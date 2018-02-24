«Матч ТВ» не покажет игру «Локомотив» – «Спартак». Почему?

Главный спортивный канал страны меняет политику показа.

Что происходит?

С показом футбола на общедоступном телеканале «Матч ТВ» начинают происходить странные вещи. Сначала на месте важной игры молодежек «Краснодара» и «Реала» в сетке вещания стоял непримечательный товарищеский матч «Зенита». Здесь разобрались, но теперь все запуталось окончательно.

«Матч ТВ» не будет транслировать встречу «Локомотива» и «Спартака». Она пройдет 4 марта. РФПЛ уже подтвердила, что на «Матче» проведут трансляции игр «Зенит» – «Амкар» и «Краснодар» – «Ростов». Встречу лидера РФПЛ с третьей командой чемпионата можно посмотреть только на платном телеканале «Наш футбол».

Почему так?

«Чемпионат» утверждает, что у канала новая политика. Самые рейтинговые матчи теперь будут доступны только в платном варианте, а федеральный канал начнет транслировать обычные матчи Премьер-лиги. Со следующего сезона «Матч ТВ» и лига подпишут новое соглашение. Обе стороны происходящее устраивает, но для болельщиков возникают дополнительные сложности. Российский футбол пока не такой привлекательный, чтобы люди массово покупали платные подписки.

Что об этом говорят?

Горячим заявлением в твиттере уже отметился депутат Игорь Лебедев. Он всегда остро реагирует на подобные темы.

twit text — Игорь Лебедев (@Russian1972) 22 февраля 2018 г.

Для чего это делается?

Из российской Премьер-лиги хотят сделать интересный и качественный продукт. «Сейчас мы соревнуемся с кино», – говорит президент «Локомотива» Илья Геркус. В последнее время футбол много сравнивают с российским хоккеем. Игра с мячом здесь явно проигрывает.

Бренд КХЛ популярен, пусть и не может соревноваться с НХЛ, которую считают главной лигой современности. Матчи российского хоккея на телеканале «Матч ТВ» замечаются редко, но их массово транслируют на канале «КХЛ ТВ». К подобному в будущем должен прийти и футбол. Но одного искусственного отбора игр здесь мало.

От лиги требуется большое участие в развитии и популяризации чемпионата. С сезона-2018/19 РФПЛ может сменить название и логотип. Их хотят сделать ярче и завлекательнее. Пока же работа по преобразованию нашего футбола начинается с телевидения.