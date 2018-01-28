«Ливерпуль» легко проживет без Коутиньо. Но есть проблема

Что должен сделать клуб, чтобы все было хорошо.

Go moneyball yourself!

Moneyball завезли на «Энфилд» с приходом новых хозяев, которые заодно владеют бейсбольной командой «Бостон Ред Сокс». Последняя лучше всех из богатых клубов адаптировала систему Билла Джеймса и Билли Бина, известную после одноименного фильма с Брэдом Питтом. С этого момента все должно было вроде как наладиться, потому что начали выделять деньги и вроде со знанием дела.

Но вышло так, что именно Moneyball сделал «Ливерпуль» самым пьяным игроком на трансферном аукционе. Даунинг, Маркович, кто даст больше?

Нет, успехи тоже были. И немаленькие. Но даже после хороших покупок казалось, что в «Ливерпуле» очень боятся выглядеть скупыми, из-за чего платят дважды заранее. Хотя это и так известно всем. А вот о чем многие не задумываются: Moneyball – это не только эффективный статистический скаутинг, но и создание окупаемой системы. Уход Коутиньо – главный инфоповод трансферной зимы и второй большой трансфер на выход из «Ливерпуля» – породил массу странных телодвижений, которые нуждаются в немедленной трактовке.

Во-первых, это страдание и сочувствие. Пока мерсисайдские фанаты грустят, ребята из других клубов похлопывают их по плечу. Но почему? Ведь если трансфер Суареса в свое время действительно отбросил клуб на пять лет назад в развитии, то уход Коутиньо пройдет практически безболезненно. И, кстати, это первый шанс команды сделать себе правильный Moneyball и воссоздать ушедшего лидера в совокупности с помощью тех, кто остался.

Второй голем, порожденный этим трансфером – идиотские слухи. Таблоиды уже объявили, что Мареза и/или Лемара представят буквально на днях после отъезда Коутиньо. Но если команде чего и не надо, так это еще одного вингера. Мане, Салах, Фирмино, Лаллана, Окслейд-Чемберлен – и это если не прибегать к тактическим извращениям.

Как только все это поняли, перешли к разговорам о поиске плеймейкера на замену Коутиньо. Два момента: 1) такого игрока на рынке, конечно, нет; 2) Хендерсон, Вейналдум, Джан, Милнер, Лаллана, Груйич, а еще летом будет Наби Кейта за 62 миллиона. Может, не стоит набивать среднюю линию?

То, что воссоздание в совокупности возможно, показал матч с «Сити». Очень важный как раз в смысле веры в игру без Коутиньо. Вы не смотрите на то, что Пеп с командой чуть не отыгрался. Если бы счет остался 4-1, а не 4-3, то это был бы не «Ливерпуль», а какая-то «Барселона». Спросите ближайших фанатов мерсисайдцев − они привыкли. Их легко найти по пустым глазам и трясущимся рукам.

Еще из конкретных имен, связываемых с командой Клоппа, выделяется голкипер «Ромы» Алиссон, но это распускаемые бразильцами бредни. Почитайте – там за него уже «Реал» с «ПСЖ» воюют. Может, правда. Но точно не в ливерпульском случае. Тут бы разобраться и выбрать первого номера среди своих. Если хотите мое мнение: Миньоле пропускает гораздо более оригинальные мячи, чем Кариус. И того гола из ранних версий FIFA бы точно не случилось.

twit text — LFC 12th Man (@LFC12thMan_) 19 января 2018 г.

Оптимизация расходов

Естественно, настоящий вопрос звучит так – куда «Ливерпуль» будет тратить деньги от продажи Коутиньо? Часть их них, безусловно, уйдет на погашение трансфера Ван Дейка. Тут обсуждать нечего – это хороший защитник. 75 миллионов на слух звучит многовато, но такова конъюнктура рынка. Через пять лет это будет нормальной ценой на игрока, а «Ливерпуль» будет платить уже по 140 миллионов.

Этот стереотип восприятия родился потому, что Джон Генри совершенно не знает, кому доверить свои деньги. Сколько ни шутили над Иэном Эйром, десятками сорванных переговоров, 35 миллионов за Энди Кэрролла, Даунингом, Марковичем и так далее, но с его уходом стало не сильно лучше. Клуб больше не скупает балласт, да. Но собирая игроков, которых требует лично Клопп, «Ливер» теперь безбожно за них переплачивает. Уверен, большая часть аудитории АПЛ не представляет, кто такой Наби Кейта, но 62 миллиона выглядят просто чудовищно. Скорее всего, он будет очень хорош. Но на эти деньги не сыграет никогда.

