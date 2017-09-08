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    Новая девушка Санчеса, которой недовольны 50 тысяч чилийцев


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    Голосов: 24
    08.09.2017 13:15
    Все эти люди требуют, чтобы звезда сборной Чили Алексис Санчес расстался со своей девушкой. Показываем, кто она такая и что произошло.

    В карьере Санчеса наступила не лучшая пора. Летом сборная Чили проиграла Кубок конфедераций, уступив в финале второму составу немцев, старт «Арсенала» вышел отвратительным (три очка в трех матчах), а сборная всухую проиграла два сентябрьских матча квалификации и уже вывалилась даже за пределы зоны стыков в своей южноамериканской группы. Причем шансы на выход на ЧМ-2018 теперь совсем невелики, учитывая календарь – помимо непростого Эквадора у Чили остался гостевой матч с мощной Бразилией.

    Виноватого в Чили нашли мгновенно – конечно, это Алексис. Фанаты сборной создали в фейсбуке мероприятие: 5 октября у Национального стадиона пройдет марш, идею которого поддержало уже полсотни тысяч чилийцев. Люди обвиняют Санчеса в лени и лишнем весе. Они призовут Санчеса расстаться с его новой девушкой – актрисой Майте Родригес. По их мнению, причина всех бед – хрупкая блондинка, из-за которой Алексис потерял желание играть в футбол.

    Ее, кстати, легко спутать по имени с известной американской актрисой Майте Мишель Родригес – звездой «Форсажа» и сериала «Остаться в живых». Но больше между ними нет никаких сходств. Публично Алексис и Майте заявили всему миру о своих отношениях совместными фотографиями, сделанными после Кубка конфедераций – они катались на вертолете и в целом весело проводили время.

    В своем инстаграме девушка выкладывает фото семьи, собак (тут они с Алексисом точно сошлись) и, конечно, себя любимой. Что вообще о ней известно? Майте – дочь известной в чилийских кругах актрисы Каролины Арреги и продюсера Оскара Родригеса. С телевидением она знакома с ранних лет, рекламируя различные брендовые вещи, снимаясь в сериалах. В течение пяти лет Майте встречалась с чилийским актером, но рассталась с ним в прошлом году. А уже в этом похоже, переключилась на футбольный мир.

    Здесь ее точно примут с радостью.

    text

    Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez)

    text

    Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez)

    text

    Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez)

    text

    Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez)

    text

    Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez)

    text

    Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez)

    text

    Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez)

    text

    Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez)

    text

    Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez)

    text

    Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez)

    text

    Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez)

    text

    Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez)

    text

    Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez)

    text

    Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez)

    text

    Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez)

    text

    Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez)

    text

    Публикация от Mayte Rodriguez (@mmayte_rodriguez)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм Майте Родригес
    Рейтинг: 3 Голосов: 24
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +97

      Костефан 5 октября 2017, 19:54

      хороша

      0
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      Рейтинг: +14

      Рога и копыта 24 сентября 2017, 06:41

      ОЧ даже ничего девочка просто до него кто то ей 5 лет пользовался ну то есть не первой свежести

      0
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      ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex > Рога и копыта 13 ноября 2021, 10:17

      какая же тупая дичь в голове у некоторых на этом сайте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +997

      egrrr 15 сентября 2017, 07:22

      на одной из фоток красивый щенок!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 сентября 2017, 00:46

      Девочка без пирсинга, тату и прочих дикарских прибамбасов! То есть у неё есть ещё и мозги! Глаза красивые, да и всё остальное и прочее тоже очень даже ничего.



      Алексис! Не слушай никого! Сам принимай решение (с учётом изложенного)!

      1
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 8 сентября 2017, 20:25

      Главное что она Санчесу нравится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      vayka 8 сентября 2017, 19:13

      шикарная

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 сентября 2017, 16:47

      дело не в девушке а в Арсенале просто у него пропал интерес играть за канониров

      2
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      Рейтинг: +14

      Рога и копыта > Garrincha58 24 сентября 2017, 06:39

      Так у меня должно тоже пропасть желание работать все пошел увольняться (несмешно)

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 8 сентября 2017, 16:21

      симпотичная девушка, но не чета русским красавицам)

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      badzan > Тони Монтана Б 8 сентября 2017, 17:22

      поддерживаю,славянки гораздо красивее!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      RealDiMoNMadrid 8 сентября 2017, 16:16

      50 тысяч желающих завладеть девушкой Алексиса хотят, чтобы он с ней расстался)) Потому что она красавица)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +421

      LMI 8 сентября 2017, 16:03

      Я так смотрю чилийцам весьма большое дело до Санчеса.

      0
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