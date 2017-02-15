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  • «У меня нет иллюзий и мне нечего терять». Английский учитель, который забивает больше Месси и настроен на Премьер-лигу

«У меня нет иллюзий и мне нечего терять». Английский учитель, который забивает больше Месси и настроен на Премьер-лигу

Дену Вествуду уже 25, и считается, что в таком возрасте сложно стать профессиональным футболистом. Исключений было немного: Джейми Варди, Рики Ламберт, Андре Грей. С последним Вествуд когда-то занимался в школе «Вулверхемптона». Но постепенно у парня пропадал интерес к футболу и он был настроен играть только в воскресной лиге. «Вулвз Спортинг» предложили попробовать «последний раз» в десятом дивизионе. Ден согласился и потом сделал то, что не подвластно даже Месси в компьютерной игре – пять хет-триков в пяти матчах.

В детстве Вествуд играл в «Порт Вейле» и «Бертон Альбион». После разочарования в своeм футбольном будущем, Ден устроился на офисную работу и поступил в университет. В те годы ему сложно было адаптироваться к жесткому футболу со взрослыми дядьками, а карьера преподавателя выглядела достойно и перспективно. «Я был хорошим молодым футболистом. У меня ушло много времени на то, чтобы понять, как играть против защитников, которые намного старше и опытнее. Они могли прибить меня, если бы захотели. Я подумал, что это все не для меня и решил играть по воскресеньям для своего удовольствия», − рассказывает о своем прошлом футболист.

В школе ученики удивлялись, как их преподаватель физкультуры играет в футбол. Вместе собирали газетные вырезки и спрашивали: «Как можно делать такое и одновременно быть нашим учителем? Вы же старый для игр!». Зато Дена поддерживают болельщики команды и близкие – отец Адриан и девушка Нардия. «Я не скажу, что уровень десятого дивизиона легче простых матчей по воскресеньям. Я уверен, что справлюсь и хочу попробовать себя», − говорит Вествуд.

Раньше он выступал за другой клуб лиги − «Спортинг Хальса», но такой героической результативности не делал. Поэтому когда однажды он улетел в отпуск в Хорватию, то по возвращению обнаружил, что его место в нападении занято другим. Тогда ему и предложили перейти в «Вулверхэмптон Спортинг». Много позже новый тренер Дена жаловался и жалел, что они не нашли друг друга раньше.

Местные считают, что Ден заслужил мировой рекорд Гинесса. Первым его поставил Масаси Накаяма, оформивший четыре хет-трика в четырех матчах, выступая за «Джубило Ивата» в Японии. Через 18 лет его достижение превзошел хорватский нападающий Стипе Лучянич, который параллельно работал на пивоваренном заводе в Осиеке. Результат Дена комитет Книги Гинесса пока не фиксирует из-за низкого статуса лиги Вест Мидланд.

Не ограничиваясь установлением рекордов, Ден обратился к профессиональному футбольному агентству. Возглавляет его бывший нападающий «Лестера» и «Астон Виллы» Джулиан Джоаким − тоже очень яркий персонаж. Поигравший за ворох клубов Джоаким в свои 42 продолжает играть. Выступает он в лиге центрального Мидланда за «Ньюварк Таун». Параллельно помогает футболистам с развитием карьеры. Мало кто из низших лиг когда-нибудь обращался в подобное агентство, но Вествуд решился.
«Я подумал, почему бы не обратиться. У меня нет иллюзий и мне нечего терять. На нашем уровне необычно, что у кого-то есть агент и с ним подписан контракт. Многим непонятно, что они могут или не могут делать», − рассказывает футболист.

Внешне похожий на Лорана Косельни, Вествуд отличается выбором позиции на поле. Его сравнивают с Энди Кэроллом по количеству голов, забитых головой. Но самым сильным качеством футболист считает скорость. По игровым характеристикам «ВЭсти», как прозвали его игроки, напоминает Ван Нистелроя. Ден не забывает о людях, с чьей помощью он забил столько голов. Выделяет он друга Анджело Франко, действующего под нападающим в команде. Давние друзья, как на поле, так и за его пределами наладили отличное взаимопонимание.

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Ден болеет за «Манчестер Юнайтед» и мечтает о Премьер-лиге. В этом сезоне игрок уже забил 54 гола в своей лиге. Поэтому британские газеты активно посвящают ему материалы, а знаменитый Иан Райт, пробившийся из воскресной лиги в «Кристал Пэлас», а далее в «Арсенал» и сборную Англии, в эфире радио BBC дает Вествуду советы: «Не пытайся изменить себя и свой стиль игры. Желание понравиться в новом клубе может изменить твою игру. Выйди на поле и покажи, как ты смог забить столько голов», – считает знаменитый футболист.

«Защитники будут намного лучше. Но я не могу сказать, могу ли я играть на этом уровне, пока не попробую. Возможно, нынешний уровень – максимум для меня. Я хочу узнать это и дойти так высоко, как смогу» – размышляет о своих перспективах сам Ден.

Англия. Премьер-лига Англия
Комментарии (1)
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ROOSHAN
1487187891
54 гола... ВАУ !!! Не всем удаётся забить столько. Настоящий талант.
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