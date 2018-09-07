Самый модный футболист Европы шьет штаны вместе с мамой

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин часто выделяется своими нарядами. Его инстаграм наполнен фотографиями в одежде, которая далека от напоминаний о футбольной форме. Теперь игрок пошел еще дальше. Под присмотром мамы Эктор поработал за швейной машинкой и сшил штаны для съемок в журнале MUNDIAL.
Это происходит не просто так. «Стать дизайнером – моя долгосрочная жизненная цель. Но я не хочу просто продавать футболки со своим именем. Я намерен создать что-то большее», – говорил Бельерин в июне. Однажды его видели на лондонской неделе моды, а любимый бренд одежды Эктора – Off-White.
Вирджил Абло – создатель бренда и креативный директор Канье Уэста. Кажется, скоро Бельерин будет стоять с ним рядом.
Уже сейчас звезда «Арсенала» поражает стилем.