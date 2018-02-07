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    Бояринцев забивал просто чумовые голы. Вот лучшие из них


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    Голосов: 15
    07.02.2018 00:50
    Звезде «Спартака» сегодня исполняется 40 лет.

    Об умении Дениса Бояринцева забивать важные и притом очень красивые голы – в середине 2000-х знали в РФПЛ абсолютно все. Бояринцев перебрался из «Рубина» в «Спартак» в 2005 году, и хоть трофеев не снискал, но фанатам запомнился навсегда.

    Начал с того, что положил вот такой фантастический гол «Динамо».

    Чуть позже пострадал и «Терек». Мяч на пару метров пересек линию ворот.

    Гол «Спартаку-Нальчику» в компенсированное время мы сравнивали с голом Глушакова «Амкару».

    В Лиге чемпионов тоже узнали, как поразительно умеет бить Денис. Тот «Спортинг», что с Моутинью, Велозу и Нани, пострадал особо.

    В том числе и потому, что в ответном матче потерял все шансы на третье место – при счете 2:1 в пользу «Спартака» третий мяч положил Бояринцев.

    Важнейших мячей на последних минутах вообще хватало. Супердраматичный матч в 2007-м против «Томи», когда дебютировал Веллитон, вытащил именно Бояринцев. 3:2 в концовке, хотя «Спартак» проигрывал по ходу.

    От «Урала» «Спартак» едва не вылетел в 1/16 финала Кубка России. Победил 1:0 в гостях, а дома горел 1:2. Но на последних минутах в нужном месте оказался Бояринцев. 2:2, игра спасена!

    Досталось и бывшей команде. «Спартак» долгое время вел в счете против «Рубина», но на последних минутах пропустил. А потом сразу же забил. Понятно, чьими усилиями.

    Драматичным был и матч с «Динамо»: «Спартак» проигрывал ему в меньшинстве, но все же смог победить. В сложный для команды момент Бояринцев забил каким-то невероятным способом – пяткой в прыжке. И 2:2. А потом было и 3:2.

    Ну а как-то раз Бояринцев не продержался и одну минуту без гола – в игре с «Ростовом» он заменил Калиниченко и в первой же атаке (прошло примерно 40 секунд) поразил чужие ворота.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 15
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 9 февраля 2018, 22:14

      Мой любимый гол, который Денис забил это Спортингу . Просто класс! Неожиданно влупил!

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid 9 февраля 2018, 08:49

      а голу пяткой даже Кавани позавидует :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      hellkid 9 февраля 2018, 08:47

      БОЯРА!!!! мужик с яйцами, нынче таких уже не делают :)

      0
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      Рейтинг: +11245

      alp 8 февраля 2018, 16:40

      а я помню его - хороший был футболист, человек и мужик. спартак с ним оч херово обошелся..

      -1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 8 февраля 2018, 12:11

      Федотовская палочка-выручалочка.

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 7 февраля 2018, 14:58

      ЦСКА в сезоне 2003! Никогда не забуду!

      0
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      Рейтинг: +600

      polozovs 7 февраля 2018, 10:23

      подборка супер! Бояра красава!

      0
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      Рейтинг: +71

      Slemanort 7 февраля 2018, 09:07

      Тут игрок Жемчужины там ностальгия по Жемчужине . Я расстроен (((

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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 7 февраля 2018, 08:24

      С Днем рождения!!!!!

      0
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      Рейтинг: +821

      diktatop 7 февраля 2018, 08:02

      с ДР Бояра)))

      2
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