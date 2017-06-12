Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Медведев – в «Локомотиве», Андре Силва – в «Милане». Дайджест событий дня


    0
    Голосов: 0
    12.06.2017 20:00
    Аршавина могут взять на ЧМ-2018. «Локомотив» подписал Медведева. «Милан» оформил трансфер Андре Силвы. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    «Ювентус» отказал «Челси» в приобретении Сандро за 60 миллионов

    Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро останется в своей нынешней команде. Туринский клуб отклонил очередное предложение по игроку. «Челси» был готов отдать за него 60 миллионов евро.

    В руководстве «Краснодара» назвали бредом информацию о новом контракте Гранквиста с зарплатой 4 миллиона в год

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что «быки» не предлагали защитнику Андреасу Гранквисту двухлетний контракт с годовым окладом в 4 миллиона евро.

    «Эта информация – бред. Другого слова я подобрать не могу. Это и близко не соответствует действительности. Во-первых, мы не предлагаем двухлетний контракт, во-вторых, не предлагаем 4 миллиона евро в год. У Андреаса еще год контракта, он продолжает его выполнять, у нас нормальные отношения», – сказал Хашиг.

    Орлов: «Черчесов сказал, что может взять Аршавина в сборную России на ЧМ-2018»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может пригласить в национальную команду полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина на домашний чемпионат мира-2018.

    «Что касается Аршавина, то я месяца полтора-два назад спросил о нем у Станислава Черчесова. Он сказал: «Если в 2018 году не будет игрока, равного Аршавину, то я возьму его в сборную», – отметил Орлов.

    «Футбол в Казахстане теперь популярнее». Что творит Аршавин в «Кайрате»

    Медведев перешел в «Локомотив»

    Бывший голкипер «Ростова» Никита Медведев перешел в «Локомотив». Напомним, что донскую команду он покинул как свободный агент. Контракт с московским клубом рассчитан на три года. В прошедшем сезоне Медведев сыграл в 22 матчах «Ростова» во всех турнирах, пропустив 16 голов и 11 раз сыграв на ноль.

    CIES Football Observatory назвала Неймара самым дорогим футболистом в мире, Месси и Роналду не попали в первую тройку

    Исследовательский центра CIES Football Observatory опубликовал свой список самых дорогих игроков на сегодняшний день. Возглавляет рейтинг нападающий «Барселоны» Неймар, стоимость которого по данным центра составляет 210, 7 миллиона евро. На следующей строчке расположился полузащитник «Тоттенхэма» Делле Алли, оцениваемый в 155,1 миллиона. Замыкает тройку еще один представитель «шпор» форвард Гарри Кейн – 153,6 миллиона.

    Неймар − самый дорогой игрок мира, Роналду − вне десятки. Как такое возможно?

    Манчини: «Не могу дождаться встречи с болельщиками «Зенита»

    Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подчеркнул, что очень ждет встречи с поклонниками сине-бело-голубых. Напомним, завтра итальянский специалист будет официально представлен игрокам и болельщикам петербуржцев. «Не могу дождаться встречи с поклонниками «Зенита» в «Ленинград Центре» завтра. Увидимся в 19:00», – написал Манчини на своей странице в твиттере.

    Андре Силва стал игроком «Милана»

    Нападающий «Порту» Андре Силва официально стал игроком «Милана». О сроках соглашения с португальцем пока не сообщается. Ранее сообщалось, что «россонери» заплатят за 21-летнего игрока 28 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне Силва провел 44 встречи, записав на свой счет 21 мяч и восемь голевых передач.

    18 важных трансферов лета, которые уже состоялись

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 13 июня 2017, 07:29

      в место фамилии Аршавин можно вставить любую смысл не поменяется : «Если в 2018 году не будет игрока, равного Стрельцову, то я возьму его в сборную»,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 13 июня 2017, 03:31

      Орлов имел виду сборную ветеранов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Альтер 12 июня 2017, 20:49

      что так дёшево за такие результаты?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11