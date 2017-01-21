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  • «Он похож на скаковую лошадь». Что творит наследник Ширера, которого выгнали из «Арсенала»

«Он похож на скаковую лошадь». Что творит наследник Ширера, которого выгнали из «Арсенала»

Плотник-любитель

В 19 лет Дуайт Гэйл чувствовал себя счастливым. Получив зарплату в 200 фунтов в неделю, он начал работать плотником. Время в заведении, подобном нашему ПТУ, прошло не зря. О футболе в те годы англичанин уже не задумывался. Проведя детство в академии «Арсенала», еще будучи 12-летним подростком Дуайт закончил с игрой по совету тренеров клуба. «Ты ничего не можешь, потому что слишком маленький», – высказали форварду перед отчислением. Эти слова так впечатлили Гэйла, что он не стал даже пытаться попасть в другие команды.

«Попробуйся в «Станстед»! Ты же любишь играть», – настраивал Дуайта его друг, отец которого работал в команде главным тренером. Отыгравший во дворе семь лет Гэйл согласился, хотя вряд ли видел в этой затее какие-то перспективы. Еще и рабочий день теперь приходилось часто начинать в пять утра.

Выступать на любительском уровне в девятом английском дивизионе – это почти тоже самое, что играть в чемпионате области в России. «Станстед» пытался пробиться повыше, а Гэйл попутно явно хотел заниматься чем-то еще. На одной из первых фотографий в его инстаграме сложно узнать в Дуайте будущую звезду. Скорее он похож на накуренного рокера.

Футбольный самолетик

«Я играл за «Станстед» три года, полностью отказавшись от мечты когда-нибудь выступить в Премьер-лиге», – вспоминает форвард. «Станстед» не пустили в восьмой дивизион из-за проблем с финансами, а карьера Гэйла неожиданно пошла на быстрый взлет. Парадоксально, но база клуба «Станстед» находится рядом с аэропортом. Дуайт же свой первый настоящий клуб не забыл, поэтому сейчас празднует почти каждый гол, представляя себя самолетом.

В «Станстеде» форварду удалось забить 69 мячей за два сезона. Про Гэйла говорили, что играет он не слишком стабильно, но нужные голы покрывают все недостатки. В конце сезона 2010/2011 Гэйл по итогам одного из матчей получил небольшую награду. Антураж вокруг награждения больше похож на происходящее в каком-то городском турнире. Гэйл же и правда выглядел маленьким пареньком, в котором сложно узнать настоящего футболиста.

Рекорды и бизнес

Из любительского футбола Гэйла забрал «Дагенхэм энд Редбридж». Повышение получилось сразу до четвертого английского дивизиона, хотя там Гэйлу поиграть почти не дали. В «Дагенхэме» в нападающего не поверили, сослав в скромный клуб «Бишопс-Сторфорд» на две лиги ниже. Аренда получилась такой крутой, что Гэйл установил рекорд клуба по количеству голов за сезон – их набралось 29. «В «Бишопс-Сторфорд» Гэйла было очень тяжело остановить. Мой «Хэрроугейт» в одном из матчей пропустил от него дважды, хотя изначально мне он казался обычным тихим парнем», – рассказывает нынешний тренер «Барнсли» Пол Хеккингботтом, тогда заканчивавший игровую карьеру. Признание от конкурентов к Гэйлу пришло только через несколько лет.

«Дагенхэм», правда, по-прежнему не хотел давать шанс Дуайту, поэтому сбагрил в спасавшийся от вылета «Питерборо». «Этот мальчик действительно собирается стать хорошим игроком. Он быстро учится и понимает партнеров», – восхищался тренер команды Даррен Фергюсон. В «Питерборо» Гэйлу удалось пересечься с талантливым Бераино, которого «Вест Бромвич» тоже воспитывал для Премьер-лиги через аренды. Дуайт Гэйл явно выступил лучше конкурента, однако на командном успехе это не сказалось. «Питерборо» валился вниз, но трансфер Гэйла все-таки выкупил.

Уже тогда в клубе понимали, что на таком игроке можно сделать деньги. «Дагенхэм» получил всего 614 тысяч евро. «Питерборо» потом заработал больше 5 миллионов. В «Кристал Пэлас» искали недорогого и талантливого нападающего в низших лигах, а Гэйл впечатлил скаутов больше всех остальных. Особенно сильно радовался тренер «Кристал Пэлас» Ян Холлоуэй. «Гэйл – прирожденный бомбардир. По манере игры он похож на скаковую лошадь. Верю, что наши денежные вложения в этого парня быстро окупятся его голами», – распинался специалист. Скачок из четвертого дивизиона до Премьер-лиги случился у Гэйла всего за два сезона.

