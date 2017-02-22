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  • «Этим летом мама молилась, чтобы ему позволили вернуться в «Ювентус». Как Куадрадо покорил лучшую команду Италии

«Этим летом мама молилась, чтобы ему позволили вернуться в «Ювентус». Как Куадрадо покорил лучшую команду Италии

Новая расстановка

В «Фиорентине» Хуан был звездой Серии А. Начинающей, но очень перспективной. После неудачной командировки в Англию он вернулся в Италию и очень подошел команде Аллегри. В сезоне-2015/16 в 40 матчах Хуан забил 5 голов и отдал 8 передач. В новом сезоне уже провел победные мячи в ворота «Интера» и «Лиона» и отдал 5 результативных пасов. В сравнении с первым сезоном в «бьянконери» Хуан увеличил как качество игры, так и количество успешных матчей.

Часто используемая схема прошлого сезона с 3-5-2 слишком напоминала эпоху Конте и не совсем подходила Куадрадо. Он слабее Лихтштайнера в отборе, плох в воздухе и теряет позицию сзади. Теперь, когда за спиной защитник, он может оставаться в атаке. Игрок добавляет скорости правому краю и остается чуть впереди швейцарца для бега в свободную зону. Важность игрока подчеркивает генеральный директор Беппе Маротта: «Хуан в аренде, но он и его универсальность нужны команде. Он играет по-другому, в сравнении с нашими полузащитниками. Куадрадо очень поможет нам, и мы рады игроку с такими возможностями».

Новая расстановка, используемая Аллегри (4-2-3-1) в последних семи играх, дала стопроцентный результат. Перед серией из побед, тренер использовал различные тактические построения: 4-3-1-2, 4-3-2-1, 4-3-3, 3-1-4-2. Куадрадо пробовался на позиции под нападающим, вторым форвардом или левым полузащитником. Конечно, лучше всего себя чувствовал игрок на правом фланге. Перемещения с Дибалой, взаимодействие с Игуаином и Лихтштайнером не выглядели хуже левого фланга с Алексом Сандро и Манджукичем.

В процессе работы с Аллегри Хуан прибавил в тактике: теперь он лучше работает, например, на подборах мяча (гол «Интеру») или при освобождении зон для нападающих (гол «Милану»). Вместо привычных обводок один в один Куадрадо ищет возможность отдать мяч, имея при этом по-прежнему высокий процент успешного дриблинга.

Стиль игры

Куадрадо отправился в «Ювентус» в трехгодичную аренду. Подобные соглашения в современном футболе используются редко, но тут с выбором угадали обе стороны. Куадрадо не подошел Моуриньо, а Конте в «Челси» остановился на Мозесе. Сейчас в Лондоне нигериец − твердый игрок основы, а Хуан наворачивает километры по флангу «Ювентуса».

У колумбийца отличное взаимопонимание с Дибалой. После шикарного гола «Милану», эти двое сообразили гол для Игуаина в матче с «Кальяри». Сыграв головой на своей половине поля, Куадрадо отправился в забег по флангу, опережая защитников. Почти упав, отдал передачу на Пауло, который выдал голевой пас. В Италии у него больше шансов делать подобные забеги по флангу, чем в Англии. Английский футбол более плотный и жесткий − итальянцы дают играть свободнее. Главный урок неудачного выезда в АПЛ: хрупкому колумбийцу и его стилю Серия А подходит намного лучше.

Одна из особенностей игры Куадрадо – заработанные фолы. Ложные замахи и финты часто приводят к нарушению правил, что для «Ювентуса», любящего использовать стандарты, очень полезно. Свои недостатки в виде борьбы в воздухе игрок реализует в отборе мяча. Теперь Куадрадо часто стелется в подкатах, что ранее для него было не характерно.

Молитвы матери

«В «Челси» он продолжал улыбаться, но на самом деле был выключен. Этим летом я молилась, чтобы ему позволили вернуться в «Ювентус». Здесь ему помогает то, что в команде много южноамериканцев», − рассказывала Марсела – мама игрока.

В том, что Кудрадо вернется в «Ювентус», сомнений не было. Единственной проблемой было договориться с «Челси». Теперь «бьянконери» в любой момент могут выкупить колумбийца за 25 млн. Для сравнения: столько «Барселона» дала за Юмтити.

Гибкость тренера и его желание изменить схему игры команды в новом сезоне показали слабые места команды. Проигрыш «Фиорентине», «Интеру», «Милану» и в особенности «Дженоа» указали на главный недостаток – медленный переход в атаку и отсутствие решений при плохом начале матча. «Ювентус» продолжал держать мяч, но толку от этого было немного. Аллегри готов меняться, следом за собой он меняет и Куадрадо.

Тренер значительно укрепил фланги за последние несколько лет. Бывают изменения в позиции колумбийца, как в матче с «Палермо», например. Правый край забирает себе молодой Пьяца, а налево уходит Куадрадо. Даже при перемещениях в линиях колумбиец остается на поле. Это явственно показывает значимость игрока в глазах тренера.

Главной проблемой Хуана может быть спад формы. Такое уже было в «Юве», когда игрок сел на скамейку в 2016 году. Если удастся поддерживать высокий уровень игры, и Аллегри никуда не уйдет (привет «Арсеналу») – впереди у Куадрадо еще много побед.

Италия. Серия А Италия Ювентус Челси Фиорентина Куадрадо Хуан Дибала Пауло Моуринью Жозе Аллегри Массимилиано
Комментарии (5)
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agil
1487665224
состав у юве один из лучших в европе...атака супер... дибала растет на глазах... а буфонище он и есть буфонище
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aimer1988
1487668870
Английский футбол более плотный и жесткий? Походу кто-то серию А не смотрит. Английский футбол более быстрый. И быстрый он как раз из-за невысокой плотности. Серия А же наоборот самая плотная лига, тут за счет тактики даже аутсайдер никакого пространства не даст
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Аристократ Олжик
1487711422
Юве разбил супер троицу Кьеллини - Бонуччи - Барцальи . . .
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Make25
1487844025
Молодец что не сдается
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vasiok74
1488640739
Куадрадо пришелся ко двору.заиграл в Юве.
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