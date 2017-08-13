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«Локомотив» снова крутой? Не спешите их поздравлять

«Локомотив» давно отвалился от реальной рубки за чемпионство, пробиваясь в Европу только через Кубок России. Последняя стопудовая возможность железнодорожников уцепиться за «золото» РФПЛ ударилась об штангу в мае 2014 года в матче против ЦСКА. С той даты в радиусе нескольких лет более дерзко «Локо» себя не вел.

На старте нового сезона клуб неожиданно взбодрился: выиграл четыре стартовых матча, три из которых без пропущенных мячей, а в одном – даже наказал ЦСКА. Выездом в Казань на матч пятого тура с «Рубином» «железнодорожники» оборвали серию из побед и с трудом ушли от поражения на последних минутах, хотя и действовали в большинстве.

На фоне подсдувшихся ЦСКА и «Спартака» хотелось говорить, что в РФПЛ вернулся еще один претендент из Москвы на чемпионство. В самой команде осторожничают: Фернандеш видит «Локомотив» в пятерке, а Гилерме отказывается от любых мыслей по поводу возможного триумфа. И только президент клуба Илья Геркус смело заявляет – «Локомотиву» нужно чемпионство.

Для этого у команды есть:

1) Крепкая оборона. Юрий Семин отталкивается от игры с тремя центральными защитниками. Тактическая формация идеально подошла Соломону Кверквелии: грузин целый сезон сидел без дела в «Рубине», но после переезда в Москву не потерял в классе и придал защите «Локо» строгости и надежности. По итогам июля болельщики признали его лучшим игроком месяца, а тот даже пару раз ответил голами. С приходом Кверквелии спокойнее стало Гилерме, который (не без провалов) − один из лидеров сезона по количеству отраженных ударов.

2) Преобразившийся Алексей Миранчук. Семин выполнил главное – перенастроил сознание главного таланта. Тот перестал думать о денежно-контрактных делах и вариантах ухода, зато снова начал играть. Всего один гол (хотя и победный в ворота «СКА-Хабаровска») – статистика не самая убойная, но в атаке «Локо» хавбек наравне с Фернандешом, который при Семине потянул команду наверх, сочиняет самые вкусные комбинации. Он же – один из лидеров Премьер-лиги по количеству передач вразрез.

Но «Локо» все равно ничего не светит. И вот почему:

1) Команде сильно везет. Везение – большая и важная штука. Чемпионство «Спартака» прошлого сезона это подтверждает. Красно-белые тащили в игровом плане, но многие очки добыли при откровеном фарте. Но удача рано или поздно исчезает, и только уровень и класс показывают реальную мощь.

Гостевая игра с ЦСКА – подтверждение тезиса о везении. С армейцами «Локо» недополучил несколько голов в свои ворота, а сам воспользовался косяками вице-чемпиона в обороне и закатил три. Причем два последних мяча – именно привозы сырой обороны ЦСКА, а не мастерство красно-зеленых.

Таков стиль «Локомотива» – запихать в ворота непихаемое, создать максимально нелогичный момент и вытрясти из него пользу. Кажется, это понимает и сам Семин: после игры с «Арсеналом» тренер был рад результату, но никак не игре футболистов, до которых «не доходили его мысли».

2) Легкий график. Три матча из пяти «Локо» провел дома в компании аутсайдеров и собрал максимум очков. В эту кучу удачно подошел и ЦСКА (полчаса езды на метро выездом не назовешь), который показал, как не надо играть в обороне в дерби. При этом не забываем: пока те же армейцы, «Зенит» и «Краснодар» воюют за еврокубковую осень, «Локомотив» спокойно ожидает жеребьевки группового этапа Лиги Европы, отдыхая от лишних перелетов, климатических перестроек и нагрузок.

3) Отсутствие Ари = отсутствие сильного центрфорварда. Бразилец, который встряхнул атаку «Локомотива» за половину прошлого сезона, из-за травмы до конца года сможет помочь команде только морально. На замену нападающему СМИ отправляют в Москву и Бельфодиля, и Веллитона, и Мовсисяна, тогда как Семин уверен: с большой проблемой «Локо» будет справляться внутренними резервами. Тренер уже пошел на эксперименты с использованием Алексея Миранчука или Фарфана на неродной позиции центрального нападающего, хотя так и не предоставил шанса молодому Галаджану.

