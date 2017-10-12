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    • Колумбия и Перу специально устроили ничью. Это договорняк?

    Колумбия и Перу специально устроили ничью. Это договорняк?


    4.2
    Голосов: 9
    12.10.2017 15:10
    Радамель Фалькао и перуанские футболисты посовещались и оставили сборную Чили без чемпионата мира.

    Что случилось?

    В заключительном туре южноамериканского отбора на чемпионат мира Колумбия и Перу сыграли вничью со счетом 1:1. Колумбия напрямую попала в финальный этап ЧМ-2018, перуанцы сыграют стыковые матчи с Новой Зеландией. В конце встречи участники этого матча следили за ходом параллельных игр. Чили разгромно проигрывала Бразилии, что устраивало всех. Радамель Фалькао попросил игроков сборной Перу не идти в атаку и спокойно доиграть матч. Те согласились, поэтому последние минуты встречи прошли без всякой остроты. Никакой реакции официальных лиц не последовало.

    Что об этом говорят?

    Ренато Тапиа – один из футболистов сборной Перу, с которым общался Радамель Фалькао. «Он сказал, что при таком счете обе наши команды попадут на чемпионат мира. Каждая команда хочет победить, но и ничейным результатом мы довольны. Знали о ситуации в параллельных играх, поэтому надежно провели концовку», – рассказал Тапиа.

    «Мы решили не рисковать в концовке, потому что следили за всеми матчами. Но изначально мы играли на победу», – говорил тренер сборной Перу Нолберто Солано. Радамель Фалькао позже подтвердил, что действительно знал о происходящем в других играх. Он рассказал об этом соперникам, потому что обе команды все устраивало.

    Кстати, перед матчем сборная Перу действительно настраивалась на победу. Президент Перу Педро Пабло Кучинский даже отпустил людей с работы уже в 16:00, чтобы те смогли поболеть за национальную сборную.

    Чилийцы виноваты сами

    Сборной Чили не хватило одного очка, чтобы обойти Перу в турнирной таблице. Еще за тур до окончания отбора чилийцы шли на третьем месте. Затем последовало поражение от Бразилии и непопадание даже в стыковые матчи. В Чили понимают, что говорить о договорной ничьей у Колумбии и Перу бессмысленно. Чилийцы проиграли этот отбор сами. Сейчас здесь больше рассуждают о разгульном поведении игроков сборной и ругают футболистов. Артуро Видаль даже завершил международную карьеру, но быстро передумал.

    Кроме этого на результаты отборочного турнира повлияла еще одна забавная ситуация. В сентябре 2016 года сборная Чили пожаловалась на Боливию, которая использовала в двух играх бывшего игрока парагвайской команды. Жалобу удовлетворили. Чилийцам добавили два лишних очка, а Перу – три. Именно эта разница и оказалась решающей.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Sky Sports
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 9
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 октября 2017, 21:16

      всё может быть ,,,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      vshter76 12 октября 2017, 19:40

      Финансовая сторона есть? Нет. Значит все в порядке.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 12 октября 2017, 17:33

      Если рассуждать логически. Когда команду устраивает счёт, и она начинает сушить игру, это принято называть "игрой по счёту" и "тактической гибкостью". Просто как правило, соперник с таким положением дел не согласен - и мы получаем игру, в которой одна команда пытается атаковать, а вторая действует от обороны.

      А что получается, когда обе команды устраивает счёт? Ну вот примерно то и получается, что в матче Перу - Колумбия. Или ФРГ - Австрия в 1972 году, ну или тот самый Nordic Victory, который тут вспоминали. Побороть это явление невозможно - оно, в принципе, естественно. Надо просто не доводить до того, чтобы твою судьбу решали команды, которым на твою судьбу, в сущности, пофиг. Так что Чили в этой ситуации сами виноваты. Я не вижу причин, почему надо наказывать Перу с Колумбией.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7

      loloololooool 12 октября 2017, 17:07

      да договорняк

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 12 октября 2017, 17:04

      щас вот спишут у обоих по 3 очка, Чили будет на ЧМ, а Колумбия в стыках

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25066

      bset 12 октября 2017, 17:02

      Если наказать, будет прецедент. И тогда любой "Слуцкий", который захочет засушить в концовке игру, будет подозреваться в договорном матче. Кому это нужно?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1436

      x-x-x-x-x 12 октября 2017, 16:27

      это не договорняк! договорняк это Аргенитина и Эквадор!!! кстати официальный договорняк устроенным вышим руководством футболе в мире

      1
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      ...
      Рейтинг: +10

      Метель > x-x-x-x-x 14 октября 2017, 21:10

      + Договорняк еще и Месси 3 гола !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 октября 2017, 15:51

      просто решили подосрать Санчесу)))

      0
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      Рейтинг: +12195

      BRO_football 12 октября 2017, 15:33

      Это месть чилийской сборной за два подряд выигранных Кубка Америки.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      Dan93 12 октября 2017, 15:29

      На Евро 2004, в матче Дания - Швеция, обеих команд устраивала ничья 2:2 для выхода в плей-офф. В итоге, так матч и закончился, оставив Италию на 3 месте. Нормальная ситуация, отцепляют сильного соперника.

      7
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      Рейтинг: +70744

      insider_retro > Dan93 12 октября 2017, 15:37

      Знаковый и памятный пример!!!

      4
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      Рейтинг: +1659

      KalterJax > Dan93 12 октября 2017, 16:04

      Да и в лиге чемпионов была такая ситуация, Челси и Порту на ничейку 0:0 сыграли и не пустили какую то команду!) могу ошибаться с командами!) но кого не пустили точно не помню!

      0
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