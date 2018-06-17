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    Важнейшая идея, которой нас научит этот ЧМ


    4
    Голосов: 9
    17.06.2018 08:27
    Внутри добро и красота.

    Эти три дня – самая жаркая пора в истории «Бомбардира». Но мы не стонем, а дико радуемся, сколько вокруг футбольного движа. Наши корреспонденты, которые сейчас разъезжают по городам, постоянно скидывают в общий чат истории о том, что творится вокруг. Наиболее интересные мы либо уже рассказали, либо обязательно скоро расскажем. Почти все эти сюжеты так или иначе касаются иностранных фанатов. Хотя пестрый колорит чемпионата мира сейчас везде и затрагивает даже тех, кто не попадет ни на один матч (как я): в метро, по улицам, в лентах соцсетей. Люди из далеких стран очень близо, и с ними можно запросто поболтать, сфотографироваться или заплестись с экзотическом танце. Фантастика.

    Неизвестно, что ждет нашу сборную или как такой дорогой турнир шарахнет по экономике. Но чего бы там потом ни случилось, этот фестивальный месяц обязательно надо ценить, любить и выжимать по максимуму. Вот почему. Когда на кухнях до сих пор ностальгируют по стране с закрытыми границами, когда всерьез гордятся новой боеголовкой, а по телеку разливается елейный поток слов о том, что где-то там – сплошные враги, очень здорово иметь перед глазами живую и убедительную альтернативу всей этой тяжести.

    Благодаря чемпионату мира сотни тысяч людей самых разных национальностей и рас ворвутся в наши будни, и мы увидим: они такие же. Тоже смеются, тоже пьют холодное пиво в жаркий день, тоже любят, тоже ругают своих футболистов, а потом страстно за них болеют, тоже слушают музыку, тоже воют от пропаганды в своих медиа. А значит, нет причин их ненавидеть. Зато есть причины рассказать, что у нас тут интересного. А потом съездить в гости к ним и узнать, что интересного там.

    Песни громче бомб. Дружба лучше ссор. Футбол лучше войн.

    Ниже – большущая серия кадров, которые наши фотографы Наталия Кондратенко и Иван Якушкин привезли за эти пару дней из Казани, Екатеринбурга и Москвы. На них наиболее яркие персонажи из тех, что наполняют сегодня стадионы и площади российских городов. Спасибо им всем за красоту и атмосферу.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко, Иван Якушкин
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +979

      TUMS 18 июня 2018, 12:31

      Если бы все так было просто в жизни...

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 17 июня 2018, 20:33

      Хорошо и радостно.Забываешь обо всем. Хочется нескончаемого продолжения! И забываешь о пенсиях,НДС,бензине и т.д. Мужики! давайте отдохнем и порадуемся красоте и непредсказуемости футбола!

      1
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 17 июня 2018, 15:37

      Мысль у тебя Роман, конечно, хорошая, но как-то по-пропагандистски ты всё сгладил. Чем нас у.... футбол по яйцам уже известно и очень больно: бензин, НДС, пенсионный возраст, слежка за каждой копейкой на счету, когда денег и так нет. И это ещё не всё, далеко не всё, раз президент открещивается от всего этого устами Пескова. А то, что футбол лучше ссор, ты прав. У многих только он и остался...,по телику...

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > DOCTOR PENALTY 18 июня 2018, 03:07

      Это да. ЧМ пришел всего на месяц, а путинская пропаганда по ТВ еще на долгих 6 лет...

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      Рейтинг: +915

      спанчес 17 июня 2018, 12:53

      Песни громче бомб. Дружба лучше ссор. Футбол лучше войн.
      автор это не нам рассказывай. Купи машинку времени. сместись в 1939 и расскажи это немцам

      1
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 17 июня 2018, 10:41

      Круто!!!

      1
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