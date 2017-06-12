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    Главный российский дизайнер современности создал коллекцию одежды по теме футбола


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    Голосов: 5
    12.06.2017 22:55
    Новый Гоша Рубчинский при участии adidas Football.

    Гоша Рубчинский − российский дизайнер уличной одежды. Родился в Москве, собственную марку мужской одежды запустил осенью 2008 года. С тех пор стал символом перемен в индустрии отечественной моды, хотя многие называли работы Рубчинского ужасными − например, журнал «Нож»:

    «По традиционным стандартам, вещи Рубчинского выглядят ужасно. Вареные джинсы, непривлекательные коричневые тона, плохо сидящие куртки, искусственный мех − налицо все признаки дурного вкуса».

    Интересно, конечно, почему искусственный мех − это дурной тон, но речь в любом случае пойдет не о нем. На днях в Питере прошел показ новой коллекции Рубчинского, и в ней засветилась футбольная тема.

    Кстати, в январе этого года Рубчинский скрестил футбольные бутсы с кедами.

    Короче, Гоша не обходит футбол стороной, особенно в преддверии ЧМ-2018.

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    Публикация от Калининград.Ru (@kaliningradru)

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: The Flow, VOGUE, Harper's Bazaar
    Рейтинг: 1 Голосов: 5
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +17

      cskajeka 13 июня 2017, 13:03

      Я видел не плохие вещи от Гоши и могу сказать, что по сравнению с НАШИМИ Удашкиными и тем подобным, он может! Может сделать модную и в то же время красивую вещь, которую можно носить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +155

      Zlatan2718 13 июня 2017, 08:45

      Адидас! Вот фишка.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian > Zlatan2718 13 июня 2017, 13:00

      Надо вычислить количество киловатт, вырабатываемых вращающимся в гробу Адольфом Дасслером)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 13 июня 2017, 06:42

      Гадость

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 13 июня 2017, 05:15

      зато сколько пафоса Бомбардир вылил - "Главный российский дизайнер современности"... Кто ж ему такое звание влепил-то? )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +48

      Северный Пушной Звер > Аид666 13 июня 2017, 09:26

      Да всё те же, кто лепит "Король эстрады Филипп Киркоров", "Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва", "Король юмора Евгений Петросян". Думается мне, что они сами это придумывают, а потом знакомых журналамеров просят продвигать сии титулы в СМИ.

      1
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 > Северный Пушной Звер 13 июня 2017, 10:11

      Это точно!!! Мир с ума сходит, ну или уже сошел...

      0
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      Рейтинг: +140

      fediy2009 13 июня 2017, 00:03

      КОШМААААААААААР

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 12 июня 2017, 23:50

      отстой , шлак!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 12 июня 2017, 23:31

      хрень несоразмерная
      90-е

      3
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