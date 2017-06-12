Медведев – в «Локомотиве», Андре Силва – в «Милане». Дайджест событий дня

«Ювентус» отказал «Челси» в приобретении Сандро за 60 миллионов

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро останется в своей нынешней команде. Туринский клуб отклонил очередное предложение по игроку. «Челси» был готов отдать за него 60 миллионов евро.

В руководстве «Краснодара» назвали бредом информацию о новом контракте Гранквиста с зарплатой 4 миллиона в год

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что «быки» не предлагали защитнику Андреасу Гранквисту двухлетний контракт с годовым окладом в 4 миллиона евро.

«Эта информация – бред. Другого слова я подобрать не могу. Это и близко не соответствует действительности. Во-первых, мы не предлагаем двухлетний контракт, во-вторых, не предлагаем 4 миллиона евро в год. У Андреаса еще год контракта, он продолжает его выполнять, у нас нормальные отношения», – сказал Хашиг.

Орлов: «Черчесов сказал, что может взять Аршавина в сборную России на ЧМ-2018»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может пригласить в национальную команду полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина на домашний чемпионат мира-2018.

«Что касается Аршавина, то я месяца полтора-два назад спросил о нем у Станислава Черчесова. Он сказал: «Если в 2018 году не будет игрока, равного Аршавину, то я возьму его в сборную», – отметил Орлов.

«Футбол в Казахстане теперь популярнее». Что творит Аршавин в «Кайрате»

Медведев перешел в «Локомотив»

Бывший голкипер «Ростова» Никита Медведев перешел в «Локомотив». Напомним, что донскую команду он покинул как свободный агент. Контракт с московским клубом рассчитан на три года. В прошедшем сезоне Медведев сыграл в 22 матчах «Ростова» во всех турнирах, пропустив 16 голов и 11 раз сыграв на ноль.

CIES Football Observatory назвала Неймара самым дорогим футболистом в мире, Месси и Роналду не попали в первую тройку

Исследовательский центра CIES Football Observatory опубликовал свой список самых дорогих игроков на сегодняшний день. Возглавляет рейтинг нападающий «Барселоны» Неймар, стоимость которого по данным центра составляет 210, 7 миллиона евро. На следующей строчке расположился полузащитник «Тоттенхэма» Делле Алли, оцениваемый в 155,1 миллиона. Замыкает тройку еще один представитель «шпор» форвард Гарри Кейн – 153,6 миллиона.

Неймар − самый дорогой игрок мира, Роналду − вне десятки. Как такое возможно?

Манчини: «Не могу дождаться встречи с болельщиками «Зенита»

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подчеркнул, что очень ждет встречи с поклонниками сине-бело-голубых. Напомним, завтра итальянский специалист будет официально представлен игрокам и болельщикам петербуржцев. «Не могу дождаться встречи с поклонниками «Зенита» в «Ленинград Центре» завтра. Увидимся в 19:00», – написал Манчини на своей странице в твиттере.

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Андре Силва стал игроком «Милана»

Нападающий «Порту» Андре Силва официально стал игроком «Милана». О сроках соглашения с португальцем пока не сообщается. Ранее сообщалось, что «россонери» заплатят за 21-летнего игрока 28 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Силва провел 44 встречи, записав на свой счет 21 мяч и восемь голевых передач.

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18 важных трансферов лета, которые уже состоялись