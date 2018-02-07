Бояринцев забивал просто чумовые голы. Вот лучшие из них

Звезде «Спартака» сегодня исполняется 40 лет.

Об умении Дениса Бояринцева забивать важные и притом очень красивые голы – в середине 2000-х знали в РФПЛ абсолютно все. Бояринцев перебрался из «Рубина» в «Спартак» в 2005 году, и хоть трофеев не снискал, но фанатам запомнился навсегда.

Начал с того, что положил вот такой фантастический гол «Динамо».

Чуть позже пострадал и «Терек». Мяч на пару метров пересек линию ворот.

Гол «Спартаку-Нальчику» в компенсированное время мы сравнивали с голом Глушакова «Амкару».

В Лиге чемпионов тоже узнали, как поразительно умеет бить Денис. Тот «Спортинг», что с Моутинью, Велозу и Нани, пострадал особо.

В том числе и потому, что в ответном матче потерял все шансы на третье место – при счете 2:1 в пользу «Спартака» третий мяч положил Бояринцев.

Важнейших мячей на последних минутах вообще хватало. Супердраматичный матч в 2007-м против «Томи», когда дебютировал Веллитон, вытащил именно Бояринцев. 3:2 в концовке, хотя «Спартак» проигрывал по ходу.

От «Урала» «Спартак» едва не вылетел в 1/16 финала Кубка России. Победил 1:0 в гостях, а дома горел 1:2. Но на последних минутах в нужном месте оказался Бояринцев. 2:2, игра спасена!

Досталось и бывшей команде. «Спартак» долгое время вел в счете против «Рубина», но на последних минутах пропустил. А потом сразу же забил. Понятно, чьими усилиями.

Драматичным был и матч с «Динамо»: «Спартак» проигрывал ему в меньшинстве, но все же смог победить. В сложный для команды момент Бояринцев забил каким-то невероятным способом – пяткой в прыжке. И 2:2. А потом было и 3:2.

Ну а как-то раз Бояринцев не продержался и одну минуту без гола – в игре с «Ростовом» он заменил Калиниченко и в первой же атаке (прошло примерно 40 секунд) поразил чужие ворота.