«Спартак» уже бил «Ливерпуль» на «Энфилде». Так бы и сегодня

Не получилось.

Предыстория

«Спартак» и «Ливерпуль» встретились осенью 1992 года в Кубке Кубков. В том году англичане дошли до четвертьфинала Кубка УЕФА и выиграли Кубок Англии, а в чемпионате замкнули шестерку сильнейших. Это был первый для российских клубов еврокубковый сезон после развала СССР и второй для английских после пятилетней дисквалификации, наложенной из-за трагедии на «Эйзеле» («Ливерпуль» пропустил шесть).

В сезоне-1992/93 «Ливерпуль» изрядно лихорадило – всего две победы в первых десяти матчах АПЛ, но в октябре и ноябре был удачный отрезок – пять побед в семи играх лиги. Именно на тот период и выпали матчи 1/8 финала против «Спартака». Как оказалось, совершенно неудачные.

Первая встреча в «Лужниках» вообще была одной из самых событийных в российской еврокубковой истории: шесть голов, удаление вратаря, нелепые голы, пенальти, да еще и полевой игрок в воротах, пропустивший два мяча. За «Ливерпуль» в тот вечер забивал 20-летний полузащитник с труднопроизносимой фамилией. Через восемь лет он забьет за «Реал» в финале Лиги чемпионов. Впрочем, гол Стива Макманамана не спас мерсисайдцев от громких 2:4 в Москве от «Спартака».

Воспоминания участника матча

«Меня же тогда удалили за то, что я сбил игрока в штрафной. Но я помню еще и то, что вообще не коснулся соперника, а судья купился на падение русского и назначил пенальти, – возмутился голкипер того «Ливерпуля» Брюс Гроббелар в интервью «Спорт-Экспрессу» минувшей осенью. – Я был очень разочарован. А еще у нас закончились замены, поэтому в ворота встал защитник Бэрроуз. Я ему дал свой свитер, из-за чего СМИ раздули скандал.

В то время титульным спонсором «Ливерпуля» была одна пивная компания. Но в Москве я замерз, поэтому надел под вратарскую форму еще одну футболку – для тепла. Так вот, перед уходом снял свитер и отправился в раздевалку в этой футболке. А на ней находился логотип зимбабвийского пива – «Замбези»! На следующий день в газетах обсуждали не только мое удаление, но и нелегальное пиво. Хорошо еще, что меня не оштрафовали».

Что творилось в тот год

Уничтожение грандов российскими клубами. ЦСКА грохнул «Барселону», вместо которой и попал в групповой этап Лиги чемпионов. «Торпедо» выбил из Кубка УЕФА «Манчестер Юнайтед». Дальше прошло и «Динамо», устранившее с дороги сильный «Торино». «Спартаку» предстояло выгнать из еврокубков «Ливерпуль», и это тоже удалось.

Что произошло на «Энфилде»

«От «Ливерпуля» ничего не зависит, – сказал Олег Романцев перед ответным матчем. – Все зависит только от «Спартака». Красно-белые к тому времени уже досрочно выиграли первый чемпионат России и отправились в Англию прорубать путь в четвертьфинал. «Спартак» сыграл нетипично для себя закрыто, что было единственной верной тактикой на 38-тысячном «Энфилде». И не уступил в борьбе, о чем свидетельствует хотя бы противостояние Виктора Онопко с грозным форвардом «Ливерпуля» Рашем, который так за два матча ничего и не забил. «Как мы там бодались нагло! Я смотрел потом на видео: нас в нынешнее время удалили бы обоих, а тогда ничего, нормально – борьба», – вспоминал российский футболист.

Отстояв первый тайм, спартаковцы едва не пропустили в начале второго – мяч из пустых ворот вынес защитник Хлестов. А затем провели мощную контратаку, в результате которой Радченко открыл счет. «Ливерпулю» нужно было заколотить не меньше трех, но не удалось забить ничего вообще. На последней минуте точку в противостоянии в результате еще одной контратаки поставил Пятницкий – 2:0 в пользу «Спартака». И всего шесть голов в двух матчах в ворота «Ливерпуля». «Этим составом мы выступаем всего один год, – сказал после матча Романцев. – Через полгода будем играть еще лучше».

Чем кончился сезон

«Спартак» дважды обыграл в четвертьфинале «Фейеноорд», но в полуфинале оступился на скромном бельгийском «Антверпене», пусть и не без помощи судьи. Красно-белые тогда упустили самый лучший шанс в своей истории выиграть еврокубок. «Ливерпуль» же вновь занял шестое место в АПЛ, а о евротурнирах забыл на три года. Любопытно, что первый еврокубковый матч после вылета от московского «Спартака» красные сыграли со «Спартаком» владикавказским, причем пройти его сумели с большим трудом. Ну а два поражения с общим счетом 2:6 от российского чемпиона в памяти до сих пор.