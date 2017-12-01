Жеребьевка ЧМ-2018. Россия сыграет с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом

Определился состав групп на чемпионат мира в России.

Жеребьевка чемпионата мира прошла!

Президент России Владимир Путин выступил с приветственной речью. «Наша страна с нетерпением ждет чемпионата мира. Мы намерены провести его на самом высоком уровне», – сказал Путин. Затем выступил Джанни Инфантино. Весь смысл их слов был посвящен тому, что футбол объединяет. От чемпионата мира в России все ждут только праздника и грандиозного успеха.

Церемонию украсили музыкальные и танцевальные номера, а Мирослав Клозе поделился с миром своим опытом.

Но самое главное – распределение команд. Вот такой состав групп нас ждет летом.

Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай

Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран

Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания

Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия

Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

Турнир откроется матчем Россия – Саудовская Аравия. Встреча пройдет в «Лужниках».

Расписание всех матчей можно посмотреть здесь.