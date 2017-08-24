«Црвена» превратилась в убожество». Как выглядит Сербия и почему разваливается ее главный клуб

«Хорошей работы в Белграде немного»

«Руссия, Сербия – братья навек!», − знаменитая фанатская кричалка, которая очень часто звучит во время матчей сербских и российских клубов или сборных. Сербия хоть и не граничит с Россией напрямую и находится от нее на расстоянии почти в 2000 километров, но считается чуть ли не самой дружественной страной. Это все тянется из-за сходства культуры, менталитета, религии, языков и помощи друг другу на протяжении сотен лет в разных войнах.

Футбол тут вообще − одна из самых крепких сфер дружбы двух государств. Фанаты нашего ЦСКА и белградского «Партизана» поддерживают друг друга на выездных матчах и еврокубках, а отношения между болельщиками «Спартака» и «Црвены Звезды» настолько крепки, что «звездашей» по просьбе фанатов москвичей пригласили на открытие спартаковского стадиона.

Сам Белград напоминает какой-нибудь условный русский город − правда, скорее провинциальный.

− Хорошей работы в городе не так уж и много, платят мало. Люди стараются уехать хоть куда-нибудь, лишь бы подзаработать. Я вот нашел работу в Македонии, две недели пашу без выходных и на одни позволяю себе приехать домой и отдохнуть, − рассказывает парень по имени Ведад, который оказывается моим попутчиком в поезде Скопье-Белград.

Тяжелое экономическое положение после Балканских войн в начале 90-х годов, американские бомбардировки, выход из состава страны Черногории и проблемы с Косово – все это так или иначе отражается сейчас на жизни сербов.

− Весной 1999 года наш дом разорвало бомбой. У меня погибли муж и двое детей. Я осталась жива только потому, что за минут 10 до бомбежки зашла в гости к соседке, − с ужасом рассказывает проводница из нашего вагона.

За 25-30 минут до конечной станции вагон начинают штурмовать желающие заработать. Местные торговцы предлагают сувениры и даже аренду жилья, а на вокзале таксисты облепляют почти моментально. Они готовы разорвать друг друга на части, лишь бы усадить в свою машину клиента. Рядом с ними охотятся туристические агенты. Эти вычисляют новичков и пытаются им впихнуть билеты на экскурсии.

Все это сильно напоминает курортно-провинциальный населенный пункт в городах бывшего СССР. Белград хоть и считается главным городом Сербии, но на столицу европейского города никак не тянет. Тусклые улицы, обшарпанные здания, разбитые дороги, убогие прохожие, серый будничный антураж – в совокупности это выглядит уныло и депрессивно.

«Все матчи, кроме игр с «Партизаном», − текучка»

С сербским футболом все примерно так же. По словам местных, если «Црвена Звезда» и «Партизан» еще хоть как-то держат уровень, то все остальные клубы деградируют и выживают только двумя способами: либо отдают молодых талантов двум сербским грандам, либо играют договорные матчи на тотализаторе. Из-за того, что многие результаты в чемпионате предсказуемы заранее, на стадионы плохо ходят и зрители.

Перед домашним матчем «Црвены Звезды» с «Бачкой» под впечатлением фото из соцсетей жду какой-то волшебной атмосферы, шумного предматчевого ажиотажа, горячих разборок между фанатами, даже столкновения с полицией. Но ничего этого вообще нет.

Билеты в кассах доступны в любом количестве, у стадиона толпится кучка подростков, полицейские спокойно курят в стороне. Никаких балканских страстей. «Для нас только матчи с «Партизаном» проходят напряженно. Все остальные игры – текучка. «Бачка» не тот соперник, который вызывает ажиотаж или интерес. Сегодня не будет много народа», − рассказывает о местной зрительской специфике один из сербских полицейских.

Проход на легендарный стадион «Райко Митич» (в народе − «Маракана») занимает всего пару минут: очереди нет, полиции нет − всего лишь один кордон и стюарды, которые обыскивают чисто формально и даже не просят показать содержимое сумки. На трибунах все тихо и спокойно. Даже болельщики «звездашей» на фан-секторе, о буйном характере которых писаны тысячи легенд и репортажей, ведут себя корректно: на поле не выбегают, с полицией не конфликтуют, гостей не трогают.

Белградская «Црвена Звезда» со стороны всегда казалась великим и легендарным клубом. Победитель Кубка чемпионов из 90-х, место, где выросли десятки звезд: Владимира Югович, Синиша Михайлович, Деяна Станкович, Неманья Видич.

Но сегодняшняя «Црвена» очень далека от величия прошлого. Соперник «Краснодара» сейчас больше напоминает не клуб молодых чемпионов, а пристанище футболистов, которые уже не тянут РФПЛ и не даже не проходят в состав чемпиона Молдовы – тираспольский «Шериф». Бывших игроков молдавского клуба в «Црвене Звезде» сразу трое: Пешич, Рекардиньо и Савич.

«Возьмем пенсионера из российского чемпионата»

Старых знакомых из чемпионата России тут собрали еще больше. Здесь обитают и Милан Родич, поигравший в «Зените», «Волге», «Крыльях Советов», и рубившийся за «Амкар» Бранко Йовчич, и Душан Анжелкович с бэкграундом из «Краснодара». Еще есть Дональд и Ле Таллек, которые пылили в «Мордовии», и Канга из «Ростова».

Даже матч против скромной «Бачки», которая в четырех играх до этого не набрала ни одного очка, дается этой «Црвене» с трудом. Команда Владана Миложевича начинает очень вяло и только в конце первого тайма вымучивает первый гол. После перерыва Абрахам Фримпонг удваивает преимущество «Црвены» но «Бачка» не сдается, активно атакует и минут за восемь до конца сокращает разницу до одного мяча. Хозяева дарят своим болельщикам валидольные минуты и убивают еще несколько нервных клеток, когда на кураже гости едва не сравнивают счет. В концовке матча игроки «Бачки» идут в повальную атаку и нарываются на ответ – девятнадцатилетний Урош Рачич ставит точку – 3:1.

Но дедушка на трибуне около меня все равно грустит:

− Вот увидишь, в следующем году этого пацана продадут в какой-нибудь европейский клуб за копейки, а на его место возьмут пенсионера из российского чемпионата. «Црвена» превратилась в убожество. Денег – нет. Своих перспективных отдаем за копейки, удержать лидеров не можем, подписываем только мертвых свободных агентов. С такой стратегией не выиграешь даже чемпионат Сербии, а про группу Лиги Европы можно только мечтать. Потолок – это последний отборочный раунд.

Ситуация с клубом такова, что, скорее всего, этот дедушка окажется прав. За «Црвену Звезду» в Сербии болеет очень много народу, поэтому можно пожелать, чтобы их команда все-таки исправилась. Но только не в этом году. Матчи с «Краснодаром» лучше действительно оставить их потолком.

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