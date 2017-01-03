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    Ибрагимович, ван дер Ваарт, Кавани и другие авторы голов ударом скорпиона


    5
    Голосов: 2
    03.01.2017 16:00
    Генрих Мхитарян и Оливье Жиру задали тренд. Теперь все хотят забивать ударом скорпиона. «Бомбардир» решил вспомнить другие голы, забитые подобным образом.

    Кто: Златан Ибрагимович

    Когда: 2013

    За какой клуб выступал: «ПСЖ»

    Без Златана – никуда. Вот таким шедевром швед порадовал болельщиков «ПСЖ» несколько лет назад:

    Кто: Матузалем

    Когда: 2007

    За какой клуб выступал: «Шахтер»

    Свои герои были и у «Шахтера» – вы только посмотрите, какой гол в ворота Палопа забил Матузалем! Правда, в добавленное ко второму тайму время Палоп нашел, чем ответить.

    Кто: Пабло Эрнандес

    Когда: 2014

    За какой клуб выступает: «Сельта»

    Если и забивать в ворота команды Диего Симеоне, то только так. Другие пути к воротам «Атлетико» обычно отрезаны.

    Кто: Клейтон Хавьер

    Когда: 2011

    За какой клуб выступал: «Металлист»

    Еще один супергол, забитый бразильцем, выступавшим за украинский клуб. Этим прекрасным ударом Хавьер сравнял счет в горячем матче против «Днепра»:

    Кто: Эдинсон Кавани

    Когда: 2011

    За какой клуб выступал: «Наполи»

    На общем плане может показаться, что Кавани забил головой. Но, если присмотреться, то видно, что уругваец сделал это ударом скорпиона. Да еще и в ворота «Ювентуса». Да еще и хет-трик.

    Кто: Рафаэль ван дер Ваарт

    Когда: 2003

    За какой клуб выступал: «Аякс»

    Может быть, именно у ван дер Ваарта учился Ибрагимович. Вот такой гол Златан увидел со скамейки «Аякса» в далеком 2003-м:

    Кто: Генрих Мхитарян

    Когда: 2016

    За какой клуб выступает: «Манчестер Юнайтед»

    Если Златан не забивает сам, то он ассистирует. Желательно – именно таким невероятным голам, на которые способен Генрих Мхитарян:

    Кто: Оливье Жиру

    Когда: 2017

    За какой клуб выступает: «Арсенал»

    Самый свежий шедевр – в исполнении Оливье Жиру. Арсен Венгер уже включил этот гол в список своих самых любимых.

    Удары скорпиона от Мхитаряна и Жиру и еще 10 безумных голов в истории АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Social Anxiety Support
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 5 января 2017, 01:06

      мхитарян

      0
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      Рейтинг: +175

      Seamus 3 января 2017, 20:06

      Я за гол Жиру. В движении, да еще от перекладины... Хотя Кавани тоже хорош

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      Рейтинг: +979

      TUMS 3 января 2017, 17:42

      Одним словом "Класс"!

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 3 января 2017, 17:28

      видимо арсеналовских глоров здесь больше всего)))гол то великолепный,но сколько же глоров)))

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