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    Лучший русский форвард после Кокорина. Кто он такой?


    4.6
    Голосов: 12
    24.10.2017 11:00
    Быть в лидерах по голам, играя за «Тосно» − это мощно.

    Пока Кокорин разносит собственное прошлое, на подходе еще одна восходящая звезда русского футбола – Евгений Марков из «Тосно». За 13 матчей он забил уже пять голов, и все мячи помогали команде набирать очки. Вот несколько ключевых подробностей о новом важном имени в РФПЛ.

    Вырос в семье спортсменов

    Евгений с раннего детства был окружен спортом – его родители обожали баскетбол и неплохо владели мячом. Мальчик рос высоким (и дорос до 187 сантиметров), но заинтересовался все-таки футболом. Хотя около двух лет отходил в баскетбольную секцию, а еще в возрасте с пяти до двенадцати серьезно занимался плаванием и даже получил статус КМС.

    На первых этапах габариты Евгения тренеры планировали использовать сначала в полузащите, а затем в обороне. Все попытки раскрыть юниора проваливались, пока его не перевели в атаку. Выяснилось, что в игроке есть талант: умелая игра головой, пушечная правая нога, дисциплина на поле и за его пределами. Тренер Анвер Конеев и вовсе считал, что Марков может создать момент из ничего и что за этим игроком скрыт большой потенциал. Пока все так и происходит.

    Воспитанник «Зенита»

    Евгений – ученик академии «Зенита». Несколько лет он пыхтел на тренировках, мечтая выйти за основную команду. Но выше «Зенита-2» в клубной структуре не поднялся. Хотя шансы на повышение у Маркова были: «До последнего верил, что меня вот-вот позовут в основу. В принципе я с Боашем почти всегда в основе тренировался. Казалось, что вот-вот, сейчас меня выпустят. Я до конца верил, но так ни разу даже в заявку не попал».

    После этого Марков окончательно выбрал не мучиться и уйти на ступень ниже, зато с гарантией практики. Сначала в Красноярск, затем – в «Тосно». Тогда у второй команды сине-бело-голубых еще и возник перебор с игроками, поэтому на слова футболиста о переходе в тосненский клуб тренер «Зенита-2» Владислав Радимов спокойно ответил: «Даже не думай, иди». Через какое-то время Евгений забьет своему бывшему клубу в матче ФНЛ.

    Кстати, прошлой зимой ходили слухи, что «Зенит» вновь интересуется Марковым. Форвард подтвердим: «С «Зенитом» были достаточно серьезные переговоры. Даже с Луческу встречался. Но не сошлись с ним, так скажем, по моей роли в команде». Видимо, сидеть в запасе, пусть и на родной скамейке, Марков больше не хотел.

    А летом в интервью «Фонтанке» он так рассказал про Луческу такое: «Я много общаюсь с ребятами из основы «Зенита». Они были, мягко говоря, недовольны тренировочным процессом, тем, как он выстраивал общение с игроками. Очень много было моментов, которые не нравились футболистам. Это все очень меня удивляло, ведь у Луческу гигантский опыт, он столько лет успешно тренировал «Шахтер» и в Лиге чемпионов далеко проходил».

    Чуть не уехал в Португалию и стал «красноярским Ибрагимовичем»

    В Красноярске Марков стал одним из лидеров атакующего звена «Енисея». Перед этим у него сорвался переход в «Лейрию»: португальцы посчитали, что футболист стоит неприлично много, и отказались от сделки. Но игрок не сильно расстроился и начал жечь в Сибири.

    Болельщики оценили форварда не только за результативность. Из-за финтов (не всегда удачные), характера и высокого роста Евгений получил от них прозвище «красноярский Ибрагимович». Форвард в ответ всегда сохранял с фанатами теплые отношения и держал и уважение. А заодно доказывал: техничность футболиста не всегда зависит от его габаритов.

    Мог перейти в ЦСКА

    Прошлой зимой ЦСКА и «Тосно» напряженно контактировали по трансферам. «Армейцы» планировали пригласить Маркова на сборы, но выяснилось, что и клуб, и сам футболист выступают против. В итоге форвард остался в «Тосно», а позже прокомментировал ситуацию так: «Не вижу смысла в просмотрах. Российские топ-клубы могут взять игроков из первых лиг Италии или Германии и сразу заключить с ними контракт. И не возникает никаких вопросов. А тут… Хотите — берите, не хотите — не надо. Есть видео, много матчей, где меня можно было посмотреть».

