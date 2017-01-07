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    «Спартак» будет первым? Нет, только «Зенит». Почему Данни прав, и Питер выиграет чемпионат


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    Голосов: 19
    07.01.2017 19:00
    Данни уверен, что чемпионом будет «Зенит», а не «Спартак». «Бомбардир», к неудовольствию болельщиков красно-белых, вынужден согласиться с португальцем.

    5 очков – не отрыв

    5 очков – не такой серьезный отрыв, чтобы говорить о нем как о неотыгрываемом. Одно поражение «Спартака» – и команда Луческу приблизится к красно-белым на расстояние вытянутой руки. К слову, десять лет назад, в первом чемпионском сезоне «Зенита», «Спартак» уже опережал конкурентов из Северной столицы на 5 очков. Чемпионом тогда стал коллектив Дика Адвоката, а «Спартак» Станислава Черчесова был вынужден довольствоваться серебряными медалями.

    «Спартак» выигрывает свои матчи на зубах, «Зенит» – на классе

    Победы благодаря точным дальним ударам Глушакова – это отлично, но Денис не сможет до бесконечности выручать свою команду в непростых ситуациях. Если «Спартак» выигрывает у «Амкара» благодаря откровенному везению, то «Зенит» делает это играючи просто. В тех случаях, когда команде Луческу «катит», остановить ее не получается ни у одного российского клуба – в чем и могли убедиться «Амкар», «Арсенал», «Рубин» да и тот же «Спартак». Умение выгрызать победы – это прекрасно, но «Спартаку» стоит помнить и том, что зубами можно не только грызть, но и медленно и с удовольствием пережевывать сдавшихся конкурентов.

    Очная встреча показала, кто сильнее

    После игры на «Петровском», закончившейся со счетом 4:2, только и было разговоров, что о судействе Сергея Иванова. Прошло несколько месяцев, страсти улеглись, и теперь стоит признать: арбитраж Иванова не был столь критически ужасен, чтобы реально повлиять на результат. Да, он мог свистнуть фол на Промесе и дать вторую желтую Кришито, однако между этим эпизодом и назначенным в ворота Реброва пенальти прошло достаточно секунд, чтобы разграничить эти ситуации и вообще не искать между ними связи.

    Иванов отсудил не очень здорово, но на итоговом результате это никак не сказалось. «Зенит» победил заслуженно и дал понять, что именно сине-бело-голубые являются фаворитами чемпионской гонки.

    «Спартак» склонен к необъяснимым провалам

    Что случилось со «Спартаком» в Самаре, объяснить трудно. А как забыть домашнее поражение от «Уфы»? Совпадение или нет, но «Зенит» проигрывает только там, где проиграть не зазорно: за 17 матчей у команды Луческу накопилось всего 2 поражения, и оба они пришлись на сложные выезды (Грозный и Краснодар).

    Коллектив Карреры, напротив, способен уйти под воду, шагая даже по толстому льду, свидетельством чему и стал матч против «Крыльев Советов». Такие неожиданные срывы играют на руку «Зениту», который собирает практически все «свои» очки.

    Много шума из ничего

    О грядущем чемпионстве «Спартака» сейчас не говорит только ленивый. Посмотрите новогоднюю «Культ Тура»: Глушакова как только не уламывали пообещать на камеру, что «Спартак» станет чемпионом. Денис оказался благоразумным парнем и ничего обещать не стал, что и правильно: причин уверенно говорить о золотых медалях для красно-белых на данный момент нет никаких. «Спартак» выглядел фаворитом и при Черчесове в 2007-м, и при Карпине в 2009-м, однако в первом случае чемпионство взял «Зенит», во втором – «Рубин».

    Опыт предыдущих лет пугает болельщиков московского клуба: не все старые раны окончательно зарубцевались, и любое (подобное самарскому) поражение может вскрыть заскорузлые гнойники. Данни прав: сезон не закончился, он только начинается. И пока общественность выводит крикливые рулады о первом месте для волшебника Карреры, это первое место может запросто упрыгать в руки хитрого румына Луческу.

