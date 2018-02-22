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    У «Краснодара» – юбилей. Пришло время достижений


    3.9
    Голосов: 9
    22.02.2018 14:40
    У самого невероятного клуба России сегодня день рождения.

    Без трофеев

    Сейчас это удивительно, но «Краснодар» не выигрывал даже ПФЛ и ФНЛ. В год основания он занял только третье место в своей зоне. Клубы ФНЛ тогда отказывались участвовать в новом сезоне, поэтому руководство лиги приняло заявление «Краснодара». Потом были десятое место в первом дивизионе и переход в Премьер-лигу не по спортивному принципу через сезон. Снова проблемы у других способствовали продвижению стабильного «Краснодара».

    В Премьер-лиге наивысшим достижением «Краснодара» остается бронза в сезоне-2014/15. Перед этим команда доходила до финала Кубка России, где в серии пенальти проиграла «Ростову» с Дзюбой и Джано. В еврокубках «Краснодар» однажды доходил до 1/8 финала Лиги Европы. На этом все. Прогресс «Краснодара» постоянно отмечают во всех аспектах, но на количестве титулов улучшения пока не сказываются.

    Шанс для Широкова и Мамаева

    Когда Роман Широков ушел из «Зенита», он нашел себя именно в «Краснодаре». Непростого Широкова любили болельщики, а он забивал голы и отдавал голевые пасы. В «Спартаке» и ЦСКА Роман выглядел блекло, в «Краснодаре» – игроком топ-уровня. За 19 матчей Премьер-лиги в составе «Краснодара» Широков принял участие в 13-ти голах команды.

    Такая история и с Павлом Мамаевым. Его забирали из ЦСКА скандалистом, но в «Краснодаре» все неудачи вне поля перекрылись результативностью. Связка Мамаева и Смолова все еще может давать результат, пусть сейчас и работает хуже.

    А еще «Краснодар» находит приличных легионеров. Здесь будто помолодел герой Швеции Гранквист, зажигали Вандерсон и Мовсисян, прогрессировал универсальный Жоаозиньо. Сейчас потенциальной звездой становится Клаэссон.

    Раскрытый Смолов

    У клуба не получается с трофеями, но неплохо развиваются игроки. За три сезона в «Краснодаре» Смолов забил в Премьер-лиге уже 48 голов. Ранняя карьера Смолова вместила в себя только половину от этого результата. В «Краснодаре» Федор стал звездой и пробился в сборную России. Летом клуб точно должен заработать на его продаже куда-нибудь в Европу. Если и уезжать, то сразу после чемпионата мира.

    Талантливая молодежка

    Почти 34 тысячи человек пришли на игру молодежного состава «Краснодара» против мадридского «Реала». В Москве столько не ходят даже на плей-офф Лиги Европы. Сафонов, Игнатьев, Уткин, Сулейманов – эти парни уже на слуху болельщиков. Через несколько лет они должны дорасти и до основной сборной России.

    Лучший стадион России

    Один только мультимедийный экран делает арену «Краснодара» подходящей для проведения топовых матчей. Внутри тепло и красиво, а мяч виден с любой точки стадиона. Кажется, лучше арен в нашей стране еще не построили. Рядом с ней расположены поля академии и суперпарк площадью более 22 гектаров.

    Сейчас Галицкий продал акции «Магнита» и сосредоточится только на деятельности «Краснодара». Дальше должны прийти и трофеи.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 3.9 Голосов: 9
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 25 февраля 2018, 14:59

      Похороны Краснодара будут веселее отмечать

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 23 февраля 2018, 17:02

      удачи краснодару.. для успеха у них все есть..

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 23 февраля 2018, 09:06

      С юбилеем, ПОБЕД!!!

      0
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      Рейтинг: +38

      ilichsityFC 23 февраля 2018, 01:08

      какое еще 10 место в фнл????

      2
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      Рейтинг: -37

      nikitinendriu 22 февраля 2018, 21:32

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      -1
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      Рейтинг: +545

      kachan63 22 февраля 2018, 18:10

      Всем хорош "Краснодар"! Им бы ещё тренера нормального, тогда и трофеи пойдут.

      0
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      Рейтинг: +354

      REDAT 22 февраля 2018, 17:29

      С Днём Рождения любимый клуб"Краснодар"!!!!!!!!!!!!!!!!Удачи и процветания!!!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес 22 февраля 2018, 16:59

      марадона ептить

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 22 февраля 2018, 16:59

      ФК Калуга был создан примерно в то же время, что и Краснодар, - в начале 2009. В декабре-январе снесли в центре города стадион, а сейчас ходят слухи, что вообще хотят расформировать. Такой вот год чемпионата мира в России. Это я к чему... Грех жаловаться, что за 10 лет не было трофеев. 10 лет - это ничто. Трофеи еще будут. Еще будет похлеще Спартака 90-х годов, когда свои воспитанники подъедут.

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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2018, 16:20

      За время существования Краснодар завоевал самый ГЛАВНЫЙ ТРОФЕЙ - любовь и уважение болельщиков. Команду любят так же, как и Спартак, ЦСКА, Локомотив. Видно, как клуб прогрессирует. Успехов во всём и побед футболистам, тренерам во главе с Игорем Шалимовым, работникам клуба и Сергею Николаевичу Галицкому. Всем, кто с Краснодаром!

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