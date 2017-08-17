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  • «Краснодар» лишили чистого гола в ЛЕ. Видеоповторы все еще не нужны?

«Краснодар» лишили чистого гола в ЛЕ. Видеоповторы все еще не нужны?

Разговоры о видеоповторах немного поутихли, но теперь должны разгореться снова. «Краснодар» доминировал в матче Лиги Европы против «Црвены Звезды». При счете 2:1 новичок краснодарцев Ристич сильно пробил из-за пределов штрафной. Мяч ударился в перекладину и отлетел за линию ворот сербского клуба. Арбитров за воротами на этой стадии Лиги Европы нет, как и видеоповторов. Лишних глаз у судьи встречи не оказалось, поэтому гола он не заметил. Игра продолжилась, а Ристичу должно быть вдвойне обидно, потому что «Црвена Звезда» – его бывший клуб.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Видеоповторы убивают футбол. Я поменял свое мнение», – говорил о технологических нововведениях владелец «Спартака» Леонид Федун. Возможно, мнение придется менять снова. «Краснодар» же все-таки добился победы усилиями Петрова, Классона и воспитанника академии Игнатьева. Но два гостевых гола дают «Црвене Звезде» шанс в ответном матче. Если бы засчитали гол Ристича, все могло бы пойти и по-другому.

Текстовый онлайн матча «Краснодар» – «Црвена Звезда»

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Лига Европы Лига Европы Краснодар Ристич Михайло
Комментарии (34)
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nitto
1502998209
Такие моменты помогает избежать система взятия ворот, не знаю почему в матчах квалификации её не поставят. Видеоповторы занимают в игре большое количество времени, пока посмотрит, пока примет решение, вот и 5 минут нет, конечно они хороши в моменте с назначением пенальти или удалением игрока, но динамика игры всё равно будет падать, футболисты стоят, ждут решения, атмосфера так себе. Если и вводить видеоповторы, то нужна бригада судей, которая будет сидеть в будке и в спорных моментах сообщать информацию главному судье, когда он сам не может принять решение, о верном решение или в момент ошибки судьи вмешиваться в его работу с рекомендацией поменять решение. Это должно занимать примерно 10 секунд не больше, тогда можно будет сказать, что динамика игры не пострадает. Конечно процесс должен быть непогрешим, вся ответственность будет на судьях перед монитором в спорных решениях, зато главному судье не придётся бегать к монитору, смотреть эпизод по 2-3 раза. Как по мне видеоповторы позволят избежать человеческих ошибок в принятии решений, если со временем систему и автоматизируют, то будет совсем класс! Как идея будущим разработчикам подзаработать деньжат, создавайте программу, в которую будут включены все эпизоды игры от нарушений до определения офсайда, моменты игры система будет отслеживать с помощью всех камер на стадионе, анализировать и делать вывод, далее передавать условную информацию главному судье, всё это должно происходить за секунду. Я бы предложил вживлять чип судьям с такой условной программой, тогда можно будет сказать, что все решения будут правильными и верными. А пока система не оправдывает себя, вроде ввели видеоповторы и всё равно судьи допускают курьёзные ошибки просмотрев видеоповтор, например с бразильцем Кака в недавнем матче МЛС.
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BRO_football
1502998601
Гол имени Фрэнка Лэмпарда. Если вы понимаете о чём я.
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TUMS
1503002910
Видеоповторы однозначно необходимы.
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Федорыч-НН
1503003841
Чего хотим когда судья из Литвы? Приебалты, хохлы, поляки и представители других бывших стран соцлагеря в упор не видят нарушений против нас и свистят по любому поводу в пользу соперника. Западные судьи работают гораздо объективнее
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pik54
1503025765
повторы не обходимы.
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android-uz
1503029365
видео повторы нужны!!!
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m40
1503035024
Надоели уже эти старые пердуны со своим ,,это убьет дух футбола,,. Жизнь ускоряется, становится более технологичная и футбол тоже. Раньше не было такой возможности. Но зачем же сейчас от неё отказываться...
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Алек_Ага
1503052765
Даже если взять такой прозрачный вид спорта как теннис, и там видеоповторы устранили большое количество скандалов и ограничил возможности предъвзятого судейства, а что уж говорить про контактный футбол... Видеоповторы сделают футбол спортивнее и чище.
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dolf666
1503064028
обидно(
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Правдоруб100
1503087146
Повторы не вводят потому, что бабки делать станет невозможно: ни просто по интересу распальцованных, ни в тотализаторах.... В прошлом году (не помню кто с кем встречался) игра проходила в центре поля, и шла последняя минута. Судья указал на 11-метровую отметку (????) Потом в интервью было сказано: тотализатор, мол, что поделаешь.... Один гол в матче должен был быть, вот его и сделали через пенальти...
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