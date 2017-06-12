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  • Медведев – в «Локомотиве», Андре Силва – в «Милане». Дайджест событий дня

Медведев – в «Локомотиве», Андре Силва – в «Милане». Дайджест событий дня

«Ювентус» отказал «Челси» в приобретении Сандро за 60 миллионов

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро останется в своей нынешней команде. Туринский клуб отклонил очередное предложение по игроку. «Челси» был готов отдать за него 60 миллионов евро.

В руководстве «Краснодара» назвали бредом информацию о новом контракте Гранквиста с зарплатой 4 миллиона в год

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что «быки» не предлагали защитнику Андреасу Гранквисту двухлетний контракт с годовым окладом в 4 миллиона евро.

«Эта информация – бред. Другого слова я подобрать не могу. Это и близко не соответствует действительности. Во-первых, мы не предлагаем двухлетний контракт, во-вторых, не предлагаем 4 миллиона евро в год. У Андреаса еще год контракта, он продолжает его выполнять, у нас нормальные отношения», – сказал Хашиг.

Орлов: «Черчесов сказал, что может взять Аршавина в сборную России на ЧМ-2018»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может пригласить в национальную команду полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина на домашний чемпионат мира-2018.

«Что касается Аршавина, то я месяца полтора-два назад спросил о нем у Станислава Черчесова. Он сказал: «Если в 2018 году не будет игрока, равного Аршавину, то я возьму его в сборную», – отметил Орлов.

«Футбол в Казахстане теперь популярнее». Что творит Аршавин в «Кайрате»

Медведев перешел в «Локомотив»

Бывший голкипер «Ростова» Никита Медведев перешел в «Локомотив». Напомним, что донскую команду он покинул как свободный агент. Контракт с московским клубом рассчитан на три года. В прошедшем сезоне Медведев сыграл в 22 матчах «Ростова» во всех турнирах, пропустив 16 голов и 11 раз сыграв на ноль.

CIES Football Observatory назвала Неймара самым дорогим футболистом в мире, Месси и Роналду не попали в первую тройку

Исследовательский центра CIES Football Observatory опубликовал свой список самых дорогих игроков на сегодняшний день. Возглавляет рейтинг нападающий «Барселоны» Неймар, стоимость которого по данным центра составляет 210, 7 миллиона евро. На следующей строчке расположился полузащитник «Тоттенхэма» Делле Алли, оцениваемый в 155,1 миллиона. Замыкает тройку еще один представитель «шпор» форвард Гарри Кейн – 153,6 миллиона.

Неймар − самый дорогой игрок мира, Роналду − вне десятки. Как такое возможно?

Манчини: «Не могу дождаться встречи с болельщиками «Зенита»

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подчеркнул, что очень ждет встречи с поклонниками сине-бело-голубых. Напомним, завтра итальянский специалист будет официально представлен игрокам и болельщикам петербуржцев. «Не могу дождаться встречи с поклонниками «Зенита» в «Ленинград Центре» завтра. Увидимся в 19:00», – написал Манчини на своей странице в твиттере.

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Андре Силва стал игроком «Милана»

Нападающий «Порту» Андре Силва официально стал игроком «Милана». О сроках соглашения с португальцем пока не сообщается. Ранее сообщалось, что «россонери» заплатят за 21-летнего игрока 28 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Силва провел 44 встречи, записав на свой счет 21 мяч и восемь голевых передач.

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18 важных трансферов лета, которые уже состоялись

Локомотив Милан Россия Краснодар Ювентус Челси Зенит Аршавин Андрей Гранквист Андреас Неймар Кейн Гарри Сандро Алекс Медведев Никита Алли Деле Силва Андре Манчини Роберто
Комментарии (3)
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Альтер
1497289788
что так дёшево за такие результаты?
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igormaddog
1497313886
Орлов имел виду сборную ветеранов!
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giluxa1963
1497328196
в место фамилии Аршавин можно вставить любую смысл не поменяется : «Если в 2018 году не будет игрока, равного Стрельцову, то я возьму его в сборную»,
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