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    • Тайный Санта, больница и фильмы. Самое веселое Рождество (ВИДЕО)

    Тайный Санта, больница и фильмы. Самое веселое Рождество (ВИДЕО)


    5
    Голосов: 3
    30.12.2016 17:00
    В Европе прошел праздник, а уже сегодня команды начнут играть в футбол. «Бомбардир» показывает, что веселого и интересного подготовили команды для своих болельщиков. Представление удалось.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 1 января 2017, 21:18

      неплохо

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