Дорожная яма, горящий самолeт, кражи на главной улице. Плохое вокруг ЧМ

Смотрите под ноги.

Знаменитая яма в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде обнаружили глубокую яму на перекрестке. Одни аргентинские фанаты, увидев ее, размышляли, как следует реагировать. А другие взяли и залезли туда, тем более что она им по пояс. Их примеру последовали хорваты. Действительно, а почему бы и нет?

Завтра в Нижнем Новгороде сыграют Англия и Панама, но болельщиков этих команд вытаскивать из ямы не придется. Потому что яму уже заделали. «Несмотря на факт отсутствия утечек на сетях горячего водоснабжения в данном районе, провал был устранен незамедлительно, причина проседания грунта устанавливается», — сообщила нижегородская компания «Теплоэнерго».

twit text — Лентач (@oldLentach) 23 июня 2018 г.

Самолеты горят

Первое тревожное сообщение пришло еще после прилета сборной Саудовской Аравии в на матч против Уругвая. «При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы. Самолет сел на двух работающих двигателях.

На данный момент воздушное судно отстранено от выполнения полетов до выяснения случившегося. Безопасности пассажиров ничего не угрожало», – сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Мы полностью доверились пилоту и сотрудникам, мы проявляли спокойствие. Хотя кадры показали, что это ЧП», – реакция главного тренера команды – Хуана Антонио Пицци.

twit text — الأخضر في روسي (@LaligaCF7) 18 июня 2018 г.

Еще один инцидент произошел во время перелета примерно 70 перуанских фанатов из Екатеринбурга в Москву через Тюмень. Появилось видео из салона, куда проник дым, который появился примерно за 20 минут до приземления. Экипаж самолета призвал пассажиров успокоиться, но причины случившегося не объяснил.

Кражи на Никольской улице

В Москве на Никольской улице, где в эти дни собирается очень много болельщиков, произошла серия краж. Telegram-канал Mash сообщает о сотнях жалоб (более 400) со стороны жертв карманников. Прежде всего, воров интересуют бумажники, драгоценности и дорогие гаджеты. В Mash посчитали, что в среднем кражи происходят буквально каждые 25-30 минут.

Сообщается также, что чаще всех от карманников страдают мексиканцы. Граждане Саудовской Аравии – на втором месте. Интересно, что воруют друг у друга и иностранцы, например, полиция поймала за этим занятием мексиканцев, иранца и гражданку Перу.

В ОВД «Китай-город» создали специальную группу из 50 человек, которая будет отслеживать нарушителей и предотвращать кражи.