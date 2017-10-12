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  • Колумбия и Перу специально устроили ничью. Это договорняк?

Колумбия и Перу специально устроили ничью. Это договорняк?

Что случилось?

В заключительном туре южноамериканского отбора на чемпионат мира Колумбия и Перу сыграли вничью со счетом 1:1. Колумбия напрямую попала в финальный этап ЧМ-2018, перуанцы сыграют стыковые матчи с Новой Зеландией. В конце встречи участники этого матча следили за ходом параллельных игр. Чили разгромно проигрывала Бразилии, что устраивало всех. Радамель Фалькао попросил игроков сборной Перу не идти в атаку и спокойно доиграть матч. Те согласились, поэтому последние минуты встречи прошли без всякой остроты. Никакой реакции официальных лиц не последовало.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Что об этом говорят?

Ренато Тапиа – один из футболистов сборной Перу, с которым общался Радамель Фалькао. «Он сказал, что при таком счете обе наши команды попадут на чемпионат мира. Каждая команда хочет победить, но и ничейным результатом мы довольны. Знали о ситуации в параллельных играх, поэтому надежно провели концовку», – рассказал Тапиа.

«Мы решили не рисковать в концовке, потому что следили за всеми матчами. Но изначально мы играли на победу», – говорил тренер сборной Перу Нолберто Солано. Радамель Фалькао позже подтвердил, что действительно знал о происходящем в других играх. Он рассказал об этом соперникам, потому что обе команды все устраивало.

Кстати, перед матчем сборная Перу действительно настраивалась на победу. Президент Перу Педро Пабло Кучинский даже отпустил людей с работы уже в 16:00, чтобы те смогли поболеть за национальную сборную.

Чилийцы виноваты сами

Сборной Чили не хватило одного очка, чтобы обойти Перу в турнирной таблице. Еще за тур до окончания отбора чилийцы шли на третьем месте. Затем последовало поражение от Бразилии и непопадание даже в стыковые матчи. В Чили понимают, что говорить о договорной ничьей у Колумбии и Перу бессмысленно. Чилийцы проиграли этот отбор сами. Сейчас здесь больше рассуждают о разгульном поведении игроков сборной и ругают футболистов. Артуро Видаль даже завершил международную карьеру, но быстро передумал.

Кроме этого на результаты отборочного турнира повлияла еще одна забавная ситуация. В сентябре 2016 года сборная Чили пожаловалась на Боливию, которая использовала в двух играх бывшего игрока парагвайской команды. Жалобу удовлетворили. Чилийцам добавили два лишних очка, а Перу – три. Именно эта разница и оказалась решающей.

Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Весь мир
Комментарии (15)
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SLAVAKPCC
1507810874
интересно,я так понимаю и тренера тоже в курсах были))всё больше и больше дерьма в футболе.
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Dan93
1507811379
На Евро 2004, в матче Дания - Швеция, обеих команд устраивала ничья 2:2 для выхода в плей-офф. В итоге, так матч и закончился, оставив Италию на 3 месте. Нормальная ситуация, отцепляют сильного соперника.
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BRO_football
1507811635
Это месть чилийской сборной за два подряд выигранных Кубка Америки.
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x-x-x-x-x
1507814868
это не договорняк! договорняк это Аргенитина и Эквадор!!! кстати официальный договорняк устроенным вышим руководством футболе в мире
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bset
1507816963
Если наказать, будет прецедент. И тогда любой "Слуцкий", который захочет засушить в концовке игру, будет подозреваться в договорном матче. Кому это нужно?
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tilvan
1507817098
щас вот спишут у обоих по 3 очка, Чили будет на ЧМ, а Колумбия в стыках
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loloololooool
1507817247
да договорняк
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Torvald64
1507818780
Если рассуждать логически. Когда команду устраивает счёт, и она начинает сушить игру, это принято называть "игрой по счёту" и "тактической гибкостью". Просто как правило, соперник с таким положением дел не согласен - и мы получаем игру, в которой одна команда пытается атаковать, а вторая действует от обороны. А что получается, когда обе команды устраивает счёт? Ну вот примерно то и получается, что в матче Перу - Колумбия. Или ФРГ - Австрия в 1972 году, ну или тот самый Nordic Victory, который тут вспоминали. Побороть это явление невозможно - оно, в принципе, естественно. Надо просто не доводить до того, чтобы твою судьбу решали команды, которым на твою судьбу, в сущности, пофиг. Так что Чили в этой ситуации сами виноваты. Я не вижу причин, почему надо наказывать Перу с Колумбией.
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vshter76
1507826424
Финансовая сторона есть? Нет. Значит все в порядке.
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acer2003
1507832175
всё может быть ,,,
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