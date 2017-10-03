Российская футболистка исполнила мечту и уехала в Европу. Кто она?

Надежда Карпова – российская футболистка, нападающая сборной России. Этой осенью Надежда, забившая за ЖФК «Чертаново» 12 голов в 34 матчах, подписала контракт с испанской «Валенсией».
Когда Наде поступило предложение от «Валенсии», она вместе с другими девушками из сборной России по футболу сидела в «Макдональдс» и ела гамбургеры:
«Я была на чемпионате Европы, мы сыграли три матча и не вышли из группы. Турнир закончился, и мы пошли в «Макдональдс». Звонит мне замдиректора «Чертаново» и говорит: «Тебя «Валенсия» хочет подписать. Ты как?». Я не успела про них почитать, поэтому реально думала, что какая-то слабая команда. Думала, это вторая или третья лига.
Но мне повезло. В «Зорком» я играла с испанкой Марией Руис, написала ей в директе: «Ты знаешь что-нибудь про «Валенсию»? Меня туда зовут». Она отвечает: «Да ладно? У них офигенная команда, большая структура, это топовый клуб». Они за 30 игр прошлого сезона пропустили всего 9 мячей. В Лигу чемпионов не попали, потому что в последнем туре проиграли «Барсе» всего 1:2».
Вчера Карпова дебютировала за «Валенсию» в женской испанской Примере и сразу же могла забить красивый гол. Соперника выручила вратарь:
Предлагаем взглянуть на фото из инстаграма Надежды.
С рэпером Yanix.
Все еще думаете, что Надя не горяча?
А вот так Карпова забивает – с игры и с пенальти:
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