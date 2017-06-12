Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Неймар − самый дорогой игрок мира, Роналду − вне десятки. Как такое возможно?


    4
    Голосов: 6
    12.06.2017 15:30
    CIES Football Observatory назвала самых дорогих футболистов в мире, но Месси и Роналду нет даже в тройке (Криш вообще вывалился из десятки). Разбираемся, почему.

    CIES Football Observatory − всемирно известный исследовательский центр, работающий с футбольной статистикой. Сегодня на сайте организации вышло исследование стоимости игроков, выступающих в чемпионатах топовой пятерки. CIES опубликовала список из 110 самых дорогих футболистов, но в первой тройке не оказалось ни Лионеля Месси, ни Криштиану Роналду. Вот первая десятка списка (полностью с ним можно ознакомиться тут):

    1. Неймар – 210,7 миллиона евро (25 лет, «Барселона», контракт до 2021 года);

    2. Деле Алли – 155,1 млн (22 года, «Тоттенхэм», до 2022);

    3. Гарри Кейн – 153,6 млн (23 года, «Тоттенхэм», до 2022);

    4. Лионель Месси – 151,7 млн (29 лет, «Барселона», до 2018);

    5. Антуан Гризманн – 150,3 млн (25 лет, «Атлетико», до 2021);

    6. Луис Суарес – 140,8 млн (30 лет, «Барселона», до 2021);

    7. Поль Погба – 134,3 млн (24 года, «Манчестер Юнайтед», до 2021);

    8. Гонсало Игуаин – 120,2 млн (29 лет, «Ювентус», до 2021);

    9. Эден Азар – 117,2 млн (26 лет, «Челси», до 2020);

    10. Пауло Дибала – 115,3 млн (23 года, «Ювентус», до 2022).

    Как видим, Роналду пропал не то что из первой тройки, а из первой десятки − португалец расположился на одиннадцатом месте (112,4 млн евро, 32 года, «Реал», контракт до 2021 года). Почему так? Все очень просто: CIES основывает свои данные не только на персональных возможностях игрока, но и обращает особое внимание на то, что указано в скобках: возраст; клуб, за который выступает футболист; срок действующего контракта. Роналду уже немолод: на его фоне 22-хлетний Деле Алли с контрактом до 2022 года выглядит предпочтительнее.

    Что касается Месси, то его заниженная стоимость объясняется не возрастом (он все-таки моложе Криша на пару лет), а сроком действующего контракта с «Барсой», который совсем скоро закончится. Нет сомнений, что, когда Месси подпишет новое соглашение с клубом, его акции тут же взлетят и обойдут Кейна с Алли.

    А вот обойти Неймара в обозримом будущем не получится ни у кого; бразилец имеет идеальное совпадение факторов: ему всего 25 лет, он играет на космическом уровне в одной из лучших команд мира и подписал контракт до 2021 года. Если у вас есть сомнения, кто возьмет «Золотой мяч» после падения эпохи Месси и Криштиану, то не сомневайтесь: это будет Неймар.

    Килиан Мбаппе, о котором все сейчас говорят, расположился на восемнадцатом месте: CIES оценила его в 92,6 миллиона. Виной заниженному ценнику, опять-таки, срок действующего контракта − он у Мбаппе до 2019-го.

    Что еще почитать:

    Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира. На чем он зарабатывает?

    За что надо любить Алексиса Санчеса

    18 важных трансферов лета, которые уже состоялись

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +83

      Alan_15 13 июня 2017, 23:46

      Роналду вообще не должно быть в этом списке ! Он - КОРОЛЬ !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 13 июня 2017, 14:15

      На тему сухой статистики есть прекрасный фильм с Бредом Питом "Человек, который изменил мир".... Да сборные показатели средних игроков в длинном турнире могут дать суммарный результат, но... Чемпионские турниры, кубки - это воплощение результатов действительно ценных игроков..... Статистика не заменит ИГРУ.... Не раскроет игрока в целом в отдельновзятом турнире... Перед чемпионским сезоном на Варди многие поставили крест - по показателям...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      LIO1987 13 июня 2017, 08:51

      Бреееед!!! Зачем вообще такой рейтинг и за что его составители деньги получают???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1130

      petr69 12 июня 2017, 22:30

      Никто из первой десятки не принес столько пользы для клуба в этом сезоне,- сколько это сделал для Реала Роналду

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Знойный Яйцегрыз 12 июня 2017, 21:56

      утка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      bayern06 12 июня 2017, 21:55

      а как пухлик оказался, аш на восьмом месте

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 12 июня 2017, 20:31

      Рейтинг бред.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      bakha23 12 июня 2017, 18:12

      ПОЛНЫЙ БРЕД

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      vanchope34 12 июня 2017, 17:27

      Шляпа!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 12 июня 2017, 16:43

      Не верится мне в такое объяснение. Как же тогда например Игуаин 29 лет (до 2021) стоит дороже, чем Дибала 23 года (до 2022)?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Viruss28 > xColaz 12 июня 2017, 17:14

      Да сомнительный рейтинг!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > xColaz 12 июня 2017, 19:48

      вот такие рейтинги бывают... бывает и бельгия - топ1 среди сборных :)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      Said_ > xColaz 12 июня 2017, 20:26

      Стоят они примерно одинаково, контракт с разницей в год... Существенное различие между классом игроком на сегодня очевидно, а возраст Дибалы компенсирует это немного.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11