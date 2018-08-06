Самый красивый выход один на один, который вы видели

Помните словенский клуб «Домжале»? Совсем недавно с ним играла «Уфа» и еле-еле прошла его в Лиге Европы. На этом беды «Домжале» не закончились. На выходных команда проиграла в чемпионате клубу «Мура» с разгромным счетом 1:5.

Самый унизительный момент – последний гол. Нино Кутер выскочил один на один с вратарем и обманул его элегантнейшей рабоной. Получилось так ярко, что вы точно пересмотрите этот гол несколько раз.

Удивительно, что так жестко «Домжале» унизила команда, чей состав стоит в 2,5 раза меньше, а автор шедевра Нино Кутер – опорник, за которого ни разу не платили деньги. Кстати, в «Домжале» сейчас играет босниец Синияд Ибричич. Тот самый, что когда-то заезжал в «Локомотив» и провалился. Между Россией и Словенией в его карьере были Турция, Македония и даже Иран.