«Кажется, я выхожу замуж за бразильца». Иностранцы на ЧМ в Сочи – кайф

Ульяна делится счастьем от атмосферы на Португалия – Испания.

Сегодня в Сочи играют Португалия и Испания. Я здесь с самого утра и почти весь день казалось, что вообще ничего не происходит. Была недалеко от олимпийского парка, видела в кафешках скромные парочки испанцев, мало португальцев, а остальные все пропадали на море. За три часа до матча вокруг было очень тихо, но потом все поменялось.

Начали собираться болельщики и создали какую-то тяжело передаваемую атмосферу. Испанцы пели про сборную, выкрикивали фамилию Гвардиолы и ходили огромной толпой. Португальцы на их фоне выглядели как-то разрозненно, но тоже дружелюбно. С болельщиками из Голландии все фотографировались, а мексиканские фанаты в сомбреро невероятно поднимали всем настроение.

Еще здесь много китайцев, но круче всех оказались болельщики из Панамы. Они привлекли много внимания криками, что панамцы всех порвут. Вот такая небольшая группа людей уже победила, хотя их сборная еще ни с кем не играла.

И все равно есть ощущение, что русских во всем этом собрании красок больше остальных. Топовая вывеска оказалась интересной для многих россиян. Например, девушки Надежда и Залина приехали из Краснодара. Футбол больше интересен мужьям, а они просто получают удовольствие от происходящего вокруг. Только возникли сложности с билетами, которые брали через третьих лиц. Получилось, что все попали на стадион в разные места.

Какой-то бразилец чмокнул и подарил футболку с автографом Роналдо. Другой предложил лишний билет. Кажется, я остаюсь здесь и выхожу замуж.

В португальского Роналду бразильские ребята тоже верили и прогнозировали его гол. Все вокруг счастливые и все так круто, что я бы тут жила. Если бы такое происходило каждый день, я была бы самым счастливым человеком в мире. Очень хочется, чтобы это никогда не заканчивалось.

Встретила трех ребят из Пекина. Они любят Пуйоля, Месси и Роналду. Говорят, что потратили на все около 500 долларов. Они – друзья детства, которые болеют за разные команды и часто бывают в Сибири.

Всем очень нравится Россия. Хотела поговорить с фанатами о том, что все очень дорого. Оказалось, что для них это дешево. Бразильский журналист летел сюда почти сутки: сначала до Лондона, потом в Москву и только затем попал в Сочи. Он сказал, что намного дороже было жить во время чемпионата мира в Бразилии, чем прилететь в Россию на ЧМ.

Меня покорили болельщики со всего мира, но особенно радуют испанцы. Испанской девушке подарили поездку на день рождения. Но все равно ей показалось это очень дорогим, хотя в Сочи все понравилось. Я в своих симпатиях определилась точно – теперь болею за Испанию. Такой атмосферы не видела никогда.

Текст: Ульяна Лукьянченко