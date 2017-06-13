Секреты Блог-лиги. Как написать текст, который прочитают все

«Бомбардир» дает несколько советов о том, как стать звездой сайта и даже заработать немного денег.

Правильно выбирайте тему

Русский футбол или европейский, современность или ностальгия по ретро, дорогие трансферы или аналитика игры финалистов Лиги чемпионов. Вы можете выбирать абсолютно любую тему. Главное − помните несколько вещей.

— Тема должна быть интересна широкой аудитории. Необязательно всегда брать вечные тренды и ловить легкий хайп на популярных именах. Но содержание вашего поста должно быть интересно кому-то кроме вас и десятка ваших приятелей.

— Обращайте внимание, о чем говорят люди. Потом подумайте, что волнует конкретно вас. И отберите те темы, что попадут в обе категории. Например, протокольный рассказ о том, как провел сезон ивановский «Текстильщик», вряд ли заинтересует кого-то даже в самом Иваново. А вот разбор про команду «Арарат», которая внезапно появилась в Москве при поддержке армянской диаспоры и сейчас активно скупает звезд, выглядит интересным далеко за пределами столицы.

— Помните, что звезды и громкие названия не гарантируют успеха. Можно выпустить пост про никому неизвестную историю из Африки, но подать ее так увлекательно, что это станет хитом. Не бойтесь рассказывать то, до чего еще никто не добирался.

— Ваш пост всегда должен давать обсуждению темы что-то новое. Не имеет смысла быть тысячным человеком, который напишет, почему сборная России плохая или почему ФК «Краснодар» хороший. Если вы берете популярную тему, подумайте, будете ли вы в ней выделяться, а не растворяться. Неожиданная точка зрения, новый взгляд на проблему, дополнение к сказанному − все это хорошо.

— Не бойтесь экспериментов. Расширяйте рамки. Выпускайте посты в стихах, рисуйте комиксы про любимого футболиста, проводите параллели с другими сферами. Футбол − часть огромной массовой культуры, поэтому она должна взаимодействовать с другими общественными увлечениями. Например, победитель майского сезона блог «Мирон Карелин» любит сравнить футбол с русским рэпом.

— Не отставайте от времени. Обзоры матчей в 2017 году − музейный объект. Как и всякие пустые рейтинги или подборки фотографий с женами футболистов. Это потаскано, серо и давно не вызывает эмоций.

— Высказывайтесь. В этом плюс блогера перед целым изданием − он может позволить себе выражать мнение и быть свободным от всяких корпоративных игр. Смелее пишите о том, что вам нравится или не нравится, что вы думаете и чем хотите поделиться с миром. Если вы думаете, что ваше мнение никого не волнует, это не так. Мнение, которое написано грамотно, стильно и с хорошей аргументацией увлекает, даже если автора до этого никто не знал. Блог-лига «Бомбардира» не получает денег от конкретных клубов, не связана с теневыми интересами инвесторов и не получает господдержку в обмен на правильные слова. И мы рады даже тем, чья точка зрения на вопрос отличается от нашей. Так что говорите все, что не нарушает законодательства РФ, не призывает к общественно опасным вещам и не несет прямых оскорблений для кого-либо.

—Будьте искренними. Не делайте посты о том, что хорошо читается, но вам на самом деле неинтересно. Вы обманете «Бомбардир» и попадете на главную, но вы никогда не обманете читателей. Они заметят, что вы выдавливаете из себя увлеченность темой и все поймут. От вашей работы останется неприятный осадок. Не относитесь к Блог-лиге как к работе или жесткому соревнованию. Будьте собой и получайте удовольствие − мы все здесь за этим.

Найдите свою форму

Вас должны запомнить и каким-то способом находить в толпе других блогеров. Поэтому важно сразу создать свой индивидуальный образ.

— Заимствовать у любимых авторов какие-то фишки − это естественно и нормально. Бездумно копировать стиль практически полностью − глупо и обреченно. Будьте оригинальны, и сразу начнете вызывать интерес.

— Подумайте, в чем вы сильны. Кто-то разбирается в тактике. Кому-то легко даются сюжеты. Для кого-то понятен спортивный менеджмент и бизнес-стратегии футбольных клубов.

