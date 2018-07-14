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    Выигрывать бронзу ЧМ опасно. Теперь Бельгия не попадет на Евро-2020


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    Голосов: 9
    14.07.2018 09:35
    Так говорит история.

    В матче за третье место на ЧМ-2018 встретятся Бельгия и Англия. Уже более 30 лет над обладателями бронзы чемпионатов мира висит проклятие – они не попадают на следующий чемпионат Европы. С тех пор было лишь одно исключение.

    Бронзовый призер ЧМ-1982: Польша

    ЧМ-1982: поляки с трудом протиснулись во второй групповой раунд (особенность того чемпионата), а там опередили сборную СССР лишь по разнице мячей и вышли в полуфинал на итальянцев, которым уступили на «Камп Ноу» со счетом 0:2. В матче за бронзовые медали Польша результативно переиграла Францию (3:2).

    Отбор Евро-1984: посеявшись в группе с португальцами, финнами и командой СССР, поляки выиграли лишь на выезде у Финляндии в первом туре. Кстати, наша сборная отомстила Польше за неудачу двухлетней давности, но на Евро тоже не вышла, уступив путевку команде Португалии.

    Бронзовый призер ЧМ-1986: Франция

    ЧМ-1986: из группы на мексиканском чемпионате французы с Платини и молодым Папеном вышли вместе со сборной СССР, а затем добрались до полуфинала, по пути устранив Италию и Бразилию. Но за шаг до решающего матча Франция уступила немцам. В битве за третье место Платини с друзьями дожали в овертайме Бельгию (4:2).

    Отбор Евро-1988: СССР снова выпал бронзовый призер ЧМ, но именно советская команда и вышла дальше. А французы, будучи действующими чемпионами Евро, вообще выиграли лишь один матч – у Исландии. Против Норвегии, СССР и ГДР побед не случилось.

    Бронзовый призер ЧМ-1990: Италия

    ЧМ-1990: на своем домашнем чемпионате итальянцы не пропускали голов аж до полуфинала, сухо обыграв Австрию, США, Чехословакию, Уругвай и Ирландию. Однако затем сыграли вничью с Аргентиной (1:1) и хуже выполнили послематчевые пенальти. Марадона отправился со своей командой в финал, а Италия переиграла в матче за третье место англичан (2:1).

    Отбор Евро-1992: бронзовые медалисты очередной раз влетели в квалификационную группу к команде СССР и, конечно же, не вышли, хотя с нашими футболистами итальянцы дважды сыграли вничью 0:0. Наши лишь еще однажды позволили себе оступиться (2:2 с Венгрией), тогда как Италия и с венграми очки делила и вообще не сумела переиграть Норвегию (1:2, 1:1).

    Бронзовый призер ЧМ-1994: Швеция

    ЧМ-1994: сборной СССР к этому моменту уже не существовало, но будущие бронзовые призеры уже по традиции попали на нашу команду, пусть и не в квалификации, в финальном турнире. Швеция дважды сыграла вничью в группе, выиграла у России, выбила в плей-офф Саудовскую Аравию и Румынию, а в полуфинале проиграла Бразилии. Зато в матче за третье место шведы наколотили болгарам четыре безответных мяча.

    Отбор Евро-1996: здесь шведов ждал провал: в первых трех матчах они одержали две победы, в оставшихся пяти – ни одной. В группе со Швейцарией, Турцией, Венгрией и Исландией Швеция набрала лишь девять очков.

    Бронзовый призер ЧМ-1998: Хорватия

    ЧМ-1998: хорваты выбрались из легкой группы с Аргентиной, Японией и Ямайкой, затем не без труда одолели румын и сделали главную сенсацию турнира, выбив из четвертьфинала немцев (3:0). В полуфинале – 1:2 от Франции, а в матче за бронзу – 2:1 с Голландией. Лучшим бомбардиром ЧМ-98 стал Давор Шукер, забивший 6 голов.