    Позже ЦСКА дал «Тосно» жесткий ответ: москвичи не оставили там полузащитника Александра Макарова, который выступал за ленинградцев на правах аренды. Для команды Парфенова это стало значимой потерей. В Красноярске Макаров сыграл 16 матей и забил 4 гола. В ЦСКА сразу после возвращения получил травму и до сих пор ни провел за основу ни минуты.

    10 месяцев не забивал из-за травм

    В прошлом году Марков забил за весь прошлый сезон восемь мячей (а в этом – уже пять). Правда, тогда он сыграл только в половине игр. Все свои мячи в том сезоне он забил в осенней части первенства ФНЛ, а после этого были постоянные травмы: на тренировках, на сборах, в играх. Игрок пропускал по несколько недель и попросту не успевал набрать необходимые кондиции. В сумме футболист лечился около семи месяцев.

    В итоге нападающий во второй части чемпионата провел всего пять неполных матчей, которые получились незрелищными и непродуктивными. Последний гол до травм Марков забил 15 октября, а следующий – только шестого августа.

    Но к лету работа связок наладилась – и в этом сезоне он не сыграл только в одном матче «Тосно» в Премьер-лиге.

    У него самый высокий процент от командных голов во всем чемпионате

    42% всех голов «Тосно» забивает именно Марков. Такой сильной зависимости от мячей одного человека нет ни у «Зенита» (там 35% у Кокорина), ни у «Динамо» (36% у Панченко), ни у остальных команд.

    При этом по ударам в среднем за игру он не входит даже в топ-10 самых бьющих игроков лиги. Пока Марков успешно работает на прицельную точность.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Тосно», ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 12
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +678

      vodomut 25 октября 2017, 07:44

      а кто сказал что Кокоша лучший?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 25 октября 2017, 06:49

      Удачи парню!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      multi1984 25 октября 2017, 00:46

      Молодец парень. Не надо ему в топ клуб. Играть не дадут. Лучше за рубеж пусть едет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 25 октября 2017, 00:34

      На замену Дзюбе пора подтягивать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 24 октября 2017, 19:49

      Удачи ему.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70744

      insider_retro 24 октября 2017, 13:37

      Интересное раскрытие ситуации!! Спасибо автору!
      Толково парень по просмотрам ответил - как отрезал! Знает себе цену и знает, что хочет на сейчас и на потом!! За Тосно трудовые голы забивать - это не в Зените в более благоприятной обстановке!! Удачи парню!

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin > insider_retro 24 октября 2017, 19:49

      "Толково парень по просмотрам ответил - как отрезал! "- в стиле настоящего Ибры)
      Тот Венгера примерно так же послал)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 24 октября 2017, 12:52

      в ЦСКА нужно его приобрести, цена не велика, способен вырасти в игрока хорошего уровня такими темпами с нынешними проблемами ЦСКА ему шанс выпадет 100%, удачи ему!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > STAFOR13 24 октября 2017, 12:53

      Жаль что они его не захотели покупать.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > Dellleone 24 октября 2017, 13:10

      он играл редко, тем более в ФНЛ, не поверили в него может быть) щас он пока что стоит 400 тыс евро, с нынешней финансовой ситуацией, ЦСКА поборется за него, у него + и паспорт наш, таких игроков за смешные деньги упускать нельзя, когда клуб уже не может играть, так как нет ротации и видно что игроки очень устали, особенно по матчу с Базелем, явная усталость была, надеюсь его именно ЦСКА купит, так как там он и будет играть, а не сидеть на лавке у клубов с более длинной скамейкой, если будет так же работать.

      4
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      ...
      Рейтинг: +240

      Italian_93 > STAFOR13 24 октября 2017, 17:09

      В ЦСКА своих и так достаточно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 24 октября 2017, 12:07

      успехов!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 24 октября 2017, 11:22

      Удачи ему !

      4
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