Самый модный футболист Европы шьет штаны вместе с мамой

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин часто выделяется своими нарядами. Его инстаграм наполнен фотографиями в одежде, которая далека от напоминаний о футбольной форме. Теперь игрок пошел еще дальше. Под присмотром мамы Эктор поработал за швейной машинкой и сшил штаны для съемок в журнале MUNDIAL.

text text text Публикация от text (@hectorbellerin) 6 Сен 2018 в 6:14 PDT

Это происходит не просто так. «Стать дизайнером – моя долгосрочная жизненная цель. Но я не хочу просто продавать футболки со своим именем. Я намерен создать что-то большее», – говорил Бельерин в июне. Однажды его видели на лондонской неделе моды, а любимый бренд одежды Эктора – Off-White.

Вирджил Абло – создатель бренда и креативный директор Канье Уэста. Кажется, скоро Бельерин будет стоять с ним рядом.

Уже сейчас звезда «Арсенала» поражает стилем.

text text text Публикация от text (@hectorbellerin) 30 Июл 2018 в 3:57 PDT

text text text Публикация от text (@hectorbellerin) 27 Июн 2018 в 5:26 PDT

text text text Публикация от text (@hectorbellerin) 10 Июн 2018 в 9:23 PDT

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