4) Слабая трансферная политика. По слухам, Геркус недоволен, как команда готова физически. Президент боится, что к осени, когда в календаре «Локо» появятся матчи Лиги Европы, игроки просто не потянут нагрузки и рассыплются. Тогда клубу нужны качественные кадры для ротации. Но где они?

Этим летом в «Локомотиве» появились голкипер Медведев, бесплатно выписанный из «Ростова», и универсал Рыбус, за которого «железнодорожники» отдали «Лиону» меньше двух миллионов. Выкуп прав на Игоря Денисова и Кверквелию плюс продление аренды Ари – скорее, полутрансферы.

До конца августа у «Локомотива» еще есть время на покупки, но при имеющемся варианте команда рискует быстро сдуться и выпасть из борьбы не только за Лигу Европы, но и за чемпионство, мысли о котором сейчас озвучивает Геркус.

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Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (38)
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Sanloko
1502427534
Согласен только насчёт Ари, остальное - конская ересь...
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amol4anoff
1502430278
Рано для чемпионства, но быть в тройке вполне реально, даже без этого самого упомянутого "автором" данной беспредельно содержательной статьи, везения. Но для этого надо: 1) Приобрести центрфорварда 2) Приобрести центрбэка В ином случае - место будет не выше 5, а то и ниже.
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lihindic
1502431157
максимум 8 место будет...
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Nesterenko
1502432865
Локо не любят ни только почти все комментаторы, но и как оказывается авторы этого сайта! Какие пессимистические мнения в этой статье высказали. Что значит везет?? А ЦСКА не везёт что ли? У них состав десятки лет почти не меняется, но это им не мешает быть вверху, а они сейчас уже проиграли два матча, Рубин тоже проиграл два. Но нет, надо обосрать Локомотив, ему же везёт, всех тупо на фарте обыгрывают. Очень плохая статья, ужасная, лучше напиши про то почему ЦСКА и Рубин сейчас не в лидерах, а от Локо отстаньте! Они без вас разберутся какое место смогут занять!
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KalterJax
1502440524
Я не говорю про чемпионство, но в тройку войти у нас шансы хорошие! я сам реалист! и так бы не рассуждал, если бы не был уверен!) я впервые за долгое время вижу поставленную игру, все знают куда бежать, как открываться! есть ребята, которые могут пробить, кто может обвести, кто надёжно умеет в обороне защищаться и толковые опорники! такого не было раньше! в основном я наблюдал просто набор футболистов хаотично перемещающихся по полю! сейчас совсем другое дело! Есть молодые игроки, есть конкуренция! единственно что может измениться, если Сёмина уберут! у нас кстати и прошлые неудачи в чемпионате были связаны с резкой заменой тренера! только мы наверх перемещались, а тут из-за локальных неудач в других турнирах, тренера резко меняли и мы падали вниз! Так что если тренеру дадут работать, то шансы остаться в тройке очень высоки!)
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vodomut
1502445306
туров пять и будут всмятку!
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карасевщина
1502445908
а помните была статья терек выиграл три тура подряд? и в итоге два подряд проиграл, не надо таких громких статей, они сглазят команды, по мне на лч даже шалимов претендует больше
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Tostao
1502451314
Чемпионами, положим, они не станут, а за тройку зацепиться в полне.
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Ванечка
1502467862
Реальное положение дел покажут матчи "Локо" против "Зенита", "Спартака", "Краснодара". Вот эта троица нашпигует паровозов за милую душу) А разговоры ниже про тройку? Вы в своем уме? Тройка и в самом деле "забронирована". "Зенит", "Спартак" и ЦСКА!
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Zubo
1502641906
Тосно, я вас просто люблю, Тосно как музыка в ушах , я всё никак не мог понять как Локомотив может быть на второй строчке в РФПЛ , теперь я понимаю...
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