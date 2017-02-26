«Ночую у своих друзей-анархистов в книжном магазине». Самый необычный болельщик Франции, который вас покорит

Каждую неделю после обеда Поль Капьетто спускается с горы Сен-Мартен-Везюби. Летом садится на велосипед, зимой – едет на лыжах. Но постоянно путает времена года и поэтому иногда усердно рыхлит снег на велике, удивляя и веселя туристов, приехавших на горнолыжные альпийские курорты. Спустившись, Капьетто сразу направляется на окраину Ниццы в район Сант-Исидор, поближе к стадиону своего любимого клуба.

За несколько километров до «Альянц Ривьеры», домашней арены «Ниццы», Капьетто приветливо улыбается прохожим, а те дружелюбно кивают ему в ответ. Окно проезжающего мимо «Рено» открывается, из него высовывается молодой парень в красно-черной футболке.

− Привет, Пастух! Подвезти? – кричит парень, приветливо выкинув вверх руку.

− Добрый вечер! Спасибо, доберусь сам, − весело отвечает Капьетто и кивает на свой велосипед. Он ускоряется и уже через пару минут доезжает до стадиона.

Бросив велик на лужайке, Капьетто достает из рюкзака красно-черный плащ, повязывает его на спине и садится на скамейку перевести дух после долгой езды.

Его узнает группа болельщиков «Ниццы».

− Пастух, Пастух! Можно с тобой сфотографироваться?

− Конечно, друзья! – Капьетто тут же вскакивает и без намека на усталость бежит к болельщикам. После парочки селфи он жмет каждому руку и опять убегает. На этот раз к большому дереву.

Забравшись на него, Капьетто ждет начала игры. Когда команды выходят на поле, он лезет еще выше и вскидывает руки вверх, приветствуя стадион. Ветер развивает его красно-черный плащ, а солнце греет счастливое лицо. Капьетто кричит: «Вперед, «Ницца»! Да здравствует Франция! Да здравствует Гарибальди!»

Те, кто давно знают Капьетто, рассказывают, что он всегда был эмоционально неустойчивым. У него есть семья: двое детей, брат и сестра. Ничего больше о личной жизни Поля неизвестно.

«Я прожил тысячу жизней», − сказал однажды Капьетто французскому журналисту. Вообще он любит давать интервью. Из них мир узнал, что Пастух долгое время работал лыжным инструктором. Он даже учил кататься нынешнего вратаря французской сборной Уго Льориса, когда тот был еще ребенком. Льорис поменял лыжи на бутсы, но Капьетто не перестал следить за ним и до сих пор старается смотреть все матчи «Тоттенхэма».

Двадцать лет назад Капьетто сломал ногу, закончил с тренерством и стал Пастухом. Нет, овец он не пас, «Пастух» − кличка, которой его наградили болельщики «Ниццы» за преданность и любовь к клубу. За последние 20 лет Капьетто не пропустил практически ни одного домашнего матча своей команды.

Раньше он действительно смотрел футбол, сидя на дереве у стадиона. Потом клуб пригласил его на трибуну, а в ноябре прошлого года официально поздравил с 70-летием. На матче с «Бастилией» Пастух получил футболку с номером 70 из рук президента «Ниццы». Стадион в это время пел: «С днем рождения, Пастух!»

В 2010 году Пастух очень хотел, чтобы сборная его страны выиграла чемпионат мира. С лыжами под мышкой (а иногда прямо в них) он ехал в Тинь, где тренировались французы. Пробравшись на базу, Пастух хотел предложить Рибери и Блану поиграть в знаменитую французскую игру петанк, но его бесцеремонно выпроводили.

Пастух не обиделся и активно заводил трибуны, когда сборная играла в Ницце товарищеский матч с Арменией. Французы победили 4:0.

Может, в сборной Пастуха так и не поняли, но для своего клуба он стал настоящим талисманом, и с этим вряд ли кто-то станет спорить. Его трудно назвать блестящим оратором, он часто говорит бессвязные слова, внезапно кричит, размахивает руками или куда-то убегает. Но «орлятам» (именно так называют себя болельщики «Ниццы») наплевать. Пастух давно очаровал их добродушием и преданностью.

Французские журналисты часто спорят о загадочной личности Капьетто. Одни называют его «художником, взорвавшим реальность» и вместе с ней наше банальное представление о культуре боления. Другие – считают обычным фриком, повернутым на футбольной теме.

В декабре корреспондент газеты «Утренняя Ницца» встретил Пастуха (вместе с лыжами и велосипедом) в Париже на матче «орлов» с ПСЖ. На вопрос удивленного журналиста, что Капьетто здесь делает и где живет, тот ответил: «Все в порядке, я ночую у своих друзей-анархистов в книжном магазине».

В этом весь Пастух. «Ницца», кстати, в том матче дважды забила и вытащила ничью.

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