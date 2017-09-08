Новая девушка Санчеса, которой недовольны 50 тысяч чилийцев

Все эти люди требуют, чтобы звезда сборной Чили Алексис Санчес расстался со своей девушкой. Показываем, кто она такая и что произошло.

В карьере Санчеса наступила не лучшая пора. Летом сборная Чили проиграла Кубок конфедераций, уступив в финале второму составу немцев, старт «Арсенала» вышел отвратительным (три очка в трех матчах), а сборная всухую проиграла два сентябрьских матча квалификации и уже вывалилась даже за пределы зоны стыков в своей южноамериканской группы. Причем шансы на выход на ЧМ-2018 теперь совсем невелики, учитывая календарь – помимо непростого Эквадора у Чили остался гостевой матч с мощной Бразилией.

Виноватого в Чили нашли мгновенно – конечно, это Алексис. Фанаты сборной создали в фейсбуке мероприятие: 5 октября у Национального стадиона пройдет марш, идею которого поддержало уже полсотни тысяч чилийцев. Люди обвиняют Санчеса в лени и лишнем весе. Они призовут Санчеса расстаться с его новой девушкой – актрисой Майте Родригес. По их мнению, причина всех бед – хрупкая блондинка, из-за которой Алексис потерял желание играть в футбол.

Ее, кстати, легко спутать по имени с известной американской актрисой Майте Мишель Родригес – звездой «Форсажа» и сериала «Остаться в живых». Но больше между ними нет никаких сходств. Публично Алексис и Майте заявили всему миру о своих отношениях совместными фотографиями, сделанными после Кубка конфедераций – они катались на вертолете и в целом весело проводили время.

В своем инстаграме девушка выкладывает фото семьи, собак (тут они с Алексисом точно сошлись) и, конечно, себя любимой. Что вообще о ней известно? Майте – дочь известной в чилийских кругах актрисы Каролины Арреги и продюсера Оскара Родригеса. С телевидением она знакома с ранних лет, рекламируя различные брендовые вещи, снимаясь в сериалах. В течение пяти лет Майте встречалась с чилийским актером, но рассталась с ним в прошлом году. А уже в этом похоже, переключилась на футбольный мир.

Здесь ее точно примут с радостью.

text Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez) Авг 29 2017 в 3:01 PDT

text Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez) Авг 22 2017 в 1:57 PDT

text Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez) Июн 23 2017 в 2:07 PDT

text Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez) Июн 27 2017 в 10:19 PDT

text Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez) Июн 24 2017 в 5:44 PDT

text Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez) Июн 21 2017 в 3:01 PDT

text Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez) Май 9 2017 в 6:56 PDT

text Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez) Май 8 2017 в 12:38 PDT

text Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez) Апр 3 2017 в 9:31 PDT

text Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez) Мар 27 2017 в 8:47 PDT

text Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez) Мар 15 2017 в 2:03 PDT

text Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez) Фев 25 2017 в 8:25 PST

text Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez) Дек 28 2016 в 11:20 PST

text Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez) Ноя 14 2016 в 12:28 PST

text Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez) Ноя 12 2016 в 9:42 PST

text Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez) Июн 20 2016 в 12:02 PDT