Важнейшая идея, которой нас научит этот ЧМ

Внутри добро и красота.

Эти три дня – самая жаркая пора в истории «Бомбардира». Но мы не стонем, а дико радуемся, сколько вокруг футбольного движа. Наши корреспонденты, которые сейчас разъезжают по городам, постоянно скидывают в общий чат истории о том, что творится вокруг. Наиболее интересные мы либо уже рассказали, либо обязательно скоро расскажем. Почти все эти сюжеты так или иначе касаются иностранных фанатов. Хотя пестрый колорит чемпионата мира сейчас везде и затрагивает даже тех, кто не попадет ни на один матч (как я): в метро, по улицам, в лентах соцсетей. Люди из далеких стран очень близо, и с ними можно запросто поболтать, сфотографироваться или заплестись с экзотическом танце. Фантастика.

Неизвестно, что ждет нашу сборную или как такой дорогой турнир шарахнет по экономике. Но чего бы там потом ни случилось, этот фестивальный месяц обязательно надо ценить, любить и выжимать по максимуму. Вот почему. Когда на кухнях до сих пор ностальгируют по стране с закрытыми границами, когда всерьез гордятся новой боеголовкой, а по телеку разливается елейный поток слов о том, что где-то там – сплошные враги, очень здорово иметь перед глазами живую и убедительную альтернативу всей этой тяжести.



Благодаря чемпионату мира сотни тысяч людей самых разных национальностей и рас ворвутся в наши будни, и мы увидим: они такие же. Тоже смеются, тоже пьют холодное пиво в жаркий день, тоже любят, тоже ругают своих футболистов, а потом страстно за них болеют, тоже слушают музыку, тоже воют от пропаганды в своих медиа. А значит, нет причин их ненавидеть. Зато есть причины рассказать, что у нас тут интересного. А потом съездить в гости к ним и узнать, что интересного там.

Песни громче бомб. Дружба лучше ссор. Футбол лучше войн.

Ниже – большущая серия кадров, которые наши фотографы Наталия Кондратенко и Иван Якушкин привезли за эти пару дней из Казани, Екатеринбурга и Москвы. На них наиболее яркие персонажи из тех, что наполняют сегодня стадионы и площади российских городов. Спасибо им всем за красоту и атмосферу.