— Посмотрите, какие форматы вам нравится делать больше всего и что из этого заходит аудитории. Допустим, блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» часто выпускает популярные тесты, а все тот же «Мирон Карелин» пишет короткие, но резонансные колонки, под которыми собираются десятки горячих комментариев.

— Меняйтесь. Выбрав один формат, нельзя оставаться в нем постоянно. Довольно скоро это наскучит и вам, и вашим читателям. Сделали пять мнений? Создайте фотогалерею. Выпустили пять крутых историй? Теперь разбавьте ленту аналитикой. Постоянно удивляйте тех, кто следит за вашим блогом.

Следите за оформлением. Серьезно, это очень важно

Прежде, чем спрашивать, почему ваш пост не выносят на главную, задумайтесь: возможно, он коряво оформлен. Вот список самых популярных бед.

— Заголовок. Он должен быть простым понятным. Никаких каламбурных фраз, никаких пространных словосочетаний с приветом из газет двухтысячных. Из заголовка должно быть понятно: а) о чем именно текст, б) почему он может быть интересен. Никаких точек в конце, восклицательных знаков или томных многоточий.

На скриншоте ниже − пример того, как не надо:

— Фотографии. Следите за качеством фото и помните, что в идеале каждая иллюстрация находится в тексте не просто так. А еще источники фото хорошо бы подписывать − достаточно одной строчки в конце материала с перечислением всех сайтов. Подсказка: лучшие места с бесплатными и открытыми фотобанками − официальные сайты клубов и федераций. В России отличные сайты в этом отношении у «Зенита», «Локомотива», РФПЛ. А если возникнут сложности, вы всегда можете написать нам и попросить редакторов о помощи.

— Абзацы. Текст, написанный одним сплошным абзацем, усыпляет через 20 секунд. Поэтому обязательно дробите свое полотно на отрезки − так текст легче читается, а его содержание лучше усваивается. И, пожалуйста, не выравнивайте текст по ширине. Пост в блоге не курсовая работа.

— Грамотность. Орфография и пунктуация −это те обязательные мелочи, невыполнение которых убьет все ваши идеи. Текст, где не расставлены запятые, допущены ошибки в безударных гласных или не стоят кавычки у названий клубов, сразу выглядит не как солидный материал, а обычный комментарий.

О чем еще надо помнить

— Регулярность важна. Чтобы собрать пару тысяч просмотров, хватит и одного поста. Чтобы выиграть сезон Блог-лиги, запомниться читателям или стать звездой, нужны постоянные усилия. Установите для себя примерный график выхода материалов и старайтесь его не нарушать. Оптимальная частота − не реже одного раза в неделю. Но можно хоть каждый день, если это не сказывается на качестве.

— Общайтесь. Отвечайте на комментарии под вашими материалами, обсуждайте их с другими блогерами и вообще будьте активными. Это хорошая возможность показать, что вам интересна аудитория и вы делаете свои посты для нее.

— Продвигайтесь сами. Если злобные редакторы «Бомбардира» не хотят ставить ваш материал на главную, чтобы он собирал просмотры − идите в обход. Кидайте ссылку на свой текст на личные страницы в соцсетях, разные тематические страницы клубов или фанатские форумы. Недавно один наш блогер без выноса материала на главную «Бомбардира» собрал для своего теста о статистике игроков «Ливерпуля» больше трех тысяч просмотров (это тот приятный рубеж, когда счетчик просмотров из зеленого окрашивается в оранжевый), потому что ссылку на его тест опубликовал крупный паблик для фанатов «красных» вконтакте.

— Будьте упорными. Редко кому удается схода получить кучу внимания. Обычно всем нам приходится долго пробовать, искать себя и выпускать материал с уверенностью, что он никому не нужен. Просто верьте в себя − и рано или поздно обязательно прорвет.

За обратной связью, ответами на вопросы и общением стучитесь на blogs@bombardir.ru. Мы всем рады.

Удачи!

Блог «Мирон Карелин» стал победителем майского сезона Блог-лиги