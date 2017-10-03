Российская футболистка исполнила мечту и уехала в Европу. Кто она?

Надежда Карпова – российская футболистка, нападающая сборной России. Этой осенью Надежда, забившая за ЖФК «Чертаново» 12 голов в 34 матчах, подписала контракт с испанской «Валенсией».

Когда Наде поступило предложение от «Валенсии», она вместе с другими девушками из сборной России по футболу сидела в «Макдональдс» и ела гамбургеры:

«Я была на чемпионате Европы, мы сыграли три матча и не вышли из группы. Турнир закончился, и мы пошли в «Макдональдс». Звонит мне замдиректора «Чертаново» и говорит: «Тебя «Валенсия» хочет подписать. Ты как?». Я не успела про них почитать, поэтому реально думала, что какая-то слабая команда. Думала, это вторая или третья лига. Но мне повезло. В «Зорком» я играла с испанкой Марией Руис, написала ей в директе: «Ты знаешь что-нибудь про «Валенсию»? Меня туда зовут». Она отвечает: «Да ладно? У них офигенная команда, большая структура, это топовый клуб». Они за 30 игр прошлого сезона пропустили всего 9 мячей. В Лигу чемпионов не попали, потому что в последнем туре проиграли «Барсе» всего 1:2».

Вчера Карпова дебютировала за «Валенсию» в женской испанской Примере и сразу же могла забить красивый гол. Соперника выручила вратарь:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Предлагаем взглянуть на фото из инстаграма Надежды.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

С рэпером Yanix.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Все еще думаете, что Надя не горяча?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А вот так Карпова забивает – с игры и с пенальти:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Новая девушка Санчеса, которой недовольны 50 тысяч чилийцев

Обнаженная девушка в краске. Самое удивительное представление футбольной формы