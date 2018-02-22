У «Краснодара» – юбилей. Пришло время достижений

У самого невероятного клуба России сегодня день рождения.

Без трофеев

Сейчас это удивительно, но «Краснодар» не выигрывал даже ПФЛ и ФНЛ. В год основания он занял только третье место в своей зоне. Клубы ФНЛ тогда отказывались участвовать в новом сезоне, поэтому руководство лиги приняло заявление «Краснодара». Потом были десятое место в первом дивизионе и переход в Премьер-лигу не по спортивному принципу через сезон. Снова проблемы у других способствовали продвижению стабильного «Краснодара».

В Премьер-лиге наивысшим достижением «Краснодара» остается бронза в сезоне-2014/15. Перед этим команда доходила до финала Кубка России, где в серии пенальти проиграла «Ростову» с Дзюбой и Джано. В еврокубках «Краснодар» однажды доходил до 1/8 финала Лиги Европы. На этом все. Прогресс «Краснодара» постоянно отмечают во всех аспектах, но на количестве титулов улучшения пока не сказываются.

Шанс для Широкова и Мамаева

Когда Роман Широков ушел из «Зенита», он нашел себя именно в «Краснодаре». Непростого Широкова любили болельщики, а он забивал голы и отдавал голевые пасы. В «Спартаке» и ЦСКА Роман выглядел блекло, в «Краснодаре» – игроком топ-уровня. За 19 матчей Премьер-лиги в составе «Краснодара» Широков принял участие в 13-ти голах команды.

Такая история и с Павлом Мамаевым. Его забирали из ЦСКА скандалистом, но в «Краснодаре» все неудачи вне поля перекрылись результативностью. Связка Мамаева и Смолова все еще может давать результат, пусть сейчас и работает хуже.

А еще «Краснодар» находит приличных легионеров. Здесь будто помолодел герой Швеции Гранквист, зажигали Вандерсон и Мовсисян, прогрессировал универсальный Жоаозиньо. Сейчас потенциальной звездой становится Клаэссон.

Раскрытый Смолов

У клуба не получается с трофеями, но неплохо развиваются игроки. За три сезона в «Краснодаре» Смолов забил в Премьер-лиге уже 48 голов. Ранняя карьера Смолова вместила в себя только половину от этого результата. В «Краснодаре» Федор стал звездой и пробился в сборную России. Летом клуб точно должен заработать на его продаже куда-нибудь в Европу. Если и уезжать, то сразу после чемпионата мира.

Талантливая молодежка

Почти 34 тысячи человек пришли на игру молодежного состава «Краснодара» против мадридского «Реала». В Москве столько не ходят даже на плей-офф Лиги Европы. Сафонов, Игнатьев, Уткин, Сулейманов – эти парни уже на слуху болельщиков. Через несколько лет они должны дорасти и до основной сборной России.

Лучший стадион России

Один только мультимедийный экран делает арену «Краснодара» подходящей для проведения топовых матчей. Внутри тепло и красиво, а мяч виден с любой точки стадиона. Кажется, лучше арен в нашей стране еще не построили. Рядом с ней расположены поля академии и суперпарк площадью более 22 гектаров.

Сейчас Галицкий продал акции «Магнита» и сосредоточится только на деятельности «Краснодара». Дальше должны прийти и трофеи.