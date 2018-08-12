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  • Нелепейшее удаление из-за ссоры с партнером. Такого еще не было

Нелепейшее удаление из-за ссоры с партнером. Такого еще не было

В первом дивизионе Польши иногда происходят странные вещи. Парадоксальный матч «ГКС-Ястшембе» и «Хойнице» должен был завершиться победой аутсайдера. Игроки «ГКС-Ястшембе» в три раза превзошли по ударам соперника из верхней половины таблицы. Проблема в том, что финальный навал омрачило странное удаление.

Патрик Скореки еще в первом тайме получил желтую за чрезмерное желание, а потом совсем не справился с эмоциями. Он что-то не поделил с партнером и со злостью оттолкнул его в сторону. На это обратил внимание судья, который сразу удалил Скореки. Не помогли даже протесты пострадавшего и других партнеров Патрика.

«Польский футбол – это мем»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Комментарии (8)
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sochi-2013
1534056786
Неспортивное поведение. Можно удалить за то, что газон пинал.
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slava_smith
1534064798
Почему такого не было? Забыли, что ли, про Радимова и Риксена?
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GrizzlyD
1534096329
поляки дибилы
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Serg54-45
1534127630
Все правильно сделал, неспортивное поведение, какая разница к противнику или к своему.
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