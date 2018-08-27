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  • Агент: «Шиманьски хочет перейти в ЦСКА, но клубы пока не договорились о сумме трансфера»

Агент: «Шиманьски хочет перейти в ЦСКА, но клубы пока не договорились о сумме трансфера»

27 августа 2018, 00:35
9

Дэвид Маннасех, агент полузащитника «Легии» Себастьяна Шиманьски, прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА.

«ЦСКА и «Легия» действительно ведут переговоры о трансфере Себастьяна. Переговоры продолжаются уже десять дней.

На Шиманьски есть и другие претенденты, но игрок хочет перейти именно в ЦСКА. Почему трансфер пока не осуществлен? У клубов нет согласия по цене трансфера. Условия личного контракта игрока будут согласованы только после согласования суммы трансфера. Все прояснится в ближайшие дни», – сказал Маннасех.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить 7 миллионов евро.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Легия Шиманьски Себастьян
Комментарии (9)
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Dgad
1535347848
Бийол травму получил, Дзагоев вечно в лазарете, клубу срочно нуден полузащитник..
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vladimir-7
1535348518
ЦСКА за 7 млн. евро не возьмет С.Шимански, лучше взять 2 полузащитников за эти деньги.
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Vickont
1535348796
Нападающий японского клуба «Вегалта Сендай» Такума Нисимура продолжит карьеру в московском ЦСКА, сообщает Nikkansports.com. По информации источника, 21-летний форвард в ближайшее время отправится в Россию, где пройдёт медицинский осмотр для «армейцев», после чего подпишет с красно-синими долгосрочный контракт. Нисимура является воспитанником «Вегалта Сендай», за основной состав которого он дебютировал в 2015 году. В нынешнем сезоне чемпионата Японии футболист забил 11 голов и отметился одной результативной передачей в 24 матчах (16 – в основе) за клуб.
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Dominator777
1535350718
Статистика у Шманьски хорошая, молодой, рвется в бой, на пару с Влашичем создали бы приличный центр для армейцев и почти закрыли бы (а может быть и совсем закрыли) проблему отсутствия Головина и хрустального Дзаги, скоро ЛЧ, надо брать.
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