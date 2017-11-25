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Крутая месть от бывшего игрока «Челси». История повторяется

Этот сезон для «Челси» получается особенным. Ссоры Антонио Конте с игроками и Романом Абрамовичем оставили след на команде. Прямо сейчас «Челси» не участвует в борьбе за чемпионский титул, а скорее борется только за попадание в Лигу чемпионов. Во многом подобное можно объяснить кадровыми проблемами. Лидеры «Челси» выбывали из игры в важные моменты, поэтому команда не добрала очков.

У «Ливерпуля» все еще серьезнее. Если команда проиграет «Спартаку», то вообще рискует вылететь из Лиги чемпионов. В английском чемпионате коллектив Клоппа на самые высокие места не смотрит. Промежуточная задача – все такое же попадание в главный еврокубок. Клопп в игре с «Челси» пошел на эксперименты с составом, оставив в запасе Фирмино и Мане. Новую линию нападения возглавил Мохамед Салах – главный игрок этого «Ливерпуля».

Египтянин проводит удивительную осень. За 13 матчей английского чемпионата он забил уже 10 голов и отдал три голевых паса. Самое удивительное, что английская карьера Салаха начиналась в «Челси». Тогда за 13 встреч в Премьер-лиге он смог отличиться только два раза. «Когда я приходил в «Челси», то был еще ребенком», – рассказывал Салах о том периоде в своей карьере. Свою лучшую игру египетский нападающий показал в «Роме».

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Cалах стал 20-м бывшим игроком «Челси», забившим в ворота команды в Премьер-лиге. Интересно, что в этом сезоне команда Конте уже страдала от проданного футболиста. Не так давно «Челси» избавился от Кевина Де Брюйне. Теперь бельгиец тащит к чемпионству «Манчестер Сити», а попутно успел забить победный гол в ворота «Челси». «Ливерпуль», кстати, выиграл бы у «Челси» абсолютно по делу, но крутой гол выдал Виллиан.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В концовке Салах мог принести «Ливерпулю» победу, но Куртуа красиво потащил мяч из угла. Статистика говорит, что до этой игры у «Ливерпуля» значилась пятиматчевая беспроигрышная серия в матчах против «Челси». В тех встречах команда одержала две гостевые победы и трижды сыграла вничью. Выиграть дома снова не удалось.

Текстовый онлайн матча «Ливерпуль» – «Челси»

Англия. Премьер-лига Англия Ливерпуль Челси Салах Мохамед
Комментарии (5)
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insider_retro
1511639026
У Салаха получается отличный сезон!.. Думаю, что он без мести просто реализует свой накопившийся потенциал и доволен собой!!.. В Ливерпуле он очень в тему!!..
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kachan63
1511639338
Не Салах принёс "Ливерпулю" важную ничью, а Виллиан вытащил "челсюков" за уши.
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qwerty991
1511658887
Какая месть. Игрок просто забил, сделал свое дело. После гола он сам это показал.
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A.Conte
1511682163
Причём тут месть?! На https://bombardir.ru авторы и админы зачем вы публикуете это дерьмо?! Не так давно читал статью: "Челси» скоро уволит Конте. Скриньте" здесь! Ни одной нормальной новости про игру. Вечно го*вно какое-то! Сайту однозначный минус! Есть альтернативные сайты про футбол где вы никогда не увидите такую дичь!
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greedytoski
1512144457
В очередной раз вижу как этот чудо "эксперт" изобретает "сенсации" лишь бы уколоть Челси. О какой "мести" ты горе-эксперт нам тут расказываешь если Салах - 1.просто на подъеме и регулярно забивает всем и вся, 2.гол он принципиально не праздновал, 3.продавал его вроде мавр и не как не конте, 4.продали его в неплохую команду где он и вырос дальше так что уверен парень не в обиде, 5.находится в приятельских отношениях с азаром, а возможно и еще с кем то из команды. Что все в принципе скорее говорит за то что у парня нормальное адекватное отношение к одной из своих прошлых команд и не более. Ну да посмотрим что этот чудо эксперт наваял еще в последнее время... "«Челси» скоро уволит Конте. Скриньте" "«Челси» сейчас просто ужасен. Как так вышло?" заголовки говорят сами за себя... чел явно не ровно дышит от своей желчи против челси :)
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