Палач «Ливерпуля»

«Ливерпуль» Брендана Роджерса проиграл чемпионат не в том матче с «Челси», где обидно свалился Стивен Джеррард. Хотя именно так принято считать в мире английского футбола. «Ливерпуль» проиграл чемпионат в игре с «Кристал Пэлас», где упустил победу, выигрывая с разницей в три мяча. На 81-й и 88-й минутах того матча дважды отметился голами Дуайт Гэйл, на тот момент не считавшийся даже твердым игроком основы.

С каждым сезоном в Премьер-лиге Гэйл забивал все меньше. Семь, пять, три мяча – маленького нападающего пробовали на флангах, а когда ставили его в центр, то все равно играли навесами. Закрепиться в «Кристал Пэлас» у Гэйла не получилось. Однако в этом клубе тоже работали люди, знающие принципы бизнеса. О достижениях Дуайта во встрече с «Ливерпулем» различными способами постоянно напоминали. Увидев первые предложения от «Суонси» и «Лестера», «Кристал Пэлас» не стал продавать игрока. Гэйл подписал новый долгосрочный контракт на четыре года, хотя все понимали, что расставание с главным героем ливерпульского чуда – дело времени.

Наследник Ширера

Летом 2016-го Дуайт Гэйл уже фотографировался в футболке вылетевшего из АПЛ «Ньюкасла». В «Кристал Пэлас» же считали деньги, заработанные на продаже игрока ротации. Насчитали 12 миллионов евро. Вряд ли за пять лет до этого выступавший за «Станстед» Гэйл мог мечтать, что за него будут платить так много. В «Ньюкасле» оставили Бенитеса и сменили половину основного состава. Гэйл оказался одним из тех немногих игроков, который уже окупил потраченные на него средства.

Уже в «Ньюкасле» с форвардом произошел забавный случай в ночном клубе. Празднуя день рождения партнера по команде Джамала Ласселса, Гэйл потерял четыре зуба. Игроки перебрали со спиртным и начали обсуждать зарплату. Вступив в перепалку с другими посетителями заведения, Гэйл нарвался больше всех остальных. Один из мужчин мощно пробил ему в челюсть – примерно так, как нападающий обычно бьет по воротам. «Ночь началась хорошо, но потом все вышло из-под контроля. Все были в шоке, когда парень ударил Гэйла и тот упал», – описывал ситуацию источник газеты The Sun.

Зато на поле у Гэйла все хорошо. Поставив цель в 20 голов за сезон, нападающий «Ньюкасла» покорил планку всего за 22 матча. Забивать так много ни у одного из нападающих «сорок» не получалось с сезона 2003/2004. Тогда героем «Ньюкасла» считался легендарный Алан Ширер, а теперь фанаты восторгаются Гэйлом. «Гэйл – очень умный игрок, но он зависим от команды. Если все играют хорошо, то он имеет хорошие шансы на голы», – говорит Рафаэль Бенитес. Титул лучшего бомбардира Чемпионшипа можно отдавать юркому Дуайту прямо сейчас. Там недалеко и до вызова в сборную Англии, где давно искали форварда с подобным голевым чутьем. Даже удивительно, что игрок с такими способностями и богатой карьерной историей никогда не надевал футболку национальной команды.

Залечь на дно в Чемпионшипе. «Астон Вилла», «Кардифф» и другие серьезные английские клубы, которые разваливаются

Англия. Чемпионшип Англия. Премьер-лига Англия Ньюкасл Кристал Пэлас Дагенхэм энд Редбридж Питерборо Юнайтед Гэйл Дуайт
Комментарии (8)
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headvk
1484982450
Удачи
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MrVanes-Zenit
1484987858
Статистика у парня бешеная конечно
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ProstoPolzovatel
1484990474
До уровня сборной Англии - пока рановато...Там уже есть парень "с голевым чутьём" из "Тоттенхема" и играет в последнее время он так, что соперникам только посочувствовать можно...Однако это не принижает заслуги Гейла, поэтому надеемся увидеть его в Премьер-Лиге в следующем сезоне...У Ньюкасла неплохие шансы на выход
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vladimir-7
1484995671
Молодец парень, мал золотник, да дорог.
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Qadji Aleksandr ibn Kosty
1484996268
Было бы интерестно увидеть его в АПЛ да и весь Ньюкасл с Бенитесом во главе уже в след сезоне
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4agaaa
1485010730
Удачи!!! Ждём в АПЛ
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Des79
1485058532
Пора Сорокам возвратится в премьер-лигу!!!!!!!!!!
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