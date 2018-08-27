Агент: «Шиманьски хочет перейти в ЦСКА, но клубы пока не договорились о сумме трансфера»

Дэвид Маннасех, агент полузащитника «Легии» Себастьяна Шиманьски, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА.

«ЦСКА и «Легия» действительно ведут переговоры о трансфере Себастьяна. Переговоры продолжаются уже десять дней.

На Шиманьски есть и другие претенденты, но игрок хочет перейти именно в ЦСКА. Почему трансфер пока не осуществлен? У клубов нет согласия по цене трансфера. Условия личного контракта игрока будут согласованы только после согласования суммы трансфера. Все прояснится в ближайшие дни», – сказал Маннасех.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 7 миллионов евро.