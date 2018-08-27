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    Агент: «Шиманьски хочет перейти в ЦСКА, но клубы пока не договорились о сумме трансфера»

    Дэвид Маннасех, агент полузащитника «Легии» Себастьяна Шиманьски, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА.

    «ЦСКА и «Легия» действительно ведут переговоры о трансфере Себастьяна. Переговоры продолжаются уже десять дней.

    На Шиманьски есть и другие претенденты, но игрок хочет перейти именно в ЦСКА. Почему трансфер пока не осуществлен? У клубов нет согласия по цене трансфера. Условия личного контракта игрока будут согласованы только после согласования суммы трансфера. Все прояснится в ближайшие дни», – сказал Маннасех.

    Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 7 миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.08.2018 00:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 27 августа 2018, 09:18

      Статистика у Шманьски хорошая, молодой, рвется в бой, на пару с Влашичем создали бы приличный центр для армейцев и почти закрыли бы (а может быть и совсем закрыли) проблему отсутствия Головина и хрустального Дзаги, скоро ЛЧ, надо брать.

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 27 августа 2018, 08:46

      Нападающий японского клуба «Вегалта Сендай» Такума Нисимура продолжит карьеру в московском ЦСКА, сообщает Nikkansports.com.

      По информации источника, 21-летний форвард в ближайшее время отправится в Россию, где пройдёт медицинский осмотр для «армейцев», после чего подпишет с красно-синими долгосрочный контракт.

      Нисимура является воспитанником «Вегалта Сендай», за основной состав которого он дебютировал в 2015 году. В нынешнем сезоне чемпионата Японии футболист забил 11 голов и отметился одной результативной передачей в 24 матчах (16 – в основе) за клуб.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 августа 2018, 08:41

      ЦСКА за 7 млн. евро не возьмет С.Шимански, лучше взять 2 полузащитников за эти деньги.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladimir-7 27 августа 2018, 15:02

      Единственный вариант согласования контракта с Легией,
      если она снизит ценник с 7 млн., т.к. времени на торговлю
      нет совсем.

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 27 августа 2018, 08:30

      Бийол травму получил, Дзагоев вечно в лазарете, клубу срочно нуден полузащитник..

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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Dgad 27 августа 2018, 08:45

      нам бы еще пару защитников, полузащитника и нападающего.

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > Vickont 27 августа 2018, 09:04

      Нам бы вообще начать выигрывать! Зенит уже в отрыве таком что наверстать будет не легко

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      Рейтинг: +2287

      Vickont > sobaka120982 27 августа 2018, 09:45

      Сейчас гораздо важнее, чтоб парни сыгрались меж собой, слишком много непоняток пока. А случайным победам-грош цена, везение рано или поздно закончится, а вот класс останется. Характер есть, осталось взаимопонимание, и придут победы.

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > Vickont 28 августа 2018, 20:00

      Надеюсь

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