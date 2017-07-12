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    «Целых чертовых полвека я ждал этой победы». Фанаты-пенсионеры зажигают в еврокубках


    4.6
    Голосов: 12
    12.07.2017 22:55
    Сергей Беседин увидел в Молдове клуб из Люксембурга, чьи болельщики скидываются на зарплату своим легионерам, полвека ждут одной победы и в 78 лет летают на расстояние в 4500 км.

    «Сейчас кто-то из них коньки отбросит на жаре»

    К маленькому стадиончику города Орхей подъезжает автобус с болельщиками гостей. Около тридцати человек в красно-белых футболках спокойно направляются ко входу. Они не кричат, не матерятся, никого не провоцируют. Вместо этого гости восхищаются молдавскими пейзажами и разглядывают товары в уличных витринах.

    Через полчаса здесь стартует игра молдавского «Милсами» и «Фолы» из Люксембурга − с виду обычая заруба первого раунда Лиги Европы. На всякий случай около входа дежурит отряд полиции и бригада стюардов. «Ищем внимательно и забираем у них все файеры, заточки и петарды!», − кричит по рации человек в шлеме, похожий на Робокопа.

    Внезапно его суровый настрой сбивает толпа, которая полностью состоит из людей пенсионного возраста. Старички, хромая, ковыляют к турникетам стадиона. Некоторые опираются на тросточки, а семейные держатся за руки, помогая друг другу медленно идти в общей толпе.

    − Что это за фанатье такое, *** [блин] ? Больше похоже на клуб «Золотой возраст», куда ходит днем по воскресеньям на дискотеку 70-х моя матушка! − усмехается один из стюардов.

    − Ты чего ржешь? Скажи спасибо! Как же нам подфартило сегодня! Хорошо, что не поляки или болгары. Так бы пришлось мучиться с обкуренным и бухим быдлом, − отвечает ему напарник.

    − Сейчас кто-то из них еще коньки отбросит на жаре, и нас потом сделают крайними. Пропускайте всех этих «божьих одуванчиков» без обыска и досмотра. Главное только побыстрее, – командует им тот самый «Робокоп».

    «Мы скидывались и собирали деньги на зарплату главной звезды»

    Странная фанатская группировка располагается на трибуне, возле выхода из раздевалок. К ним даже не приставляют оцепление или стюардов, не говоря уже про собак. При виде таких болельщиков полиция оставляет их без всякого присмотра и спокойно идет пить пиво. «Рабочий день окончен!», − радуется один их полицейских. Футболисты «Фолы» выходят на разминку, но каждый их них перед тем как опробовать газон и мячи, подходит к приехавшим болельщикам. Улыбки, радостные приветствия, душевные объятия – все это больше похоже на встречу друзей или даже родственников, чем на футбольный матч.

    «Болею за «Фолу» с начала 50-х годов. Люблю свою команду и всегда за ней путешествую. Готов ехать в любую точку мира, пока носят ноги!», − рассказывает седой дедушка по имени Патрик. «Я хожу на матчи с мужем. «Фола» давно стала частью нашей семейной жизни. Это как наша дочь», − говорит Элдэн, женщина лет 60-ти, одетая в элегантную футболку клуба с женским дизайном и летним легким шарфом.

    Эти болельщики поддерживают команду не только с трибуны, но и через банковский счет. «Как и все, кто сегодня собрался на этой трибуне, мы платим ежегодные и ежемесячные взносы. Это позволяет нам вносить свои коррективы, если что-то, по нашему мнению, в клубе идет не так. Мы можем даже предлагать на совместных с президентом собраниях кандидатуру того или иного игрока или тренера. Сборы наших денег помогают руководству содержать команду», − рассказывает муж Элдэн по имени Джеф. − У нас не профессиональный клуб, многие игроки работают или учатся, а на тренировки и игры ходят в свободное от работы время. В 2007 году к нам приехал Мустафа Хаджи. Этот марокканец забивал на чемпионате мира, побегал в лиссабонском «Спортинге» и «Депортиво». Хоть он и доигрывал в чемпионате Люксембурга, но всегда был лучшим. Наш клуб не потянул бы зарплату игрока с таким именем, поэтому мы − болельщики дружно скидывались и собирали деньги на гонорар для Хаджи!».

    Сейчас в «Фоле» нет игроков уровня Мустафы Хаджи, но и без них все получается неплохо. Футболистов из карликового государства не смущает даже шикарный гол со штрафного форварда Милсами» Александра Антонюка, которого когда-то покупал для своего «Рубина» Курбан Бердыев.

