Русские строят новый клуб на Кипре. И уже привезли туда Торбинского

Начинайте следить за проектом с интересным названием «Пафос» уже сейчас.

Что еще за «Пафос»?

Российские болельщики могли услышать о «Пафосе» еще весной. Тогда «Урал» играл с этой командой матч на кипрском сборе. Любопытно тогда было то, что в воротах «Пафоса» всю игру отстоял второй вратарь «Урала» Дмитрий Арапов. Российский клуб хотел предоставить игровое время всем голкиперам, а «Пафос» пошел на странное соглашение. «Урал» тогда буднично победил со счетом 4:1, о чем все быстро забыли.

В то время «Пафос» шел на лидирующих строчках во втором дивизионе Кипра. Официально новая жизнь этой команды началась с 2014 года. «Атлетический союз Пафоса» слился с другим клубом в совершенно новый проект. По наследству из прошлого перешла, например, часть эмблемы, где изображен Эвагорас Палликаридес – один из героев борьбы за освобождение Кипра. Палликаридес писал поэмы с идеями свободы и был казнен в 18 лет.

Сейчас «Пафос» выступает в высшем дивизионе чемпионата Кипра. По итогам сезона команда намерена попасть в шестерку. Для этого здесь собран интересный по местным меркам состав. Голкипер Ян Копривец в свое время засветился в «Удинезе». Полузащитник Диего Пойет долго принадлежал «Вест Хэму», а Даниэл Сикорски играл в ФНЛ в составе «Химок». В команде два украинских игрока, а Торбинский станет первым россиянином на поле. Но не за его пределами.

Наши в клубе

На управленческой роли в «Пафосе» теперь работает Антон Евменов. Он привез Витиньо в ЦСКА и организовал трансфер Новосельцева в «Зенит». В скаутской карьере Евменова были свои провалы и победы, такие как приглашение Фернандеса и Вернблума. Евменов неудачно отработал в «Зените», после чего уехал на Кипр. «Здесь мне было предложено заниматься общим оперативным руководством клуба. Спортивный блок, финансы, маркетинг, пиар, работа с болельщиками – это и есть моя новая работа», – говорил Евменов в интервью Юрию Дудю на Sports.ru.

Работа на результат в «Пафосе» началась с марта 2017 года. Акции клуба перешли к инвестиционной группе TSI Investests. С этим совпала информация о покупке «Пафоса» российским бизнесменом Сергеем Ломакиным. Имя Ломакина в последний раз упоминалось в связи с «Пафосом» в апреле. Официальным представителем TSI Investests и новым президентом команды стал Христос Глыси. В TSI Investests заправляют британские и российские предприниматели, которые давали деньги на футбол, хоккей и гонки. Например, TSI Investests поучаствовал в организации чемпионата мира по ралли.

Как туда попал Торбинский?

В начале октября информацию об этом дал RT. Тогда говорили, что это произошло после срыва переговоров с тульским «Арсеналом», с которым игрок не договорился по зарплате. До этого Торбинский играл за «Краснодар». Другие издания тут же растиражировали новость, но позже сам футболист ее опроверг. В декабре стало известно о его переходе в кипрский клуб «Пафос». С 1 января 2018 года Торбинский сможет выходить на поле в чемпионате Кипра.

Вариант с «Пафосом» Торбинскому подсказал Алексей Зинин. Бывший спортивный директор «Краснодара» через связи устроил Дмитрию своеобразный просмотр. Сначала Торбинский просто тренировался в клубе, а потом согласился подписать контракт до конца сезона. «Здесь люди проявили достаточно уважения и показали, что я им нужен. Чемпионат Кипра не уходит на зимнюю паузу, поэтому я смогу выйти на поле уже третьего января», – рассказал Торбинский. Отсюда он надеется попасть в состав сборной на чемпионат мира в России.

Что еще важно знать

О том, что «Пафос» серьезный клуб, говорят хотя бы кадровые решение. Новое руководство команды поставило техническим директором в футбольной академии Лукаса Сосина. Большая часть карьеры польского форварда прошла на Кипре. На этой должности он работал в «Аполлоне» и «Анортосисе» – грандах кипрского футбола. В игровой карьере Сосина есть даже четыре матча и два гола за сборную Польши.

«Пафос» работает на перспективу, поэтому подписал четвертого вратаря «ПСЖ» Леонарда Аггуна. Вместе с молодежкой «ПСЖ» 19-летний вратарь выходил в финал Юношеской лиги УЕФА. «Аггун – вратарь с хорошим потенциалом. Он умело работает ногами, поэтому будет хорошим дополнением к новой философии клуба. Этот трансфер показывает ориентацию команды», – говорил технический менеджер Лоран Дешо.

В «Пафосе» планируют развивать молодых игроков. Например, к основе привлекли 16-летнего защитника Антониу. Торбинский приходит сюда в качестве звездного футболиста, на которого можно равняться. Пока же в клубе берут пример с главного тренера Луки Элснера. Для 35-летнего словенца «Пафос» – первое тренерское место работы за пределами родной страны. До этого он возглавлял известные «Домжале» и «Олимпию» у себя на родине. «Пафос» следит за тенденциями и легко дал молодому специалисту шанс в новой роли. При нем клуб пока идет в таблице восьмым.

Русских на Кипре все больше

«Согласно статистике, на конец 2015-го на острове (не считая северных территорий) жили почти 850 тысяч человек; по оценкам мэрии Лимасола, русских из них сейчас до 10%» – рассказывала «Медуза» в своем недавнем репортаже про Кипр. В последнее время туда начинает переселяться и наше футбольное сообщество. Поэтому, если заиграет Торбинский, «Пафос» может притянуть еще больше российских футболистов.

Местной звездой уже считается Николай Кипиани. 20-летний воспитанник «Локомотива» играет в составе «Этникоса». За полтора сезона на его счету уже есть десять голов. Его партнер по команде Александр Довбня старше Кипиани всего на год, но тоже всегда играет в основном составе. Правда, есть и неудачные примеры. Павел Игнатович съездил в местный «Эрмис», но вернулся уже через пару месяцев.

«Мой совет русским футболистам: если ехать на Кипр, то только в какой-то из четырех местных топ-клубов: АПОЭЛ, АЕК, «Анортосис» и «Омонию», – рассказывал Игнатович, который сейчас играет за «Тамбов». В «Эрмисе» он попал к руководителю, который задерживал зарплаты, разрывал контракты с игроками и хаотично управлял клубом. Игнатович не увидел у киприотов желания выигрывать. У «Пафоса» оно, похоже, есть.