Лучший момент тура. Безумная радость фаната «Динамо»

А клуб разыскивает его друзей.

Матч 28-го тура «Динамо» – «Рубин» не принес ни забитых голов, ни по-настоящему опасных моментов, зато произвел великолепную историю. Самым интересным в трансляции почти единогласно был признан эпизод, который состоялся уже по окончании: три динамовских фаната поспорили за футболку защитника Тони Шунича. Победитель был только один:

Но реакция парня умилила абсолютно всех:

Она произвела настолько сильное впечатление, что «Матч ТВ» и «Динамо» отправились на поиски двух других фанатов. Интересно, чем история закончится.

twit text — Матч ТВ (@MatchTV) 1 мая 2018 г.

А Шунич вообще классный парень, он и партнера привести в порядок может:

twit text — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 23 сентября 2017 г.

28-й тур вообще был хорошим, несмотря на низкую результативность. В Краснодаре были раскуплены все билеты на матч местного клуба с «Локомотивом». «Локо» чемпионом не стал, но впервые сыграл на шикарной краснодарской арене, что восхитило даже Юрия Семина:

«Знаете, что сегодня меня разволновало? Потрясающий стадион. Благодарен нашим болельщикам, которые сегодня приехали со всей страны, — это громаднейшее число. Думаю, половина стадиона будет наша. Я сегодня понял, что Россия — это футбольная страна, если такая посещаемость. Сегодня нет в продаже ни одного билета, а вчера в Питере тысяч 50 было».

И еще несколько фактов: