Крутая месть от бывшего игрока «Челси». История повторяется

Этот сезон для «Челси» получается особенным. Ссоры Антонио Конте с игроками и Романом Абрамовичем оставили след на команде. Прямо сейчас «Челси» не участвует в борьбе за чемпионский титул, а скорее борется только за попадание в Лигу чемпионов. Во многом подобное можно объяснить кадровыми проблемами. Лидеры «Челси» выбывали из игры в важные моменты, поэтому команда не добрала очков.

У «Ливерпуля» все еще серьезнее. Если команда проиграет «Спартаку», то вообще рискует вылететь из Лиги чемпионов. В английском чемпионате коллектив Клоппа на самые высокие места не смотрит. Промежуточная задача – все такое же попадание в главный еврокубок. Клопп в игре с «Челси» пошел на эксперименты с составом, оставив в запасе Фирмино и Мане. Новую линию нападения возглавил Мохамед Салах – главный игрок этого «Ливерпуля».

Египтянин проводит удивительную осень. За 13 матчей английского чемпионата он забил уже 10 голов и отдал три голевых паса. Самое удивительное, что английская карьера Салаха начиналась в «Челси». Тогда за 13 встреч в Премьер-лиге он смог отличиться только два раза. «Когда я приходил в «Челси», то был еще ребенком», – рассказывал Салах о том периоде в своей карьере. Свою лучшую игру египетский нападающий показал в «Роме».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Cалах стал 20-м бывшим игроком «Челси», забившим в ворота команды в Премьер-лиге. Интересно, что в этом сезоне команда Конте уже страдала от проданного футболиста. Не так давно «Челси» избавился от Кевина Де Брюйне. Теперь бельгиец тащит к чемпионству «Манчестер Сити», а попутно успел забить победный гол в ворота «Челси». «Ливерпуль», кстати, выиграл бы у «Челси» абсолютно по делу, но крутой гол выдал Виллиан.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

В концовке Салах мог принести «Ливерпулю» победу, но Куртуа красиво потащил мяч из угла. Статистика говорит, что до этой игры у «Ливерпуля» значилась пятиматчевая беспроигрышная серия в матчах против «Челси». В тех встречах команда одержала две гостевые победы и трижды сыграла вничью. Выиграть дома снова не удалось.

Текстовый онлайн матча «Ливерпуль» – «Челси»