Почему «Анжи» не нужен Премьер-лиге

В сезоне-2013/14 «Анжи» вылетел из российской Премьер-лиги, заняв последнее место в таблице. Это логичный результат после постоянной смены стратегии и проявления клубного бардака. Были в этом вылете и положительные стороны. Например, когда Сулейман Керимов перестал вкладывать в клуб бесконечное количество денег, в «Анжи» пообещали привлекать к играм собственных воспитанников. Тогда Махачкала обрадовалась. За сезон в ФНЛ можно построить приличную команду, дать ей сыграться, а затем бомбить соперников в РФПЛ уже слетанным составом. Но ничего не изменилось. «Анжи» стал тратить на новых игроков меньше, но по-прежнему зовет людей со стороны. И не самых квалифицированных.

Когда «Анжи» вернулся в Премьер-лигу, он понравился людям и без своей молодежи. Пусть и случилось это лишь со старта сезона-2016/17. То, что происходило до этого и немногим позже, объясняется сложно. Начало предыдущего года вдруг обдало свежим воздухом из Европы. Приехали футболисты уровня Иличевича и Обертана. Это по-прежнему не топ-уровень, но уже что-то стоящее, что-то похожее на команду под высокие задачи. 27 декабря на официальном сайте клуба появилось обращение, что клуб будет вынужден продать лидеров. Объяснялось это неизвестными причинами и финансовыми проблемами. Сказка кончилась.

«Анжи» с пробуксовкой добежал сезон и даже избежал стыковых матчей. Что с командой сейчас? У нее нет никакого стиля игры, матчи вытаскиваются на индивидуальных действиях отдельных личностей, а состав вообще представляется какой-то солянкой. С Григоряном клуб проиграл почти все игры, но тренер хотя бы превращал убогое действие в шоу. Он не стеснялся на всю страну называть нападающего «Анжи» Базелюка трусом, повышая внимание к собственной персоне и странным игрокам. Сейчас в «Анжи» работает Вадим Скрипченко – тренер, который по ходу прошлого сезона уволился из «Урала» после подозрительного матча с «Тереком».

У команды две победы в девяти матчах. «Анжи» будет играть на результат, а затем вырабатывать философию», – сказал Скрипченко о задачах своего коллектива. Цель снова одна – сохранить для Махачкалы место в Премьер-лиге. Сейчас его мог занимать «Оренбург», где смогли создать крепкую команду без странностей и больших вливаний. У «Оренбурга» было лицо, он проиграл махачкалинцам лишь по дополнительным показателям, а потом вылетел в стыках. «Анжи» умудряется спасаться в концовке чемпионата, ужасно проводя весь сезон. Кажется, именно в этом главная командная «фишка».

«Дела у нашего клуба в РФПЛ как-то не идут», – говорил полузащитник «Анжи» Аяз Гулиев сразу после ухода из «Анжи» Александра Григоряна. «Неприятно, болезненно и стыдно!» – возмущался после шести пропущенных мячей от «Рубина» Вадим Скрипченко. «Анжи» уже попробовал разные схемы, разных вратарей, а в последних двух турах набрал четыре очка. И все равно это не то. К старту сезона в Махачкале не смогли даже нормально подготовить поле. А на игру с «Уфой» пришли чуть больше четырех тысяч человек. Стадион вмещает 20 тысяч зрителей, но посещаемости не поспособствует даже пиар от Хабиба Нурмагомедова.

Сейчас «Анжи» представляет собой состав из игроков, которые не раскрылись в других командах. Прудников, Базелюк, Яковлев, Брызгалов – все они не нужны клубам РФПЛ, но зачем-то необходимы «Анжи». Здесь три равных голкипера, а пропускаемость команды все равно худшая в лиге (18 мячей). Главный игрок «Анжи» в сезоне – Иван Маркелов. От него отказались в «Динамо», но Маркелов является лучшим в команде по результативности (один гол и две передачи).

Прямо сейчас «Анжи» и «Амкар» – самые слабые команды турнира по игре и результатам. Но у «Амкара» хотя бы есть какая-то перспектива для прогресса, выстроенность и опыт. У «Анжи» нет ничего, странная политика развития и бесконечная неопределенность во всем. Тогда зачем клуб нужен лиге?

Почему эта осень будет крутой