Современному футболу пора забыть о гегемонии менеджера в трансферных вопросах. Ни одна здоровая компания в другой сфере не доверит финансовые риски такого размера в руки одного или нескольких человек. Клопп в любом случае молодец. Как минимум за то, что с переходом трансферной власти в его руки, клуб заключает громкие сделки, а не собирает сливки по середнякам. Но это не оправдывает его монополию.

Трансферный комитет – все-таки хорошая идея, если им руководит не Иэн Эйр. Его духу антрепренерства можно только позавидовать, но в две-тысячи-любом году не стоит вкладывать в изобретение велосипеда. Если же ваш главный коуч слишком любит себя, как какой-нибудь Моуринью, ситуацию с трансферами не стоит афишировать публично. Тем более, такая организация все-таки предполагает компромисс − новый термин в словаре Джона Генри.

Чтобы оптимизировать расходы, четко сформулируйте трансферные цели. В англоязычном спортивном дискурсе – особенно тактическом – очень популярно выражение point of emphasis. Приблизительно это означает область, которой нужно уделить наибольшее внимание. В случае «Ливерпуля» есть несколько таких сфер.

Нападающий. Все, кто есть сейчас, добротные. Но они либо недостаточно классные для амбиций клуба, либо не вполне чистые форварды. Это, естественно, реализуется только при уходе Старриджа, Ориги или Ингза (вы вообще помните такого игрока?), а то и всех вместе. Хотя Ориги еще можно оставить, когда вернется из аренды в «Вольфсбург».

Плеймейкер. Тоже спорно. Вполне можно обойтись сегодняшними кадрами − но летом, при наличии хорошего варианта, пусть клуб рискнет. Из тех, кто остался в центральной зоне – а именно там, глубже обычного, играл в этом сезоне Коутиньо – лучшим пасом обладает Джордан Хендерсон. Но он скорее такой all-arounder, чем креативная сила.

Опорник. Вот это действительно важно. Денег, потраченных «Ливерпулем» на трансферы при Джоне Генри, хватит чтобы отправить Лео Месси на родную планету, но за все время не было даже попытки купить хорошего разрушителя. Хоть возвращай обратно Лукаса Лейву, который в «Лацио» хорош, но слишком медленный даже для Серии А.

twit text — Liverpool FC (@LFC) 14 января 2018 г.

Созидательное разрушение

Разрушитель в центре поля – одна из важнейших ролей в современном футболе. Посмотрите хотя бы на важность Канте в чемпионском «Лестере» и в «Челси» Антонио Конте. Это неидеальный пример в смысле тактических задач, ведь в Лондоне он играет немного выше и меняется с партнером, но персонально он иллюстрирует тренд лучше некуда.

Когда играет «Ливерпуль», отбирать мяч на поле умеют ровно два человека: Матип и Джан. Причем второй очень с оговорками. То есть умеет точно, но для многих это единственная причина держать его на поле. Джан – настоящий многоликий дьявол, ведь фанаты команды-соперника могут считать его ключевой фигурой, а собственные таким веселым клоуном, который разрушает свои атаки как минимум не реже чужих.

Это грустно, ведь он действительно талантливый игрок, но в сумасшедшей системе Клоппа не хватает тактической выучки для его воспитания. Если он летом действительно окажется в «Ювентусе», там может превратиться в мировую звезду и нового Видаля. А пока будет стабильно семь-восемь раз за матч терять мяч в простых ситуациях и обрабатывать с грацией каменного гиганта.

Тем не менее, когда Джан уйдет, искать разрушителя станет еще труднее и начинать работу в этом направлении нужно уже сейчас. Будет «Ливерпуль» эпохи Джона Генри снова топ-клубом или нет, напрямую зависит от того, появится ли в этой зоне сильный футболист. Иногда вторая четверть команды Клоппа проходима настолько, что болельщики вспоминают о том, что в запасе нет даже кого-то вроде Джея Спиринга, который вроде не умел более-менее ничего, а за соперника цеплялся.

С вероятностью в 99% громких (да и тихих тоже) трансферов этой зимой не будет. Если Moneyball сменится наконец на common sense, мы увидим большую работу на рынке следующим летом, несмотря на приход того же Кейта. Но каждая трансферная бомба тут может оказаться петардой на школьном дворе. Разрушитель нужен сейчас, чтобы созидать. Но правление «Ливерпуля» на рынке уже долгие годы разрушает только созидаемые ими же ожидания.

Сколько людей ходит на матчи АПЛ в этом сезоне. Цифры – вау