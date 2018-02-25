Браво выиграл для «Ман Сити» Кубок Лиги. Он неподражаем

Чилийский голкипер исправился за все предыдущие неудачи.

За полгода Клаудио Браво одержал три победы в сериях послематчевых пенальти. У Гвардиолы он давно стал вратарем для английских кубков. Эдерсон получает время в чемпионате и Лиги чемпионов. Браво стоит до конца там, где «Манчестер Сити» может вылететь от любого шального удара.

В игре с «Уиганом» чилиец немного потерял ворота в моменте, когда Григг забивал победный гол. «Ман Сити» вылетел из Кубка Англии, но Гвардиола продолжил доверять Браво. В финале Кубка Лиги против «Арсенала» чилийский вратарь снова вышел с первых минут. И сразу стал героем.

Браво так удачно выбил мяч от ворот, что сделал голевую передачу на Агуэро. Из трех голов «Сити» именно этот оказался решающим. «Арсенал» после этого стал больше раскрываться и оставлять зоны для быстрых нападающих соперника.

twit text — Rob (@Razza_7) 25 февраля 2018 г.

Во втором тайме «Манчестер Сити» легко довел матч до победного завершения. Браво надежно провел всю встречу и заслужил право вернуться в борьбу за место первого номера «Сити». В этом сезоне он отыграл всего один матч в Премьер-лиге. Но Эдерсон играет не без ошибок.

Текстовый онлайн матча «Манчестер Сити» – «Арсенал»