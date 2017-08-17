«Краснодар» лишили чистого гола в ЛЕ. Видеоповторы все еще не нужны?

Разговоры о видеоповторах немного поутихли, но теперь должны разгореться снова. «Краснодар» доминировал в матче Лиги Европы против «Црвены Звезды». При счете 2:1 новичок краснодарцев Ристич сильно пробил из-за пределов штрафной. Мяч ударился в перекладину и отлетел за линию ворот сербского клуба. Арбитров за воротами на этой стадии Лиги Европы нет, как и видеоповторов. Лишних глаз у судьи встречи не оказалось, поэтому гола он не заметил. Игра продолжилась, а Ристичу должно быть вдвойне обидно, потому что «Црвена Звезда» – его бывший клуб.

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«Видеоповторы убивают футбол. Я поменял свое мнение», – говорил о технологических нововведениях владелец «Спартака» Леонид Федун. Возможно, мнение придется менять снова. «Краснодар» же все-таки добился победы усилиями Петрова, Классона и воспитанника академии Игнатьева. Но два гостевых гола дают «Црвене Звезде» шанс в ответном матче. Если бы засчитали гол Ристича, все могло бы пойти и по-другому.

Текстовый онлайн матча «Краснодар» – «Црвена Звезда»

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