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Самый красивый выход один на один, который вы видели

Помните словенский клуб «Домжале»? Совсем недавно с ним играла «Уфа» и еле-еле прошла его в Лиге Европы. На этом беды «Домжале» не закончились. На выходных команда проиграла в чемпионате клубу «Мура» с разгромным счетом 1:5.

Самый унизительный момент – последний гол. Нино Кутер выскочил один на один с вратарем и обманул его элегантнейшей рабоной. Получилось так ярко, что вы точно пересмотрите этот гол несколько раз.

Удивительно, что так жестко «Домжале» унизила команда, чей состав стоит в 2,5 раза меньше, а автор шедевра Нино Кутер – опорник, за которого ни разу не платили деньги. Кстати, в «Домжале» сейчас играет босниец Синияд Ибричич. Тот самый, что когда-то заезжал в «Локомотив» и провалился. Между Россией и Словенией в его карьере были Турция, Македония и даже Иран.

Европа Домжале
Комментарии (10)
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Cules2013
1533577531
Если бы так сыграл Неймар, то это обозвали бы позором для футбола, а так - красота, молодец парень, правильно же?
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Lev Aleks
1533621721
Нифига себе ириска)
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Дима Цэ
1533623703
не посмотреть( Сайт www.youtube.com отправил недействительный ответ.
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TY13R
1533639104
вот это команду лихорадит)))
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Львиное сердце
1533643312
+++
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Stavropolets
1533649406
Красавчик
Ответить
Ден 781
1533650953
Это что-то из фифы...браво
Ответить
alex1951
1533717131
А Смолов,тот,что татуированный ,как картина Пабло Пикассо, сумел бы так элегантно забить? Или сей орел может только ,,забить на..."
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