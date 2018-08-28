ЦСКА очень нужен Шиманьски. Продайте, а?

Сложные переговоры ЦСКА договаривается с «Легией» о трансфере полузащитника Себастьяна Шиманьски. Sport24 писал о сумме трансфера в 7 миллионов евро, но ЦСКА предложил даже меньше этих денег. «Легия» вообще хочет 10 миллионов, но настроена на переговоры по продаже игрока. Армейцам важно подписать Шиманьски в центральную линию из-за его качеств. Поляк даже нужнее японского форварда Нисимуры, который, кстати, уже прошел медобследование перед переходом в ЦСКА. Ниже – доказательства класса Шиманьски и подробности возможной сделки.

Только факты

Даже с учетом слов агента о продолжающихся переговорах покупка Шиманьского все равно станет самой дорогой для ЦСКА в летнее межсезонье. Сколько бы не пришлось платить, цена здесь сильно сочетается с качеством. В 19 лет Шиманьски был основным игроком «Легии» на месте атакующего полузащитника, а дебютировал за клуб еще в сезоне-2016/17. Переход Шиманьски в ЦСКА необходим для всех сторон, потому что каждого оставит в плюсе. Мы все объясним.

• ЦСКА нужны универсалы, а Шиманьски – идеальный вариант в атакующую линию. Он может сыграть под нападающим, чистого центрального полузащитника или даже правого крайнего нападающего. Из плюсов выделяются левая нога и хорошее владение мячом. По нарезкам в YouTube лучшие моменты с участием Шиманьского – залет в штрафную соперника или смещение с правого фланга в центр для развития комбинации.

• Продажа Шиманьски – важный финансовый актив для «Легии». Команда слетела в квалификации Лиги чемпионов, а потом сразу вылетела из Лиги Европы в третьем раунде от скромного «Дюделанжа» (3:4 по сумме двух матчей). Доходов от еврокубков не будет, но и в польском футболе много не заработаешь. Это одна из главных причин, почему Шиманьски не будут насильно удерживать в клубе еще на сезон. Его контракт с «Легией» действует до лета 2022 года. Продажа сейчас – идеальное финансовое решение.

• Transfermarkt оценивает Шиманьски в 3 миллиона евро. «Легия» точно продает его существенно дороже, а переход претендует на статус самого дорогого трансфера из чемпионата Польши. В июне 2017 «Лех» отдал в «Саутгемптон» Яна Беднарека за 6 миллионов евро. Даже Роберт Левандовски уезжал из Польши в «Боруссию» почти за 5 миллионов. По такому соседству игровые перспективы у Шиманьски хорошие, а исторический статус он себе заработает.

• Год назад Шиманьски мог уехать в «Ливерпуль» к Юргену Клоппу, но дальше разговоров об интересе к поляку дело так и не дошло. Тоже самое получилось и с «Галатасараем». В итоге он продолжил играть за «Легию», где за 53 матча забил 9 голов. ЦСКА – третий клуб, который предметно интересуется Шиманьски. Хотя агент Себастьяна подогревал к нему интерес и утверждал, что ведет переговоры и с другими командами. Сам Шиманьски рассказывал, что в будущем хотел бы играть в Испании или Италии. Его любимый клуб – «Барселона».

• Шиманьски почти попал на ЧМ-2018, но ни разу не играл за взрослую сборную. Его включили в расширенный список перед началом турнира, а в Россию так и не взяли. Сборная Польши без Шиманьски провалилась и не вышла из группы. При этом сам он не попадает в команду даже сейчас. На предстоящие матчи сборных в сентябре Себастьяна не вызвали. Зато он выходил за сборную Польши на молодежном уровне во всех возрастах. И тоже играл прилично.

• Себастьян Шиманьски – самый молодой игрок «Легии», который забивал в еврокубках. 19 июля 2017 года он отличился в матче квалификации Лиги чемпионов против «Мариехамна» (6:0). На момент гола ему было 18 лет и 70 дней. С «Легией» он уже дважды выигрывал чемпионат Польши и один раз побеждал в Кубке. Логично, что пора что-то менять и искать для себя новую мотивацию.

Есть опасения

Шиманьски играл важную роль в «Легии», но начало этого сезона провалил вместе со всей командой. После шести матчей чемпионата у «Легии» только 10 очков и минусовая разница мячей. Шиманьски вышел без голов на четыре матча, а потом вообще не попал в заявку на разгромную игру с «Плоцком» (1:4). Себастьяна, как воспитанника «Легии», постепенно вводили в основной состав. В условиях конкуренции на новом месте игрока еще никогда не испытывали.

Польский журналист Гржегорж Михалевски считает, что трансфер в ЦСКА – идеальный вариант для Шиманьски. «Если бы Шиманьски хотел «Зенит», то я плохо отнесся бы к этому трансферу. Там он будет одним из 10 кандидатов на свою позицию, а зимой, скорее всего, его просто отдали бы в аренду. Плюс «Зенит» не будет играть в Лиге чемпионов, а переход в ЦСКА к тренеру Гончаренко – лучшее, что может произойти», – написал он в твиттере.

Болельщики «Легии» не против продажи Шиманьски, но немного боятся за его карьеру. Перед глазами неудачные примеры, когда поляки уезжали в топ-чемпионаты и пропадали. Например, талантливый Рафал Вольски переходил в «Фиорентину», где отыграл 15 матчей за три года и много катался по арендам. Сейчас ему 25 лет, а в активе только место в основе «Лехии» из Гданьска. «Шиманьски? В серьезном чемпионате он еще похож на любителя. Вольски тоже считался серьезным талантом, а теперь вы знаете его конец», – считает один из фанатов. Вот только перестраивающийся ЦСКА – идеальное место для адаптации к новым условиям. Москву можно использовать неплохим трамплином.

Как он играет?

При росте в 174 см вес Шиманьски всего около 60 кг. Илкай Гюндоган – любимый игрок польского полузащитника. С ним он пока сравним только в видении поля, а это качество называют одним из главных у Шиманьски. Себастьян почти не навешивает, но классно отдает пасы вразрез. Такой игрок поможет раскрыться Чалову и даст больше свободы впереди мощным Влашичу и Эрнандесу. Сам Шиманьски признает, что проигрывает большинство единоборств, но выделяет и собственные достоинства:

«После наших матчей многие пишут, что я не должен играть в футбол из-за слабой физики. Но меня это не волнует, потому что я знаю собственные сильные стороны. Я также считаю, что желание бороться и самоотверженность важнее физических возможностей. Известно, что я проигрываю некоторые единоборства. Зато, возможно, я выиграю в решающий момент благодаря умению и технике, а не толчку соперника. В академии мне всегда говорили, чтобы я не боялся рисковать».

Забегания, стеночки, разрезающие пасы и классные удары с левой ноги – то, что ЦСКА будет ждать от Шиманьски без всякой адаптации. Таким полузащитником в команде был Александр Головин. Они похожи, но Шиманьски еще больше нацелен на атаку. За такого игрока не так страшно переплатить пару миллионов, чтобы в будущем получить хорошую отдачу.

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