. В какой-то момент он взял отпуск, уехал в Севилью в гости к своей девушке и посетил матч «Бетиса» и «Севильи», в котором и увидел Фабиана Руиса. «Я очень рад, что этот трансфер произошел. Спасибо, Давиде, что не отдыхаешь даже во время отпуска. Кстати, ту девушку я тоже поблагодарил», – шутил Руис в интервью La Gazzetta dello Sport.

***

Пока что «Ювентус» безоговорочно лидирует в Серии А. Но Анчелотти это, похоже, не смущает: «Мы проиграли им первую игру, но во втором матче хотим взять реванш. Не бывает преимуществ, которые невозможно растерять. «Наполи» намерен воспользоваться каждой потерей очков «Юве».

Таких возможностей будет немного. Но даже если «Наполи» так и не перегонит «Ювентус» в турнирной таблице, Анчелотти уже можно респектовать хотя бы за то, что сделал футбол неаполитанцев намного ярче и динамичнее.

Материалы по теме:

18-летний юниор – в сборной Италии. Его сравнивают с Пирло

Запомните этого поляка. Он станет звездой