Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Жеребьевка ЧМ-2018. Россия сыграет с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом


    3
    Голосов: 19
    01.12.2017 18:40
    Определился состав групп на чемпионат мира в России.

    Жеребьевка чемпионата мира прошла!

    Президент России Владимир Путин выступил с приветственной речью. «Наша страна с нетерпением ждет чемпионата мира. Мы намерены провести его на самом высоком уровне», – сказал Путин. Затем выступил Джанни Инфантино. Весь смысл их слов был посвящен тому, что футбол объединяет. От чемпионата мира в России все ждут только праздника и грандиозного успеха.

    Церемонию украсили музыкальные и танцевальные номера, а Мирослав Клозе поделился с миром своим опытом.

    Но самое главное – распределение команд. Вот такой состав групп нас ждет летом.

    Группа А: Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай

    Группа В: Португалия, Испания, Марокко, Иран

    Группа С: Франция, Австралия, Перу, Дания

    Группа D: Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

    Группа Е: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

    Группа F: Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

    Группа G: Бельгия, Панама, Тунис, Англия

    Группа H: Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

    Турнир откроется матчем Россия – Саудовская Аравия. Встреча пройдет в «Лужниках».

    Расписание всех матчей можно посмотреть здесь.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 19
    Рекомендуем
    Комментарии53
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 декабря 2017, 13:29

      Из группы на ЧМ сборная РФ не выйдет,а вылетит вон.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +453

      тёска 3 декабря 2017, 19:22

      если-бы не уругвай а узбекистан может из группы и вышли со второго места,а при нынешней обстановке врятли что нить светит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Кобальт 2 декабря 2017, 16:42

      Зря Уругвай считают проходной командой.Один Суарес чего стоит....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Геннадий Бирюков 2 декабря 2017, 16:11

      Мне кажется нашим шарики спецом с этим командами подложили)
      и не выйти из этой группы будет полнейшим фиаско)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 2 декабря 2017, 13:54

      Присутствие в группе Саудовской Аравии оставляет России шансы на 3-е место......

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 2 декабря 2017, 12:39

      Спецом намешали...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 2 декабря 2017, 11:12

      Пока повезло, а как будет дальше посмотрим...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 2 декабря 2017, 10:41

      вылезти из слабой группы достижение сомнительное,а что дальше?это уже проходили не выход из проходной группы-вспомним скандал с Аршавиным-это ваши проблеммы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      artem303 2 декабря 2017, 10:21

      из таких слабаков ну уже позор не выйти

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3022

      Dgad 2 декабря 2017, 08:46

      Надо выходить из такой слабой группы, проблемы будут только с Уругваем

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11