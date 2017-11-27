Китайский владелец убивает «Милан». Его семья уже была в тюрьме

Йонхонг Ли – мошенник

Так утверждают в Китае. Пока Йонхонг Ли не купил «Милан», о нем в Азии никто не слышал. Он описывал горную империю с большими доходами, но даже среди шахтеров кто-то лишь отдаленно вспоминал о подобном бизнесе Йонхонга. В «Милане» говорят, что проверяли бизнес китайского покупателя. Но сейчас в офисах его компании почему-то пусто. New York Times обратил на это внимание в своем расследовании. Добраться до самого Йонхонга журналистам не удалось, потому что его всячески отгораживают от интервью.

В конце прошлого года руководство Китая забеспокоилось, что обесценивается местная валюта и происходит большой отток капитала. Китайским бизнесменам наложили ограничения на зарубежные инвестиции. Поэтому Йонхонг Ли взял кредит у фонда Elliott Management на сумму в 300 миллионов евро. Вернуть эти деньги вместе с большими процентами Йонхонг должен к октябрю 2018 года. Работники «Милана» поддерживают владельца и говорят, что есть способ погасить задолженность.

Китай долго мучал Йонхонга разбирательствами. Здесь все еще утверждают, что Йонхонг Ли соврал о своем бизнесе. При этом сначала Ли был лишь одним из людей, готовившихся приобрести «Милан» в составе консорциума. Позже он возглавил эту группу, когда главные бизнесмены вышли из сделки. Интересно, что сейчас Йонхонг Ли пытается привлечь к «Милану» новых инвесторов. «Милан» закончит этот год с большими убытками. Если Йонхонгу никто не поможет, клуб отправят на китайскую фондовую биржу.

Как покупали «Милан»

Глава китайских инвесторов Йонхонг Ли приобрел «Милан» за 740 миллионов евро. Сильвио Берлускони владел клубом 31 год, но продал клуб китайцам из-за недостатка средств на развитие. «Милан» в заключительные годы его правления начал воспитывать собственную молодежь и совсем отказался от звезд. Команда перестала попадать в еврокубки, утратив великий статус.

Берлускони искал покупателей долго, но остановился именно на Ли. Тот пообещал финансовые гарантии, возвращение в Лигу чемпионов и много всего крутого. Офомление сделки долго затягивалось из-за законов Китая, проверок реального бюджета покупателей и детальных переговоров. Уже тогда в Ли и его партнерах сомневались, но те покоряли громкими цитатами.

«Это большой шаг к возрождению величайшего «Милана». Обещаем, что вернем команду на вершину мирового футбола», – говорил Йонхонг. 220 миллионов он отправил на погашение долгов клуба, еще 90 – компании Fininvest в качестве компенсации за те самые задержки. Летом «Милан» накупил игроков больше чем на 200 миллионов евро. Стало только хуже.

Связь с криминалом

Если споры о бизнесе Йонхонга еще идут, то по другим поводам его семья много раз попадала в суды. Самого Ли штрафовали на 75 тысяч евро в 2013 году. Тогда он скрыл продажу акций на 43 миллиона евро. И это только то, что удалось доказать. Во всем остальном Йонхонг Ли поразительно спасается от наказания.

Зато его отец и брат уже попадали в тюрьму. В 2004 году они обманули пять тысяч инвесторов на сумму в 57 миллионов евро. Им пообещали высокий доход при соединении двух компаний. Йонхонг Ли тоже подозревался в причастности к сделке, но по представленным фактам оказалось, что он о ней ничего не знал.

Кстати, перед самым подписанием соглашения Марчело Липпи предупреждал «Милан» о Йонхонге. Он говорил, что в Китае Йонхонг Ли совершенно неизвестен, но советовал скорее решить вопрос с продажей. Сейчас все готовы признать, что поторопились с передачей «Милана» китайцам. Если факт мошенничества Йонхонга подтвердится, у «Милана» разрушится все.

У «Милана» все плохо?

«Нам не хватает характера и уверенности. Мы выходим на поле и должны воплощать на поле тренерские идеи», – объясняет Леонардо Бонуччи. Новый капитан «Милана» героически играл за сборную со сломанным носом, но в клубе пока всех подводит. Винченцо Монтелла иронизирует о собственных похоронах. А его работа не соответствует качеству топового состава.

В 14-ти матчах Серии А у «Милана» шесть побед, две ничьи и шесть поражений. Клуб проиграл абсолютно всем командам из первой шестерки. Впервые за десять лет «Милан» не забил голов в четырех подряд домашних матчах итальянского чемпионата. В октябре команда заключила партнерское соглашение с компанией Konami, которая разрабатывает Pro Evolution Soccer. Из-за этого в игре приближены к реальности стадион «Сан Сиро» и поведение игроков «Милана». И это лучшие новости о «Милане».

На футбольном поле не все в порядке. Самое неприятное, что «Милан» испортил себе репутацию. Споры с Райолой по поводу контракта Доннаруммы привели к скандальному заявлению Йонхонга. Китаец выдал, что с таким отношением вратарь просидит на трибунах до окончания соглашения. Сейчас Джанлуиджи – самый прогрессивный игрок команды. Контакт он все-таки продлил, но неприятный осадок остался у всех.

Что будет дальше?

«Вижу, что сделка с новыми владельцами пошла клубу во вред. Я разочарован», – сказал Берлускони в начале ноября. Компания Берлускони Fininvest должна выиграть спор у фирмы Vivendi и получить 500 миллионов евро по досудебному соглашению. Бывший владелец «Милана» уже шутит, что с такими деньгами готов снова купить клуб. Провернуть подобное в реальности все-таки будет проблематично.

Даже если Йонхонг Ли выкрутится из этой ситуации, «Милан» все равно оказался в большой беде. «Попадание в Лигу чемпионов – фундаментальный момент нашей стратегии. Неудача не развалит проект, но мы потеряем год. Прибыль от турнира придется компенсировать продажей одного или двух топовых игроков», – честно признается генеральный директор «Милана» Фассоне. От идущей четвертой «Ромы» команда отстает на 11 очков. При этом у римлян есть одна игра в запасе.

Сейчас «Милан» оказался заложником собственных ставок. Молодым лидерам нужно время на прогресс и адаптацию. Состоявшиеся игроки страдают из-за постоянной ротации. Прогрессирует только Сусо. Испанец уже наработал на новый контракт до 2022 года с увеличением зарплаты в три раза. Люди Берлускони переманили Сусо из «Ливерпуля» за символический миллион евро, а теперь в его соглашении есть опция выкупа в 40 миллионов. Урок китайцам: именно так честно зарабатываются деньги.

UPD

Монтелла уволен. Очередной сухой матч, на этот раз с «Торино» (0:0), выбора владельцам не оставил. Вместо Монтеллы командой пока будет управлять Дженнаро Гаттузо – знаменитый экс-полузащитник «Милана», который сейчас тренирует молодежную команду. Ранее миланский клуб уже экспериментировал с неопытными легендами на тренерском посту: команду возглавляли Кларенс Зеедорф и Филиппо Индзаги, что, впрочем, ничего хорошего «Милану» не принесло. Ходят слухи, что в клуб может вернуться Карло Анчелотти, с которым «Милан» выиграл восемь трофеев, но пока это лишь догадки. Тренировать пока предстоит именно Гаттузо.

От «Ювентуса» до тюрьмы. Он забивал голы в Серии А, но стал преступником

[poll id=1485]