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Лэмпард стал тренером. И как он?

Чем он занимался?

О том, что Лэмпард станет тренером, британская пресса писала где-то с весны. Новость воспринималась как-то странно: он в умах многих еще оставался действующим футболистом. Лэмпард закончил карьеру в феврале 2017-го, и все время казалось: это просто отдых, он вот-вот подпишет контракт с каким-нибудь клубом из Чемпионшипа.

Но затем в марте Фрэнк выступил сам: «Я закончу курсы на категорию A весной, через пару месяцев или около того. Это даст мне возможность работать. К лицензии Pro я приступлю летом — она нужна для работы на уровне Лиги чемпионов и потребует еще год. Я могу взяться за какую-нибудь работу до того, как обзаведусь Pro-лицензией, но мне нельзя будет возглавить клуб из еврокубков. Если мне подвернется подходящая возможность, я рассмотрю ее».

Параллельно Лэмпард помогал тренеру «Челси» U-18 Джоди Морису, а также регулярно наблюдал за тем, как Конте работал с основной командой. Фрэнк обрабатывал много информации, а в свободное время писал детские книги под названием «Frankie`s Magic Football». Их он посвятил матери, которая умерла от пневмонии.

«Сейчас FA очень тесно работает с бывшим игроками, помогая им делать первые шаги в тренерстве. Раньше помощи особо не было, и игроки часто разрывали отношения с футболом после завершения карьеры», − сказал Фрэнк незадолго до подписания контракта с «Дерби». Непонятно, какую именно роль в трансфере сыграли английские чиновники, но в итоге летом Лэмпард подписал с «Каунти», назвав это «большим вызовом». Хотя не скрывал, что не спешил начинать карьеру: «Я вообще не ставил себе дедлайна на переход к тренерской работе. Нельзя просто щелкнуть пальцами и превратиться из игрока в тренера. Нужно учиться».

Обучение, кстати, это для Лэмпарда – он любит изучать автобиографии тренеров, пытаясь понять через них тонкости футбольной философии. При этом он не считает, что есть какие-то единые правила для всех тренеров. Везде нужен индивидуальный подход. Единственное, что он точно хотел бы перенять, это умение мотивировать, как когда-то делал в «Челси» Жозе Моуринью.

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Публикация от text (@franklampard)

Что уже поменял?

Задача для Лэмпарда – вывести команду в АПЛ. Для этого молодой тренер пригласил помощником того самого Джоди Мориса, у которого еще пару лет назад учился в академии «Челси». Вы можете удивиться, но Фрэнк – очень расчетливый тренер. У команды нет больших финансов, а основу составляет молодежь (казалось бы, причем здесь Морис?). Так что здесь важна каждая деталь – даже питание. Именно поэтому диетологи тоже были приглашены извне: «Мы смотрим на диету. Это крайне важный фактор в современном футболе», − рассказывает тренер.

Все это неслучайно. Лэмпард пытается выжать максимум потенциала из имеющегося состава. Дело в том, что «Дерби» неубедительно провел трансферную кампанию минувшим летом. Главная потеря – Матей Выдра, который в том сезоне с 21-м голом стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа. Поговаривают, что чех не сильно устраивал и нового тренера – в схеме 4-3-3 форвард смотрелся слабовато.

Лэмпард нашел замену главной звезде: раскрылся молодой Том Лоуренс, отлично с ним в атаке смотрится Дэвид Наджент. На двоих эти ребята забили 4 гола в стартовых встречах чемпионата (всего «Дерби» пока забил 10 мячей). Схема же подразумевает участие в атаке практически всей команды, поэтому Лэмпард делает ставку на мобильность, владение мячом (большинство встреч «Каунти» проводит с мячом больше 50-60% игрового времени) и молодость. В команде – куча молодых ребят. И это существенное отличие от «Каунти» прошлого сезона, где на решающий матч за выход в АПЛ с «Фулхемом» 8 человек из 11 в «старте» «Дерби» были старше 29 лет.

Лэмпард осознанно шел в команду с молодежью – договоренность с руководством была изначальной: никаких громких приобретений, работаем с тем, что имеем. Тем не менее, Фрэнку необходим был настоящий лидер в раздевалке, надежный игрок в обороне. Английская пресса активно форсировала переход Джона Терри в команду своего бывшего одноклубника. В конце мая защитник расторг контракт с «Астон Виллой». Джона звали вместо Тьерри Анри на Sky Sports, а также в ряд европейских клубов. Но Терри планировал помочь Лэмпарду в «Дерби». В последний момент трансфер сорвался. Официальной версии нет, но в британских таблоидах писали, что причина заключается в жадности руководства. В итоге вместо того, чтобы сделать отличную рекламу команде друга, Джон близок к переходу в «Спартак».

И как успехи?

«Дерби» провел крутую предсезонку и одержал четыре победы в пяти матчах. Затем в дебютном матче Лэмпарда в Чемпионшипе команда сделала ему подарок и вырвала победу у «Рединга» на 94-й минуте встречи.

Итого в шести стартовых играх чемпионата «Каунти» набрали 12 очков (4 победы и 2 поражения). Единственный провальный матч получился дома против «Лидса» (1:4). Но стоит сразу сказать, что валлийцы заряжены на выход в АПЛ. И, похоже, с первого места. «Дерби» же уверенно идет в лидирующей группе и занимает четвертое место.

Пожалуй, это будет дико интересный и нереально сложный сезон для Фрэнка. Но пока что – это более чем достойный футбол. Сейчас же наверняка все мысли Лэмпарда связаны с 25-м сентября. В этот день «Дерби» в рамках Кубка Англии сыграет против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Там и будет первая сильная проверка для Фрэнка.

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Англия. Чемпионшип Англия Дерби Каунти Лэмпард Фрэнк
Комментарии (9)
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WhiteEgon
1536741819
Удачи Лэмпарду. Своей игрой он чем-то напоминал Семака - играл в умный футбол. Думаю, из него выйдет отличный тренер, также как и из Семака.
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Eighty
1536748889
Лидс не из Уэльса "...валлийцы заряжены на выход в АПЛ"
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Romio-xxx
1536760849
Лэмпард красавчик!!!!Удачи ему!!!
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