Жеребьевка ЧМ-2018. Россия сыграет с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом

Жеребьевка чемпионата мира прошла!
Президент России Владимир Путин выступил с приветственной речью. «Наша страна с нетерпением ждет чемпионата мира. Мы намерены провести его на самом высоком уровне», – сказал Путин. Затем выступил Джанни Инфантино. Весь смысл их слов был посвящен тому, что футбол объединяет. От чемпионата мира в России все ждут только праздника и грандиозного успеха.
Церемонию украсили музыкальные и танцевальные номера, а Мирослав Клозе поделился с миром своим опытом.
Но самое главное – распределение команд. Вот такой состав групп нас ждет летом.
Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай
Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран
Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания
Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия
Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия
Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея
Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия
Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония
Турнир откроется матчем Россия – Саудовская Аравия. Встреча пройдет в «Лужниках».
Расписание всех матчей можно посмотреть здесь.