    7 людей, которые в новом году сделают русский футбол лучше

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 19
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 29 января 2017, 20:51

      Согласен с Бомбардиром и Данни , мое мнение Зенит станет чемпионов в этом году

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 27 января 2017, 05:19

      Да конечно! Спартак - холера.. И хоть меня до усрачки бесят мамжи, очень большие опасения по поводу красно-белого чемпионства.

      0
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      Рейтинг: +8

      RoM4Ik05 9 января 2017, 15:35

      Здесь ошибочка - "Очная встреча показала, кто сильнее", правильно будет вот как - "Зенит не может, судья поможет!"

      -2
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 > RoM4Ik05 27 января 2017, 08:38

      Какие судья? Вспомни последние очные встречи по 4 -5 мячей залетали спартаку. Да, в этом сезоне они неплохо смотрятся, климат и эмоции в этом большая заслуга 1 места, но Зенит опытней!!! Пускай победит сельнейший!!!

      0
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 9 января 2017, 10:59

      ждать недолго осталось, скоро узнаем

      0
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 8 января 2017, 22:09

      Гена Орлов статью по пьяни накатал)))а статья если често дерьмо!!!

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 8 января 2017, 12:39

      Скоро узнаем

      0
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      Рейтинг: +11242

      alp 8 января 2017, 12:06

      отличная статья. каждое слово - в точку!

      -2
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      Рейтинг: +933

      alll-1 8 января 2017, 12:03

      всем оукб ,а автору отдельно ОУКБ

      -1
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      Рейтинг: +33451

      oyabun > alll-1 8 января 2017, 13:51

      а это чего?

      1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > oyabun 8 января 2017, 14:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в википедии даже есть

      -4
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      Рейтинг: +300

      Zeff > alll-1 8 января 2017, 15:03

      Это вы большое дело сделали, КБ! Даже в википедии умудрились насрать. Молодцы! Это уровень!

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > alll-1 8 января 2017, 15:09

      А тебе отдельно, НКВД рнп.

      -1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > Zeff 8 января 2017, 15:39

      ОУКБ 2 раза ,можешь и 3 раза

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > alll-1 8 января 2017, 15:48

      Молодец! Много букв знаешь.

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > oyabun 8 января 2017, 22:30

      нашел?

      -2
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      Рейтинг: +33451

      oyabun > alll-1 9 января 2017, 10:28

      такое трудно не найти ))) Спасибо! Теперь в курсе..

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > oyabun 9 января 2017, 20:16

      Поздравляю! Теперь ты посвященный в "Орден Дебилов КБ".

      -2
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > Zeff 10 января 2017, 23:03

      ты дятел питерский ,только минусовать умеешь

      -2
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > Zeff 10 января 2017, 23:03

      орден себе в жопу сунь ,как фаеры ваши питерские суют

      -1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > Zeff 10 января 2017, 23:05

      ты и букв не знаешь

      минусы только жмешь

      Отсоси У Красно Белых черт питерский

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > alll-1 10 января 2017, 23:17

      А кто мне, только за сегодня, 25 минусов поставил?
      Дядя Вася? Нет, это ты, любитель ОуКБ.
      Аннуллируй свои минусы, и покончим на этом.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > alll-1 11 января 2017, 01:04

      Ну как знаешь.

      -1
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > Zeff 16 января 2017, 20:54

      и тебе привет

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      Рейтинг: +300

      Zeff > alll-1 16 января 2017, 21:03

      Не захворал ли?

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      Рейтинг: +933

      alll-1 > Zeff 16 января 2017, 21:06

      все норм

      и тебе здоровья

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      Рейтинг: +368

      mik1954 8 января 2017, 10:24

      Возвращайся Мигель !!!

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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 января 2017, 00:41

      Всё правильно! Спартак опять не чемпион.

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      Рейтинг: +933

      alll-1 > Zeff 10 января 2017, 23:15

      ты же дятел

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      Рейтинг: +300

      Zeff > alll-1 10 января 2017, 23:20

      А ты любишь ОуКБ. Дурная привычка.

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