    Отбор Евро-2000: в тот момент, когда Филимонов пропустил самый ужасный гол в карьере от Украины, горевали и хорваты – в тот же вечер они проиграли путевку на Евро в принципиальном матче с Югославией (ничья 2:2, хотя нужно было побеждать). Парни не попали даже в стыки – туда отправилась Ирландия.

    Бронзовый призер ЧМ-2002: Турция

    ЧМ-2002: сенсационная Турция выбралась из группы с Бразилией, Коста-Рикой и Китаем, а в плей-офф победила Японию и Сенегал. Гол Роналдо в полуфинале не пустил турок на финальную игру, но в матче за бронзу команда Шенола Гюнеша выиграла у Кореи (3:2), а Хакан Шукюр забил самый быстрый гол в истории финальных стадий чемпионатов мира (на 11-й секунде).

    Отбор Евро-2004: Турция угодила в стыки, пропустив на чемпионат Европы Англию, а там попала на команду Латвии. 0:1 в Риге, 2:2 дома, и на Евро вместо турок неожиданно поехали латыши.

    Бронзовый призер ЧМ-2006/ЧМ-2010: Германия

    Только немцам удалось избежать неприятной традиции. Они дважды выигрывали бронзу на чемпионатах мира и легко выходили на следующие турниры Евро. В 2008 году Германия квалифицировалась напрямую вместе с чехами из группы, а еще через четыре года вообще выиграла все 10 отборочных матчей.

    Бронзовый призер ЧМ-2014: Голландия

    ЧМ-2014: стартовав с сумасшедших 5:1 над действующими чемпионами мира, голландцы последовательно справились с Австралией и Чили, а в плейофф превзошли Мексику и Коста-Рику. По пенальти уступив Аргентине, Голландия разгромила (3:0) шокированных собственным полуфиналом бразильцев, которые еще не отошли от 1:7.

    Отбор Евро-2016: даже в условиях расширенной квоты голландцы не попали в число 24 лучших команд Европы. В отборочной группе они заняли лишь четвертое место, а в шести матчах с прямыми конкурентами – Чехией, Исландией и Турцией набрали всего только 1 очко.

    Как дела у Слуцкого в Голландии

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    Англия не прошла. Но это лучшее решение

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 9
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +545

      T_REX 15 июля 2018, 01:13

      Теперь на Евро будет играть 24 команды и грех туда не попасть

      2
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      Рейтинг: +452

      тёска 14 июля 2018, 22:13

      у хорват тоже была статистика не выхода против хозяев чм в 1:2 финала,не сработало

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 июля 2018, 21:42

      Сейчас немного новый формат и у Бельгии состав слишком хорош и нет смены поколений... С громадным трудом... хотя нет, все равно не представляется такая картина, чтобы Бельгия поехала мимо ЧЕ-20... Только если вдруг Азар с Де Брюйне да Альдервейрельдом разом не сломаются и то даже без них, думается что Бельгийцы в состоянии выйти из группы...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 14 июля 2018, 18:45

      Пипец.
      Бельгийцы встряли.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 июля 2018, 14:34

      Как традиции начинаются, так они когда-то и заканчиваются. Честно говоря, не пофиг выйдет ли Бельгия или Англия на Евро-2020. На турнире должны играть те, кто этого заслужил. Кто больше очков наберёт, тот и молодец. Хорошо будут играть - выйдут, плохо - а зачем они такие нам тогда нужны? Магия имён на футболках уже давно развенчана.
      Тут другая интересная тенденция, что в групповом этапе часто СССР/России попадается кто-то из матча за бронзу на ЧМ. Посмотрим, будет ли у нас в группе Англия или Бельгия.

      1
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      ...
      Рейтинг: +452

      тёска > Cules2013 14 июля 2018, 22:15

      да похер,вздрюкнем с нынешним составом и тренером

      0
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 14 июля 2018, 09:48

      посмотрим

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Спартак10000 14 июля 2018, 10:37

      Вот именно,тем более отбор увеличен и Бельгия по-любому пройдет...

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