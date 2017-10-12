Колумбия и Перу специально устроили ничью. Это договорняк?

Что случилось?

В заключительном туре южноамериканского отбора на чемпионат мира Колумбия и Перу сыграли вничью со счетом 1:1. Колумбия напрямую попала в финальный этап ЧМ-2018, перуанцы сыграют стыковые матчи с Новой Зеландией. В конце встречи участники этого матча следили за ходом параллельных игр. Чили разгромно проигрывала Бразилии, что устраивало всех. Радамель Фалькао попросил игроков сборной Перу не идти в атаку и спокойно доиграть матч. Те согласились, поэтому последние минуты встречи прошли без всякой остроты. Никакой реакции официальных лиц не последовало.

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Что об этом говорят?

Ренато Тапиа – один из футболистов сборной Перу, с которым общался Радамель Фалькао. «Он сказал, что при таком счете обе наши команды попадут на чемпионат мира. Каждая команда хочет победить, но и ничейным результатом мы довольны. Знали о ситуации в параллельных играх, поэтому надежно провели концовку», – рассказал Тапиа.

«Мы решили не рисковать в концовке, потому что следили за всеми матчами. Но изначально мы играли на победу», – говорил тренер сборной Перу Нолберто Солано. Радамель Фалькао позже подтвердил, что действительно знал о происходящем в других играх. Он рассказал об этом соперникам, потому что обе команды все устраивало.

Кстати, перед матчем сборная Перу действительно настраивалась на победу. Президент Перу Педро Пабло Кучинский даже отпустил людей с работы уже в 16:00, чтобы те смогли поболеть за национальную сборную.

Чилийцы виноваты сами

Сборной Чили не хватило одного очка, чтобы обойти Перу в турнирной таблице. Еще за тур до окончания отбора чилийцы шли на третьем месте. Затем последовало поражение от Бразилии и непопадание даже в стыковые матчи. В Чили понимают, что говорить о договорной ничьей у Колумбии и Перу бессмысленно. Чилийцы проиграли этот отбор сами. Сейчас здесь больше рассуждают о разгульном поведении игроков сборной и ругают футболистов. Артуро Видаль даже завершил международную карьеру, но быстро передумал.

Кроме этого на результаты отборочного турнира повлияла еще одна забавная ситуация. В сентябре 2016 года сборная Чили пожаловалась на Боливию, которая использовала в двух играх бывшего игрока парагвайской команды. Жалобу удовлетворили. Чилийцам добавили два лишних очка, а Перу – три. Именно эта разница и оказалась решающей.