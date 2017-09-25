Провалы «Спартака», конфликты в «Локо», сенсации Кубка России. Главные материалы недели на «Бомбардире»

«Каждый день живем как последний». Как бывший игрок «Зенита» борется со страшной болезнью

Драматичная история бывшего игрока «Зенита» Фернандо Риксена. Когда-то он тусил с Аршавиным и дрался с Радимовым, а сейчас борется с неизлечимой болезнью, которая постепенно парализует все его тело. Держись, Фернандо!

«Локомотив» пытается уволить Семина. Главный скандал российского футбола, о котором все молчат

Самый читаемый материал недели. «Локомотив» бьется наверху таблицы, а руководство все равно планирует увольнение тренера. Что вообще происходит? Александр Плеханов разобрался в тонких закулисных играх клуба.

Кто из русских футболистов играет в необычных странах

Динияр Билялетдинов внезапно переехал в Литву. Собрали в удобном посте-инфографике еще десяток россиян, которые сейчас покоряют экзотические страны.

Как Лео Месси проводит этот сезон. Он точно инопланетянин!

Еще одна важная инфографика. О том, что мы живем в эпоху если не величайшего, то как минимум запредельно результативного форварда.

Клубы РФПЛ массово вылетели из Кубка России. Это провал?

Из шестнадцати клубов вылетели десять. Один из самых бесславных раундов в истории Кубка России для команд Премьер-лиги. С этим надо что-то делать. Или не надо?

ЦСКА вылетел из Кубка и подарил праздник целому городу

Особенно показательным вылет из Кубка получился у ЦСКА. Рекордсмен турнира приехал в Курск полурезервным составом, постно играл 120 минут, а в итоге был казнен с одного пенальти. Но на этом матче наглядно показывается другая сторона Кубка. Для таких команд, как «Авангард», это чуть ли не главное событие в истории, а для маленького провинциального города − такой редкий повод для гордости за своих. Собрали фотоантураж с игры и добавили сюда комментарий нашего главреда, который недавно сам жил в Курске и лучше всех расскажет, в чем ценность будничного слива ЦСКА.

Почему «Наполи» выиграет этот чемпионат Италии

Мы ждали этого несколько лет. Кажется, у «Ювентуса» наконец-то появился равнозначный конкурент. Александр Плеханов рассказывает, как в Неаполе планомерно выстроили сильную оппозицию чемпионской диктатуре.

Почему кризис «Спартака» – это норма

Жесткая колонка Тимофея Яценко о том, что бурные обсуждения провалов «Спартака» бессмысленны. Потому что «Спартак» выступает так серо, как и должен для своих сил. В комментариях как всегда горячо.