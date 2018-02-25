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    Браво выиграл для «Ман Сити» Кубок Лиги. Он неподражаем


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    Голосов: 7
    25.02.2018 21:25
    Чилийский голкипер исправился за все предыдущие неудачи.

    За полгода Клаудио Браво одержал три победы в сериях послематчевых пенальти. У Гвардиолы он давно стал вратарем для английских кубков. Эдерсон получает время в чемпионате и Лиги чемпионов. Браво стоит до конца там, где «Манчестер Сити» может вылететь от любого шального удара.

    В игре с «Уиганом» чилиец немного потерял ворота в моменте, когда Григг забивал победный гол. «Ман Сити» вылетел из Кубка Англии, но Гвардиола продолжил доверять Браво. В финале Кубка Лиги против «Арсенала» чилийский вратарь снова вышел с первых минут. И сразу стал героем.

    Браво так удачно выбил мяч от ворот, что сделал голевую передачу на Агуэро. Из трех голов «Сити» именно этот оказался решающим. «Арсенал» после этого стал больше раскрываться и оставлять зоны для быстрых нападающих соперника.

    Во втором тайме «Манчестер Сити» легко довел матч до победного завершения. Браво надежно провел всю встречу и заслужил право вернуться в борьбу за место первого номера «Сити». В этом сезоне он отыграл всего один матч в Премьер-лиге. Но Эдерсон играет не без ошибок.

    Текстовый онлайн матча «Манчестер Сити» – «Арсенал»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 1 марта 2018, 00:36

      ну у МЮ второй вратарь явно лучше))

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 27 февраля 2018, 16:29

      Не то, чтобы лично Браво затащил, но без него было бы намного сложнее. Хорошо отстоял в Кубке. Однако, я, по-прежнему, считаю, что №1 Эдерсон. Бразилец сэйвер, как минимум, не хуже чилийца, даже лучше, и ошибок у него меньше. К тому же Эдерсон молодой и может стать легендой Сити в воротах, а Браво уже без 5 минут 35 лет. Даже для вратаря это возраст, потихоньку он будет завершать. Зря он из Барсы чухнул, искал местечко потеплее, вот и результат. Чем-то ситуацию с Вальдесом напомнило.

      -1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 26 февраля 2018, 18:59

      нойер 2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Дима97 26 февраля 2018, 17:47

      всем бы иметь в команде такого 2 вратаря

      2
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    • ...
      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein 26 февраля 2018, 17:42

      Заголовок статьи конечно нечто. Браво которого практически не тревожили игроки Арсенала, почему-то выиграл кубок для Ман Сити. Браво вратарь, который хорошо играет ногами, но абсолютно не умеет играть руками.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 11:04

      Эдерсон молодой еще и где-то опыта не хватает но он безусловно талантливый, а Браво бывалый но тоже надежный не всегда, так что конкуренция будет хорошая.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 26 февраля 2018, 10:39

      С почином Гвардиолу в Англии )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 февраля 2018, 21:44

      эдерсон тоже нестабилен... в матче с ливером чудил будь здоров...

      1
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 25 февраля 2018, 21:37

      Талант Эдерсона очевиден. Конкуренция будет запредельной

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 февраля 2018, 21:34

      По мне так Эдерсон открытие этого сезона в АПЛ!!!

      3
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