    В дальнейшем гости не только не позволяют забить хозяевам, а в начале второго тайма еще и взрывают сектор со своими опытными болельщиками. Даллеведове лупит низом в ворота команды, владелец которой − муж российской певицы Жасмин Илан Шор, и дарит своему клубу исторический выход в следующий раунд еврокубка.

    «Проехать 4500 километров для меня − уже победа»

    «Наш клуб основан в 1909 году, но даже по меркам Люксембурга мы далеко не топ. Начиная с 1930 года, «Фола» лишь однажды выигрывала чемпионат страны, а в еврокубках играла до этого три раза. Впервые за всю нашу 108-милетнюю историю мы прошли в следующий раунд еврокубков», − объясняют причину своей радости сияющий Джеф, словно он только что сделал предложение своей жене и она сказала ему: «Да!».

    «Даже не верится, что я дожил до этого! Первый раз я пришел на матч «Фолы» в 1946 году, а сейчас 2017-й! Целых чертовых полвека я ждал этого момента и дожил! Боже видел все своими глазами, как мы сделали это», − не может скрыть слез радости держащийся за трость 78-летний летний Эмильяно. – «Для меня и моих друзей матчи «Фолы» приносят сейчас самую большую радость. В мои года, увы, не до женщин и не до приключений! Когда в таком возрасте у тебя уже не стоит, самый приятный момент в жизни – победа любимой команды в еврокубках».

    − Почему среди вас нет ни одного молодого фаната?, − обращается к Эмильяно молоденькая симпатичная девушка лет двадцати на ломанном английском.

    – У молодых отдельная тусовка. Они не приехали, потому что не верили, что мы сможем пройти.

    Молдавские фанаты не могут прийти в себя и не верят, что их клуб выбила любительская команда. В ответ люксембургские гости утешают всех, кто остался возле центрального входа, и покупают каждому желающему пиво, а детям сок и сладости.

    «Не расстраивайтесь. Это футбол. Вчера наш другой клуб «Прогресс» выбил легендарный шотландский «Глазго Рэйнджерс»! Шотландцы будут побогаче и покруче, а все равно вылетели. Так что вы не одни, кто проиграл любителям», − успокаивает местных болельщиков Джеф и дарит одному из них свою футболку и шарф.

    «Теперь нам предстоит дорога в Баку на матч с местным «Интером». Это почти 4500 километров! Перенести такой дальний выезд в 78 лет будет очень непросто. Добраться до Азербайджана для меня уже будет победой в этой Лиге Европы», − заключает Эмильяно. У кого-то сомнения, что его не будет на трибунах азербайджанского стадиона?

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Фола»
    Рейтинг: 4.6 Голосов: 12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 28 июля 2017, 03:59

      не поленился нашел результаты фола интер баку 4-1 и 0-1 и в 3 раунде первый матч 0-1 кто знает может еще стрельнут

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 25 июля 2017, 18:30

      просто болеют люди за любимую команду беззаветно и искренне,несмотря на скромные результаты...наверное, некоторым типа "фанам" стоит взять пример культурного боления - многие клубы не отказались бы от такой поддержки...

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 13 июля 2017, 22:58

      вот это настоящие фанаты

      1
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 > D'achkov 20 июля 2017, 23:17

      согласен.а у Российских клубах есть такие фанаты?

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 13 июля 2017, 05:35

      И Все-таки Лига Европы намного лучше Кубка УЕФА (до 2010 года): намного больше матчей в первых 4-х раундах (270-280 против 180-190), и вот такие исторические победы теперь не редкость.

      0
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      Рейтинг: +75

      тоширо 13 июля 2017, 05:35

      спасибо за статью!

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 12 июля 2017, 21:24

      название конечно не сильно соответствует содержанию, но болелы все таки молодцы))
      хотя конечно надо делать поправку на то, что это состоятельные европейские пенсионеры...

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 12 июля 2017, 18:47

      вот это люди любят свою команду. А кто поедет за нашими ходоками с мячом, только богачи и все....просто

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 12 июля 2017, 13:29

      Ну да. Живут благополучно, пенсии большие. Страна скучная вместе с тем. Могут позволить много путешествовать и скидываться на з/п футболерам (хотя это вообще на грани маразма).

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > Danish Dynamite 13 июля 2017, 05:46

      У них же не нет Газпрома и Лукойла. А мы через эти предприятия фактически скидываемся.

      2
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 12 июля 2017, 12:45

      Это что за даунское название??? У меня у двоюродного деда за 70-т будь здоров, вся деревня кости перемывает. А вот если у автора проблемы-зачем напоказ то выстовлять???

      -1
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      Рейтинг: +19

      KOL063 12 июля 2017, 12:21

      Когда в таком возразте уже не стоит, начинаешь писать об этом в названиях статей )))

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