Нелепейшее удаление из-за ссоры с партнером. Такого еще не было

В первом дивизионе Польши иногда происходят странные вещи. Парадоксальный матч «ГКС-Ястшембе» и «Хойнице» должен был завершиться победой аутсайдера. Игроки «ГКС-Ястшембе» в три раза превзошли по ударам соперника из верхней половины таблицы. Проблема в том, что финальный навал омрачило странное удаление.

Патрик Скореки еще в первом тайме получил желтую за чрезмерное желание, а потом совсем не справился с эмоциями. Он что-то не поделил с партнером и со злостью оттолкнул его в сторону. На это обратил внимание судья, который сразу удалил Скореки. Не помогли даже протесты пострадавшего и других партнеров Патрика.

«Польский футбол – это мем»