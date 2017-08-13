«Локомотив» снова крутой? Не спешите их поздравлять

«Локомотив» давно отвалился от реальной рубки за чемпионство, пробиваясь в Европу только через Кубок России. Последняя стопудовая возможность железнодорожников уцепиться за «золото» РФПЛ ударилась об штангу в мае 2014 года в матче против ЦСКА. С той даты в радиусе нескольких лет более дерзко «Локо» себя не вел.

На старте нового сезона клуб неожиданно взбодрился: выиграл четыре стартовых матча, три из которых без пропущенных мячей, а в одном – даже наказал ЦСКА. Выездом в Казань на матч пятого тура с «Рубином» «железнодорожники» оборвали серию из побед и с трудом ушли от поражения на последних минутах, хотя и действовали в большинстве.

На фоне подсдувшихся ЦСКА и «Спартака» хотелось говорить, что в РФПЛ вернулся еще один претендент из Москвы на чемпионство. В самой команде осторожничают: Фернандеш видит «Локомотив» в пятерке, а Гилерме отказывается от любых мыслей по поводу возможного триумфа. И только президент клуба Илья Геркус смело заявляет – «Локомотиву» нужно чемпионство.

Для этого у команды есть:

1) Крепкая оборона. Юрий Семин отталкивается от игры с тремя центральными защитниками. Тактическая формация идеально подошла Соломону Кверквелии: грузин целый сезон сидел без дела в «Рубине», но после переезда в Москву не потерял в классе и придал защите «Локо» строгости и надежности. По итогам июля болельщики признали его лучшим игроком месяца, а тот даже пару раз ответил голами. С приходом Кверквелии спокойнее стало Гилерме, который (не без провалов) − один из лидеров сезона по количеству отраженных ударов.

2) Преобразившийся Алексей Миранчук. Семин выполнил главное – перенастроил сознание главного таланта. Тот перестал думать о денежно-контрактных делах и вариантах ухода, зато снова начал играть. Всего один гол (хотя и победный в ворота «СКА-Хабаровска») – статистика не самая убойная, но в атаке «Локо» хавбек наравне с Фернандешом, который при Семине потянул команду наверх, сочиняет самые вкусные комбинации. Он же – один из лидеров Премьер-лиги по количеству передач вразрез.

Но «Локо» все равно ничего не светит. И вот почему:

1) Команде сильно везет. Везение – большая и важная штука. Чемпионство «Спартака» прошлого сезона это подтверждает. Красно-белые тащили в игровом плане, но многие очки добыли при откровеном фарте. Но удача рано или поздно исчезает, и только уровень и класс показывают реальную мощь.

Гостевая игра с ЦСКА – подтверждение тезиса о везении. С армейцами «Локо» недополучил несколько голов в свои ворота, а сам воспользовался косяками вице-чемпиона в обороне и закатил три. Причем два последних мяча – именно привозы сырой обороны ЦСКА, а не мастерство красно-зеленых.

Таков стиль «Локомотива» – запихать в ворота непихаемое, создать максимально нелогичный момент и вытрясти из него пользу. Кажется, это понимает и сам Семин: после игры с «Арсеналом» тренер был рад результату, но никак не игре футболистов, до которых «не доходили его мысли».

2) Легкий график. Три матча из пяти «Локо» провел дома в компании аутсайдеров и собрал максимум очков. В эту кучу удачно подошел и ЦСКА (полчаса езды на метро выездом не назовешь), который показал, как не надо играть в обороне в дерби. При этом не забываем: пока те же армейцы, «Зенит» и «Краснодар» воюют за еврокубковую осень, «Локомотив» спокойно ожидает жеребьевки группового этапа Лиги Европы, отдыхая от лишних перелетов, климатических перестроек и нагрузок.

3) Отсутствие Ари = отсутствие сильного центрфорварда. Бразилец, который встряхнул атаку «Локомотива» за половину прошлого сезона, из-за травмы до конца года сможет помочь команде только морально. На замену нападающему СМИ отправляют в Москву и Бельфодиля, и Веллитона, и Мовсисяна, тогда как Семин уверен: с большой проблемой «Локо» будет справляться внутренними резервами. Тренер уже пошел на эксперименты с использованием Алексея Миранчука или Фарфана на неродной позиции центрального нападающего, хотя так и не предоставил шанса молодому Галаджану.

4) Слабая трансферная политика. По слухам, Геркус недоволен, как команда готова физически. Президент боится, что к осени, когда в календаре «Локо» появятся матчи Лиги Европы, игроки просто не потянут нагрузки и рассыплются. Тогда клубу нужны качественные кадры для ротации. Но где они?

Этим летом в «Локомотиве» появились голкипер Медведев, бесплатно выписанный из «Ростова», и универсал Рыбус, за которого «железнодорожники» отдали «Лиону» меньше двух миллионов. Выкуп прав на Игоря Денисова и Кверквелию плюс продление аренды Ари – скорее, полутрансферы.

До конца августа у «Локомотива» еще есть время на покупки, но при имеющемся варианте команда рискует быстро сдуться и выпасть из борьбы не только за Лигу Европы, но и за чемпионство, мысли о котором сейчас озвучивает Геркус.

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