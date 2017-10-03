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  • Российская футболистка исполнила мечту и уехала в Европу. Кто она?

Российская футболистка исполнила мечту и уехала в Европу. Кто она?

Надежда Карпова – российская футболистка, нападающая сборной России. Этой осенью Надежда, забившая за ЖФК «Чертаново» 12 голов в 34 матчах, подписала контракт с испанской «Валенсией».

Когда Наде поступило предложение от «Валенсии», она вместе с другими девушками из сборной России по футболу сидела в «Макдональдс» и ела гамбургеры:

«Я была на чемпионате Европы, мы сыграли три матча и не вышли из группы. Турнир закончился, и мы пошли в «Макдональдс». Звонит мне замдиректора «Чертаново» и говорит: «Тебя «Валенсия» хочет подписать. Ты как?». Я не успела про них почитать, поэтому реально думала, что какая-то слабая команда. Думала, это вторая или третья лига.

Но мне повезло. В «Зорком» я играла с испанкой Марией Руис, написала ей в директе: «Ты знаешь что-нибудь про «Валенсию»? Меня туда зовут». Она отвечает: «Да ладно? У них офигенная команда, большая структура, это топовый клуб». Они за 30 игр прошлого сезона пропустили всего 9 мячей. В Лигу чемпионов не попали, потому что в последнем туре проиграли «Барсе» всего 1:2».

Вчера Карпова дебютировала за «Валенсию» в женской испанской Примере и сразу же могла забить красивый гол. Соперника выручила вратарь:

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Предлагаем взглянуть на фото из инстаграма Надежды.

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С рэпером Yanix.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Все еще думаете, что Надя не горяча?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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А вот так Карпова забивает – с игры и с пенальти:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Испания
Комментарии (23)
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XaXatyn
1507046903
Вот чего бойся !Футболистов наших не берут , зато футболистки нужны !
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-lol-
1507047148
Страшная
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Zlatan2718
1507057561
Разве женский футбол ещё не отменили.. как вредное извращение
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DOCTOR PENALTY
1507063065
Симпатичная! Если бы фотки были без текста, подумал бы, что это испанка.
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Superviser77
1507078973
Мбаппе в юбке)))
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Karpathian
1507085652
какая-то суровая
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RotBerg
1507091358
Удачи!!!
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спанчес
1507094156
можно смело ставить в мужскую сборную росии хуже точно не будет результат
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nikki22
1507095554
пусть катиться на все четыре....на родине ничего не показала,думает там блеснет?я так не думаю.попользуют и выдворят! но родина предательство не забывает!в жфк ей места уже не будет,и это будет правильно.
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Артурка32
1507098566
она вообще улыбается когда нибудь? улыбка бы ей пошла к лицу)
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