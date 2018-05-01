Лучший момент тура. Безумная радость фаната «Динамо»

Матч 28-го тура «Динамо» – «Рубин» не принес ни забитых голов, ни по-настоящему опасных моментов, зато произвел великолепную историю. Самым интересным в трансляции почти единогласно был признан эпизод, который состоялся уже по окончании: три динамовских фаната поспорили за футболку защитника Тони Шунича. Победитель был только один:
Но реакция парня умилила абсолютно всех:
Она произвела настолько сильное впечатление, что «Матч ТВ» и «Динамо» отправились на поиски двух других фанатов. Интересно, чем история закончится.
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— Матч ТВ (@MatchTV) 1 мая 2018 г.
А Шунич вообще классный парень, он и партнера привести в порядок может:
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— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 23 сентября 2017 г.
28-й тур вообще был хорошим, несмотря на низкую результативность. В Краснодаре были раскуплены все билеты на матч местного клуба с «Локомотивом». «Локо» чемпионом не стал, но впервые сыграл на шикарной краснодарской арене, что восхитило даже Юрия Семина:
«Знаете, что сегодня меня разволновало? Потрясающий стадион. Благодарен нашим болельщикам, которые сегодня приехали со всей страны, — это громаднейшее число. Думаю, половина стадиона будет наша. Я сегодня понял, что Россия — это футбольная страна, если такая посещаемость. Сегодня нет в продаже ни одного билета, а вчера в Питере тысяч 50 было».
И еще несколько фактов:
- За два тура до конца в чемпионской гонке все еще участвуют три команды. Есть очевидный фаворит – «Локо», но борьба продолжается.
- «Локо» уже в ЛЧ, за остальные два места идет ожесточенная борьба между четырьмя командами. Третьим может стать даже «Краснодар», который успели списать – он всего в двух очках от бронзы.
- Обостряется борьба за место в РФПЛ. Уже точно ясно, что в ФНЛ вместе со «СКА-Хабаровском» отправится либо «Тосно», либо «Анжи». У обеих команд по 24 очка, и тут тоже будет битва.
- Соответственно победивший в этой битве отправится в стыки. Еще одно «стыковое» место вакантно – там могут очутиться сразу шесть команд. Даже «Рубин» теоретически может упасть в зону переходных матчей.
- «151 961 – столько болельщиков посетило матчи 28-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу 2017-2018!» – с гордостью сообщает сайт РФПЛ. И добавляет: «Это лучший результат с сезона-2012/13, когда был установлен рекорд посещаемости Премьер-Лиги. Тогда на игры 25-го тура пришли 170 804 болельщика». Тот тур был знаменателен тем, что матч ЦСКА – «Спартак» (2:2) в «Лужниках» посетили 67 740 человек.