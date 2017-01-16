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    Автогол Рамоса и чудо Йоветича. «Севилья» разбила «Реал» в самом удивительном матче выходных (ВИДЕО)


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    Голосов: 5
    16.01.2017 02:30
    Серхио Рамос сломался под давлением севильских болельщиков. «Реал» прервал беспроигрышную серию, неожиданно сломавшись в концовке. «Бомбардир» рассказывает и показывает севильское чудо, возродившее интригу в испанской Примере.

    Криштиану Роналду реализовал пенальти на 67-й минуте, сравнявшись по забитым мячам с одиннадцатиметровой отметки с Уго Санчесом. Теперь у них по 56 голов с пенальти, но мяч Роналду на этот раз «Реалу» не помог. «Севилья» в концовке матча включилась и выдала феерию, подобную тому, что сотворили мадридцы в кубковой встрече этих команд.

    После ответного матча Кубка Испании «Севилья» требовала наказать за празднование гола Серхио Рамоса. Бывший защитник севильского клуба тогда ответил на выкрики с трибун неприличными жестами, окончательно испортив отношения с фанатами «Севильи». В матче чемпионата Рамос решил оправдаться перед ними, отметившись автоголом на 85-й минуте игры. Это первый гол испанского защитника, который он забил в собственные ворота в Примере.

    Затем был фееричный Йоветич, вырвавшийся из капкана ползущего по таблице Серии А миланского «Интера». В Милане черногорца оставляли в запасе, не давая играть в футбол. В «Севилье» он сразу получил шанс, за который и уцепился. В дебютных матчах за новый клуб Йоветич забил два мяча. Оба влетели в ворота «Реала». Теперь нет сомнений, что арендное соглашение летом точно превратится в полноценную покупку.

    Победная серия «Реала» оборвалась на отметке в 40 матчей. Вылетев из Кубка Испании, «Севилья» может сосредоточиться на чемпионате, где умудрилась вклиниться в борьбу за чемпионство. Когда-то выскочками считали игроков мадридского «Атлетико», которые потом стали третьей силой в испанском футболе. Теперь, кажется, в нем появился еще один клуб, с которым нужно считаться. Проиграл же сегодня не только мадридский «Реал». «Ювентус», возглавляющий таблицу Серии А, умудрился уступить «Фиорентине», добавив интригу в еще один топовый чемпионат.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 16 января 2017, 11:13

      Заслужили болельщики Севильи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 16 января 2017, 09:37

      Не во время (

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      uanilla 16 января 2017, 09:34

      круто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 16 января 2017, 09:16

      севилья заслужила МОЛОДЦЫ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -14

      pfc--cska 16 января 2017, 03:22

      Мpaзь на воротах.

      0
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