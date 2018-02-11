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    «Спартак» покупает Набиуллина. Что об этом нужно знать?


    3
    Голосов: 4
    11.02.2018 20:25
    Каррера решит проблему с левом флангом обороны.

    Что за трансфер?

    «Спорт день за днем» сообщил, что «Рубин» принял предложение «Спартака» по левому защитнику Эльмиру Набиуллину. Красно-белые выиграли борьбу у «Зенита», который тоже хотел усилить оборону. Сумма трансфера должна составить 5 миллионов евро. Перед этим «Рубин» отказался отдавать Набиуллина в аренду, а трансферная сделка должна быть оформлена в ближайшие дни.

    Кто такой Набиуллин?

    22-летний Набиуллин всю карьеру играл в «Рубине». Здесь он вступил в большой футбол и прогрессировал до перспективного уровня. Сейчас Эльмира все еще считают талантом, но в развитии он остановился. Это произошло во многом из-за проблем клуба. «Рубин» больше не претендует даже на еврокубки, а Набиуллину не с кем бороться за место в основе.

    По скоростным характеристикам Набиуллин напоминает Комбарова. Его главные достоинства – скорость и индивидуальное мастерство. Эльмир не боится брать игру на себя, поэтому может создать момент в одиночку. В каждом из последних четырех сезонов Набиуллин забивал по одному голу. Особенно впечатляющим вышел вот этот:

    Пять важных фактов

    Набиуллин мог перейти в «Спартак» еще летом 2017 года. «Было предложение от «Спартака», но я отказался. Думаю, скоро сыграю в Лиге чемпионов и с «Рубином», – рассказал Эльмир в начале сентября.

    Всю зарплату игрок отдает родителям. Об этом его спрашивали в ноябре 2016 года. Эльмир ответил категорично, что родители контролируют все его расходы.Эльмир

    Набиуллин любит чемпионат Испании и мечтает там оказаться. Европейские клубы тоже держат его на карандаше. Полтора года назад конкретный интерес проявлял немецкий «Хоффенхайм».

    Марсело – кумир Набиуллина. Эльмир восхищается его манерой игры и следит за мадридским «Реалом». По участию в командном футболе Набиуллин во многом напоминает бразильца. Для полного сходства пока не хватает только дружбы с Роналду и места в топ-команде.

    Набиуллина критиковал Дмитрий Хомуха. Бывший тренер молодежной сборной рассказывал, что защитник симулировал травму, чтобы не выходить на поле. Потом Набиуллин без всяких повреждений выходил во всех играх за «Рубин».

    Зачем он «Спартаку»?

    На одних качествах Комбарова высоко не поднимешься. «Спартаку» точно нужен еще один игрок на левый фланг, чтобы взбодрить состав. Особенно если учитывать, что в лазарете еще долго будет сидеть Тигиев. Пусть у Карреры всегда есть универсальный Роман Зобнин, но в центре поля от него пользы больше.

    Набиуллин имеет все возможности для борьбы за место в составе. Российский паспорт и молодой возраст – главные плюсы игрока, который еще голоден для футбола. Из «Спартака» точно проще попасть и в сборную России, куда Набиуллин стремится уже давно. Московский клуб нашел лучший вариант на трансферном рынке в России, выиграл трансферную битву у конкурента и точно не провалился. Это уже лучше прихода Петковича свободным агентом на другой фланг.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Рубин»
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 12 февраля 2018, 15:03

      хорошее приобретение будет если возьмут!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 12 февраля 2018, 12:12

      Если все сложится удачно то это хороший трансфер и мотивация для Комбарова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 11:30

      Лишь бы правдой оказалось.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      damirez 12 февраля 2018, 10:15

      как же без татарина в Спартаке - традиции надо чтить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 12 февраля 2018, 10:07

      Хотелось бы, чтобы это была не очередная утка.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 12 февраля 2018, 09:21

      ждем официальную инфу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 12 февраля 2018, 09:19

      Удачи в Спартаке

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 12 февраля 2018, 08:47

      Будет полезен, покажет время.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 12 февраля 2018, 08:32

      Спартаку он нужен,только состоится ли трансфер...слухи эти надоели

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33457

      oyabun 12 февраля 2018, 08:07

      Я вот одного не понимаю, зачем бежать впереди паровоза и еще до какой либо официальной информации уверенно писать: "«Спартак» покупает Набиуллина."? Желание то наблюдается со стороны москвичей, но ведь совсем не факт что состоится. Про Вериссимо тоже здесь же писали "Спартак покупает Вериссимо!". И где? Ждем оф.инфу. А так очень желательная была бы покупка для клуба.

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