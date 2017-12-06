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    «Спартак» уже бил «Ливерпуль» на «Энфилде». Так бы и сегодня


    4.5
    Голосов: 8
    06.12.2017 21:00
    Не получилось.

    Предыстория

    «Спартак» и «Ливерпуль» встретились осенью 1992 года в Кубке Кубков. В том году англичане дошли до четвертьфинала Кубка УЕФА и выиграли Кубок Англии, а в чемпионате замкнули шестерку сильнейших. Это был первый для российских клубов еврокубковый сезон после развала СССР и второй для английских после пятилетней дисквалификации, наложенной из-за трагедии на «Эйзеле» («Ливерпуль» пропустил шесть).

    В сезоне-1992/93 «Ливерпуль» изрядно лихорадило – всего две победы в первых десяти матчах АПЛ, но в октябре и ноябре был удачный отрезок – пять побед в семи играх лиги. Именно на тот период и выпали матчи 1/8 финала против «Спартака». Как оказалось, совершенно неудачные.

    Первая встреча в «Лужниках» вообще была одной из самых событийных в российской еврокубковой истории: шесть голов, удаление вратаря, нелепые голы, пенальти, да еще и полевой игрок в воротах, пропустивший два мяча. За «Ливерпуль» в тот вечер забивал 20-летний полузащитник с труднопроизносимой фамилией. Через восемь лет он забьет за «Реал» в финале Лиги чемпионов. Впрочем, гол Стива Макманамана не спас мерсисайдцев от громких 2:4 в Москве от «Спартака».

    Воспоминания участника матча

    «Меня же тогда удалили за то, что я сбил игрока в штрафной. Но я помню еще и то, что вообще не коснулся соперника, а судья купился на падение русского и назначил пенальти, – возмутился голкипер того «Ливерпуля» Брюс Гроббелар в интервью «Спорт-Экспрессу» минувшей осенью. – Я был очень разочарован. А еще у нас закончились замены, поэтому в ворота встал защитник Бэрроуз. Я ему дал свой свитер, из-за чего СМИ раздули скандал.

    В то время титульным спонсором «Ливерпуля» была одна пивная компания. Но в Москве я замерз, поэтому надел под вратарскую форму еще одну футболку – для тепла. Так вот, перед уходом снял свитер и отправился в раздевалку в этой футболке. А на ней находился логотип зимбабвийского пива – «Замбези»! На следующий день в газетах обсуждали не только мое удаление, но и нелегальное пиво. Хорошо еще, что меня не оштрафовали».

    Что творилось в тот год

    Уничтожение грандов российскими клубами. ЦСКА грохнул «Барселону», вместо которой и попал в групповой этап Лиги чемпионов. «Торпедо» выбил из Кубка УЕФА «Манчестер Юнайтед». Дальше прошло и «Динамо», устранившее с дороги сильный «Торино». «Спартаку» предстояло выгнать из еврокубков «Ливерпуль», и это тоже удалось.

    Что произошло на «Энфилде»

    «От «Ливерпуля» ничего не зависит, – сказал Олег Романцев перед ответным матчем. – Все зависит только от «Спартака». Красно-белые к тому времени уже досрочно выиграли первый чемпионат России и отправились в Англию прорубать путь в четвертьфинал. «Спартак» сыграл нетипично для себя закрыто, что было единственной верной тактикой на 38-тысячном «Энфилде». И не уступил в борьбе, о чем свидетельствует хотя бы противостояние Виктора Онопко с грозным форвардом «Ливерпуля» Рашем, который так за два матча ничего и не забил. «Как мы там бодались нагло! Я смотрел потом на видео: нас в нынешнее время удалили бы обоих, а тогда ничего, нормально – борьба», – вспоминал российский футболист.

    Отстояв первый тайм, спартаковцы едва не пропустили в начале второго – мяч из пустых ворот вынес защитник Хлестов. А затем провели мощную контратаку, в результате которой Радченко открыл счет. «Ливерпулю» нужно было заколотить не меньше трех, но не удалось забить ничего вообще. На последней минуте точку в противостоянии в результате еще одной контратаки поставил Пятницкий – 2:0 в пользу «Спартака». И всего шесть голов в двух матчах в ворота «Ливерпуля». «Этим составом мы выступаем всего один год, – сказал после матча Романцев. – Через полгода будем играть еще лучше».

    Чем кончился сезон

    «Спартак» дважды обыграл в четвертьфинале «Фейеноорд», но в полуфинале оступился на скромном бельгийском «Антверпене», пусть и не без помощи судьи. Красно-белые тогда упустили самый лучший шанс в своей истории выиграть еврокубок. «Ливерпуль» же вновь занял шестое место в АПЛ, а о евротурнирах забыл на три года. Любопытно, что первый еврокубковый матч после вылета от московского «Спартака» красные сыграли со «Спартаком» владикавказским, причем пройти его сумели с большим трудом. Ну а два поражения с общим счетом 2:6 от российского чемпиона в памяти до сих пор.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 8
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +62

      ОИР 7 декабря 2017, 22:33

      Спасибо Олегу Ивановичу за наше счастливое детство. Живем одними воспоминаниями о нашем великом и могучем.

      0
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      Рейтинг: +1463

      Sedoi_Goblin 7 декабря 2017, 00:50

      Олег Иванович как по заготовке интервью даёт! Ни ЭЭЭ, ни МЭЭ! Мужик! Помню эти матчи.. И Чернетинскиго тоже..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1649

      PassCSKA 7 декабря 2017, 00:00

      Сегодня еще круче...мдэ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11366

      alp 6 декабря 2017, 23:34

      собственно..... спартак уже изнасиловали... ЛЧ в этом году закончилась слишком рано для российских команд..

      2
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      Рейтинг: +7746

      mihail200606 6 декабря 2017, 22:13

      Мда, антверпену тогда проиграли очень обидно...

      -1
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      Рейтинг: +41

      artem303 6 декабря 2017, 21:59

      привет

      0
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      Рейтинг: +468

      Alemann 6 декабря 2017, 21:36

      Мечтатели.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 декабря 2017, 21:29

      вот сегодня надеемся что будет так

      1
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 6 декабря 2017, 21:28

      Золотое было время! И Спартак сегодня может победить. Только выйти из группы это не поможет - вряд ли Севилья отдаст сегодня очки Марибору.

      0
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Kondrat Jr 6 декабря 2017, 21:46

      если выиграют ливерпуль обходят по личным встречам

      1
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > zenitovec2007 6 декабря 2017, 21:46

      игра севильи не имеет значения

      0
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr > zenitovec2007 6 декабря 2017, 21:50

      Блин, точно... Там же очные встречи сначала берутся в расчёт.

      0
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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 6 декабря 2017, 21:21

      Москва не сразу строилась. ТОТ Спартак тоже не сразу стал таким. Надеемся.!

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