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  • Самый модный футболист Европы шьет штаны вместе с мамой

Самый модный футболист Европы шьет штаны вместе с мамой

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин часто выделяется своими нарядами. Его инстаграм наполнен фотографиями в одежде, которая далека от напоминаний о футбольной форме. Теперь игрок пошел еще дальше. Под присмотром мамы Эктор поработал за швейной машинкой и сшил штаны для съемок в журнале MUNDIAL.

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Публикация от text (@hectorbellerin)

Это происходит не просто так. «Стать дизайнером – моя долгосрочная жизненная цель. Но я не хочу просто продавать футболки со своим именем. Я намерен создать что-то большее», – говорил Бельерин в июне. Однажды его видели на лондонской неделе моды, а любимый бренд одежды Эктора – Off-White.

Вирджил Абло – создатель бренда и креативный директор Канье Уэста. Кажется, скоро Бельерин будет стоять с ним рядом.

Уже сейчас звезда «Арсенала» поражает стилем.

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Публикация от text (@hectorbellerin)

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Публикация от text (@hectorbellerin)

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Публикация от text (@hectorbellerin)

Публикация от text (@hectorbellerin)

Публикация от text (@hectorbellerin)

Публикация от text (@hectorbellerin)

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Публикация от text (@hectorbellerin)

Публикация от text (@hectorbellerin)

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Публикация от text (@hectorbellerin)

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Публикация от text (@hectorbellerin)

Англия. Премьер-лига Англия Арсенал
Комментарии (6)
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Makaweli
1536354015
Одевается как полудурок! Какой тут стиль?
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Makaweli
1536432805
Хотя по отдельности можно что-то носить, на 6 фотке толстоака и куртка пойдёт, на 7 кофту можно тоже, или как там она называется!
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swot1205
1537104491
какой-то уе бо к
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