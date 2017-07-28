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  • Мемориальный парк в Волгограде вырублен под парковку для ЧМ-2018. Надо ли возмущаться?

Мемориальный парк в Волгограде вырублен под парковку для ЧМ-2018. Надо ли возмущаться?

Что произошло

Волгоградские СМИ сообщили о вырубке так называемого «парка вдов» у Мамаева кургана. Этот парк был возведен в 1965 году и получил такое название после того, как деревья в нем стали высаживать вдовы погибших при обороне Сталинграда. Он был открыт еще до создания мемориала на Мамаевом кургане, который появился в 1967 году.

Зачем это сделали

На освободившемся месте планируется обустроить автостоянку на 239 машиномест. Реконструкция – плановая, проводится в соответствии с подготовкой к ЧМ-2018.

Когда было принято это решение

Еще в начале 2016 года. Государственная историко-культурная экспертиза постановила, что состояние деревьев на этом месте следует признать неудовлетворительным. Кроме того, не было освещения, не работала специальная система поливочного водопровода, в ужасном состоянии находились дорожки.

Культурное место

Этому парку раньше посвящали стихотворения. Есть даже песня композитора Яна Френкеля на слова Инны Гофф, которую исполняли Майя Кристалинская и Людмила Зыкина. Она была написана к 25-летию победы под Сталинградом в конце 60-х годов.

Кто раскритиковал решение

Депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев дал возмущенное интервью «Ленте.ру»:

«Я бы за это дело поснимал бы штаны и заставил заново посадить этот парк. Но одно дело деревья, высаженные сталинградскими вдовами, а другое — рабочими. Это выкорчевывание исторической памяти. У Иванов, не помнящих родства, всегда деньги впереди идеологии. Не исключено, что на этом кто-то нажился».

Что говорят власти Волгограда

В администрации Волгоградской области существование парка с таким названием вообще опровергли:

«Территория, о которой говорят, — это пустырь с высохшими деревьями рядом со станцией электрички. Эта территория не является частью мемориального парка, и ничего памятного там не было. Весной этого года там начались работы по благоустройству. Ведется строительство нового парка вместо изживших и высохших деревьев».

Директор музея «Сталинградская битва» в Волгоградской области Алексей Васин в интервью «РИА Новости» пояснил еще лучше:

«Там был посадочный материал, но он имел очень неприглядный вид. Деревья столько не живут, половина из них была больная, вторая — высохшая. Эта территория не была прогулочной. «Парка вдов» просто не существует. Это из разряда мифологии. Ни одного документального свидетельства о существовании «Парка вдов» нет даже в архивах».

Что говорят местные жители

Комментарии на различных волгоградских порталах довольно разные. Одни приветствуют это решение, другие говорят, что вообще никогда не слышали такого названия парка, третьи обвиняют губернатора, четвертые по привычке ругают всех подряд. По большому счету, такого резонанса новость бы не вызвала, если б люди по всей России знали о состоянии этого парка и о том, что решение о реконструкции было принято еще полтора года назад на основании экспертной оценки.

Что появится на этом месте помимо автостоянки

Помимо парковки, на этом месте будет создан новый красивый парк, включающий в себя 930 деревьев и 1600 кустарников, поливочный водопровод, 85 уличных скамеек и 73 урны и камеры видеонаблюдения. Кроме того, будет и выставка военной техники. Реконструкция парка завершится к маю 2018 года.

Через год к этому времени в Волгограде уже пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018.

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Россия
Комментарии (20)
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серега кашин
1501244018
так бы с помойками боролись
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кеша_КБ
1501245206
- не могу сейчас дать взвешенный ответ, я не был в этой части Мемориала, но действующей власти я не верю! - это точно!!!
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Alemann
1501245623
"на этом месте будет создан новый красивый парк, включающий в себя 930 деревьев и 1600 кустарников, поливочный водопровод, 85 уличных скамеек и 73 урны и камеры видеонаблюдения. Кроме того, будет и выставка военной техники. Реконструкция парка завершится к маю 2018 года." Если так, то за.
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river31
1501251790
Дебилы! Давай дальше, снесите мемориал и постройте там развлекательный цент, желательно с казино со стриптизом и назовите "В память!". Блять, когда вы люди начнете чтить память о тех, кто за вашу бездарную жизнь положил свою не задумываясь. Извиняюсь перед всеми за поток эмоций, но это мое личное мнение.
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mihail1980
1501253978
полностью согласен с I R O N M A N-а если нет тогда сволочи
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raritet
1501272454
В чем самая главная проблема, что фактически эту автостоянку готовят к чемпионату мира, а это , как говориться разовая акция. И скорее всего она не так уж и нужна на пару матчей чемпионата. Получается в итоге, что ради непонятно чего вырубили парк, где каждое дерево посажено женщинами, не дождавшихся своих мужей с войны. К сожалению , у чиновника совсем по другому работает память- она работает на получение выгоды.
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Черкизовский Кот
1501277955
Нацисты проклятые! Ничего святого!
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BRO_football
1501280108
Уверен, что если бы власти оставили бы всё как есть, то нашлись бы люди, которые ругали бы ту самую власть, за то что те построили парковку возле стадиона. Звучали бы речи: "П.....сы, возле стадиона негде машину поставить" и всё такое.
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Tubba
1501312180
Расстрелять.
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mihail200606
1501324511
скандал из ничего. всем не угодишь... оставили бы этот пустырь до ЧМ нашлись бы недовольные - что за грязь и т.д....
если это неофициальное памятное место , не памятник истории, то ничего страшного... и деревья то не вечные же, когда нибудь же засохнут.. в конце концов, компенсационные высадки можно в другом районе города сделать, это обычная практика

коммунякам лишь бы пропиариться на чем нибудь. а предложение высадить парк со снятыми штанами прям удивляет - с одетыми нельзя посадить что ли? ))))
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