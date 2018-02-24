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    «Матч ТВ» не покажет игру «Локомотив» – «Спартак». Почему?


    2.8
    Голосов: 13
    24.02.2018 13:40
    Главный спортивный канал страны меняет политику показа.

    Что происходит?

    С показом футбола на общедоступном телеканале «Матч ТВ» начинают происходить странные вещи. Сначала на месте важной игры молодежек «Краснодара» и «Реала» в сетке вещания стоял непримечательный товарищеский матч «Зенита». Здесь разобрались, но теперь все запуталось окончательно.

    «Матч ТВ» не будет транслировать встречу «Локомотива» и «Спартака». Она пройдет 4 марта. РФПЛ уже подтвердила, что на «Матче» проведут трансляции игр «Зенит» – «Амкар» и «Краснодар» – «Ростов». Встречу лидера РФПЛ с третьей командой чемпионата можно посмотреть только на платном телеканале «Наш футбол».

    Почему так?

    «Чемпионат» утверждает, что у канала новая политика. Самые рейтинговые матчи теперь будут доступны только в платном варианте, а федеральный канал начнет транслировать обычные матчи Премьер-лиги. Со следующего сезона «Матч ТВ» и лига подпишут новое соглашение. Обе стороны происходящее устраивает, но для болельщиков возникают дополнительные сложности. Российский футбол пока не такой привлекательный, чтобы люди массово покупали платные подписки.

    Что об этом говорят?

    Горячим заявлением в твиттере уже отметился депутат Игорь Лебедев. Он всегда остро реагирует на подобные темы.

    Для чего это делается?

    Из российской Премьер-лиги хотят сделать интересный и качественный продукт. «Сейчас мы соревнуемся с кино», – говорит президент «Локомотива» Илья Геркус. В последнее время футбол много сравнивают с российским хоккеем. Игра с мячом здесь явно проигрывает.

    Бренд КХЛ популярен, пусть и не может соревноваться с НХЛ, которую считают главной лигой современности. Матчи российского хоккея на телеканале «Матч ТВ» замечаются редко, но их массово транслируют на канале «КХЛ ТВ». К подобному в будущем должен прийти и футбол. Но одного искусственного отбора игр здесь мало.

    От лиги требуется большое участие в развитии и популяризации чемпионата. С сезона-2018/19 РФПЛ может сменить название и логотип. Их хотят сделать ярче и завлекательнее. Пока же работа по преобразованию нашего футбола начинается с телевидения.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 13
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +257

      Swamp_07 6 марта 2018, 13:13

      Не удивлюсь если на канале появится Дом2.!

      0
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 4 марта 2018, 16:18

      Дебилы полные! У нас всегда в стране все делалось против народа.

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 2 марта 2018, 10:48

      Тут давеча кубковые матчи проводили - отличная популяризация российского футбола.

      0
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      Рейтинг: +10

      АМС 28 февраля 2018, 22:16

      Телеканал создан по предложению председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Вот вам и ответ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Nark0z 26 февраля 2018, 11:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вам стыдно должно быть!! Совсем обнищали! Не можете 219 рублей в месяц заплатить за качественный контент? Дети торрентов.....и нищеброды...

      -4
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      Рейтинг: +10

      seanniy > Nark0z 28 февраля 2018, 14:16

      ну заплатил я,а перемотки нет и я на работе!и чё?

      0
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      Рейтинг: +63

      Nark0z > seanniy 29 марта 2018, 15:39

      У меня, например, билайн тв дома, там есть и перемотка и запись. Я думаю, что еще парочка провайдеров найдется, кто такие же функции сможет предоставить.

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 25 февраля 2018, 19:20

      Правильно, за интернетом будущее, и такие решения только будут развивать пиратство в интернете. Ну и хорошо, microsoft в борьбе с пиратством как ценовую политику поменяли! И эти, если жить захотят, тоже придут к тому, что спорт должен быть доступен. Я даже не против платных показов, но как-то раз я купил трансляцию в НТВ+, не помню уже какую, а посмотреть смог только второй тайм из-за их технических проблем. Деньги никто не вернул, так зачем мне такое надо? Когда сделают все просто, доступно и дешево, тогда и вводите платные трансляции. Только один хер, когда-нибудь людям надоест кормить всю эту шушеру, и опять страна кровью умоется:(

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > Smekaev 2 марта 2018, 10:51

      У нас народ терпеливый. Романовых 300 лет терпели. И нынешних потерпят еще лет 500. А за это время точно какой-нибудь апокалипсис случится

      0
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 25 февраля 2018, 18:57

      Что кино что футбол отстой, просто кто-то хочет больше бабосов))

      1
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      Рейтинг: +54

      CSKA_Sergey 25 февраля 2018, 15:10

      ай, да ща Путин "разбереться" во всем этом и вот вам рейтинг на пустом месте. Было уже такое

      1
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      Рейтинг: +257

      Swamp_07 > CSKA_Sergey 6 марта 2018, 13:15

      А что он разберется? Ему надо будет спросится у Чемезова!

      0
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 25 февраля 2018, 11:22

      Понятно, что не хотят показывать две московские команды.
      Но золото разыграют именно они а не зенит.

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      Рейтинг: +10

      svi007 25 февраля 2018, 11:13

      Если любишь наш футбол, то почему не заплатить 200р. в месяц (!) и смотреть?

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > svi007 2 марта 2018, 10:59

      Потому что он не стоит даже эти 200 рублей. Я лучше заплачу 400 и буду смотреть Англию, Испанию, Германию.

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