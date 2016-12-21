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    «Это настоящая магия». Особенное умение Давида Луиса


    3.7
    Голосов: 3
    21.12.2016 17:15
    В раздевалке «Челси» бывает очень весело. «Бомбардир» показывает, какие фокусы исполняет бразильский защитник лондонского клуба Давид Луис.

    Давид Луис круто бьет штрафные и неплохо обороняется. Для центрального защитника этого может быть достаточно, но у Луиса нашлись скрытые таланты, о которых раньше люди не знали. После одного из матчей Премьер-лиги игрок собрал партнеров в раздевалке и показал им крутые фокусы с картами. Особенно смеялись и удивлялись его умениям Азар и Коста, которым происходящее явно показалось какой-то магией.

    Подобные странности мы уже непроизвольно видели в исполнении Балотелли и Бенитеса.

    «Челси» тем временем одержал 11 побед подряд и продолжает бороться за титул. Давид Луис – один из ключевых игроков в построении команды Конте, добавляющий ей немного креатива и новых идей.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 21 декабря 2016, 21:32

      молорик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      GaDzHiAkimov 21 декабря 2016, 17:54

      с бенитеса орнул

      1
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